Il Patto educativo per la sostenibilità in Abruzzo

23 dicembre 2025 | 17.41
Partito da qualche mese, il progetto realizzato da NeXt Economia in collaborazione con il Comune di Sante Marie, il Comune di Carsoli, vuole creare la prima Comunità Educante di economia civile in Abruzzo. L’obiettivo è creare una rete territoriale di co-progettazione e una piattaforma strategica stabile per il contrasto alla povertà educativa e l'erogazione di corsi sulla sostenibilità e la cittadinanza attiva globale.

Contro la povertà educativa il progetto La scuola dei briganti nasce dalla vocazione del territorio abruzzese e in particolare dell’Unione dei Comuni Montagna Marsicana che hanno riportato in vita le strade e i sentieri tra boschi e piccoli centri, in un cammino ad anello di 100 km percorribile in 7 tappe, valorizzando le risorse esistenti al servizio di uno sviluppo più slow, “a misura di comunità”. Allo stesso modo valorizzare le risorse e i talenti di giovani studenti e studentesse vuole essere la chiave per farli appassionare di nuovo alla scoperta, alla conoscenza, in primis di quello che hanno più vicino, ovvero il proprio territorio.

Il progetto di una scuola di comunità "aperta" alla società civile, anche attraverso il lavoro svolto in partenariato con l’Istituto Comprensivo Argoli, la scuola a indirizzo turistico che serve i comuni di progetto, e con il CSV Abruzzo, la rete che riunisce a livello regionale le associazioni e organizzazioni attive nei territori, ha l’obiettivo specifico di intercettare oltre 300 studenti/studentesse, grazie alle attività formative informali predisposte dalla Comunità Educante.

Il progetto La scuola dei briganti - CUP J84C25000190004 è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – PNRR M5C3 – Investimento 3 – Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore”

www.nexteconomia.org/progetto/la-scuola-dei-briganti/
info@nexteconomia.org

