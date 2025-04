Il marchio d’eccellenza del Made in Italy compie 70 anni: Eliosneon srl dal vetro soffiato alle insegne luminose

Roma , 22 aprile 2025.Eliosneon Srl, azienda leader nel settore delle insegne luminose in Italia, celebra quest'anno 70 anni di attività, rappresentando un pilastro nella storia dell'industria italiana. Fondata nel 1955, la sua storia affonda le radici nell’Ottocento, combinando tradizione e innovazione per offrire soluzioni luminose all’avanguardia. La storia di Eliosneon è la storia di una famiglia, dobbiamo quindi tornare ai primi dell’800, quando, per le conseguenze di un duello per amore di una donna, Alessandro Monti sbarca negli Stati Uniti dove diventa un avventuriero. Tornato in Italia, avvia in Lombardia una fruttuosa attività come grossista di liquori e vini. L’attuale attività dell’azienda inizia quando, nel 1893, il figlio Carlo Monti, dopo aver appreso l’arte della soffiatura del vetro in Boemia, fonda la Soffieria Monti. L’azienda si specializza inizialmente nella produzione di siringhe e alambicchi, ma negli anni Trenta si orienta verso la realizzazione delle prime insegne pubblicitarie al neon, segnando l’inizio di un percorso di innovazione nel settore della comunicazione visiva. Il vero periodo di espansione avvenne negli anni Cinquanta, quando Ambrogio Monti, figlio di Carlo, fonda Eliosneon, introducendo un approccio industriale alla produzione di insegne luminose. Durante il boom economico italiano, l’azienda si fa conoscere per la realizzazione di iconiche insegne luminose che hanno adornato luoghi simbolo, come Palazzo Carminati in Piazza del Duomo a Milano. Tra le creazioni più note di questo periodo si ricordano le insegne per marchi storici come Candy, Cinzano, Ariston e Kores, che trasformarono la piazza in una “Times Square italiana". Oggi, sotto la guida di Alessandro Monti, nipote del fondatore, Eliosneon continua a distinguersi nel settore delle insegne luminose e dell'arredamento retail, portando avanti una tradizione di eccellenza artigianale e innovazione tecnologica. Nel corso dei decenni, Eliosneon ha ampliato la sua gamma di servizi, diventando un general contractor capace di trasformare punti vendita attraverso progetti che vanno dal concept creativo alla realizzazione finale. L’azienda vanta collaborazioni con clienti di primo piano in diversi settori, curando l’immagine e le insegne di marchi prestigiosi. Tra i progetti più significativi si annoverano la realizzazione delle insegne luminose per il negozio Louis Vuitton in Via Montenapoleone a Milano, realizzate per uno dei più prestigiosi General Contractors, un intervento che ha richiesto precisione e attenzione ai dettagli per rispecchiare l’eleganza del brand. Eliosneon collabora direttamente con aziende come Allianz, Fastweb ed Eni, offrendo soluzioni su misura che spaziano dalla progettazione creativa alla realizzazione finale. Attraverso la divisione Eliosarredi, l’azienda fornisce anche progetti di arredamento per banche, assicurazioni ed esercizi commerciali aperti al pubblico, garantendo soluzioni personalizzate che rispondono alle esigenze specifiche di ogni cliente. Per celebrare i suoi 70 anni di successi, Eliosneon ha avviato un ambizioso progetto di ristrutturazione aziendale e di espansione internazionale. Negli ultimi anni, l’azienda ha partecipato a numerosi eventi e fiere internazionali, rafforzando la propria presenza sul mercato globale. Grazie al contributo del Progetto Iberia, di cui è membro attivo, Eliosneon ha ampliato la sua rete commerciale, consolidando la reputazione del made in Italy nel settore delle insegne luminose.

https://eliosneon.it/

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi