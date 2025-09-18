IL NUOVO GIOCO DI RUOLO COLLEZIONABILE DI NETMARBLE, SEVEN KNIGHTS RE:BIRTH, FESTEGGIA IL SUO GRANDE LANCIO UFFICIALE CON EVENTI ESCLUSIVI

SEOUL, Corea del Sud, 18 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Netmarble, uno sviluppatore ed editore leader di giochi di alta qualità, ha festeggiato il lancio ufficiale globale di Seven Knights Re:BIRTH, il suo nuovissimo gioco di ruolo collezionabile, sia su piattaforme mobili che PC. I giocatori possono scaricare il gioco tramite Google Play e App Store per la versione mobile e tramite il sito web ufficiale del marchio per PC.

Al momento del lancio, i giocatori di Seven Knights Re:BIRTH potranno collezionare e curare oltre 120 eroi e più di 30 animali domestici. Oltre alla modalità Avventura principale, potranno accedere anche con un'ampia varietà di contenuti, come Arena, Guerra tra gilde, Incursioni e molto altro.

Per festeggiare questo grande lancio, è in corso una serie di entusiasmanti eventi:

Sono attualmente in corso anche altri eventi di lancio; tutti i dettagli sono disponibili sul forum ufficiale.

Seven Knights è la proprietà intellettuale principale di Netmarble, che ha superato i 100 milioni di download cumulativi ed è stata accolta con immenso affetto e supporto dai fan di tutto il mondo. Il titolo originale, lanciato nell'ottobre 2015, ha ricevuto consensi a livello mondiale per la grafica dinamica, il gameplay strategico e il piacere di collezionare e coltivare oltre 500 personaggi unici.

Seven Knights Re:BIRTH eredita elementi chiave del gioco originale, tra cui la storia, i personaggi, i sistemi di combattimento e le meccaniche di base, migliorando al contempo l'esperienza di gioco con funzionalità moderne e le ultime tendenze. Seven Knights Re:BIRTH è stato lanciato ufficialmente in Corea il 15 maggio 2025 e ha registrato un esordio fantastico, raggiungendo il primo posto nella classifica "Top Free Games" dell'App Store (in Corea) in sole sette ore. Ha inoltre raggiunto la vetta delle classifiche "Top Revenue Games" di Google Play e App Store in Corea entro cinque giorni dal lancio.

Ulteriori dettagli su Seven Knights Re:BIRTH sono disponibili sul sito web ufficiale. I fan possono anche rimanere aggiornati sulle ultime informazioni relative al gioco seguendo i canali social ufficiali su Facebook e YouTube.

Informazioni su Netmarble Corporation

Fondata in Corea nel 2000, Netmarble Corporation è uno dei principali sviluppatori e editori di giochi a livello mondiale. Grazie a franchise di successo e partnership strategiche con i più importanti titolari di proprietà intellettuale, offre esperienze di gioco innovative e coinvolgenti al pubblico di tutto il mondo. In qualità di capogruppo di Kabam, SpinX Games, Jam City e azionista di maggioranza di HYBE e NCSOFT, Netmarble vanta un portafoglio diversificato che include Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds e The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo http://company.netmarble.com.

