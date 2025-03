Il progetto per la connettività di DigiSchool nel Kenya consente ai bimbi con disabilità uditiva di usufruire dell'apprendimento online

NAIROBI, Kenya, 19 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Huawei, l'UNESCO e alcuni partner governativi hanno annunciato ufficialmente il completamento della Fase II del progetto per la connettività di DigiSchool in Kenya, che ha consentito di collegare a Internet 21 istituti scolastici, di cui sei per alunni con bisogni educativi speciali.

Parte dell'Agenda governativa per le autostrade digitali, e nell'obiettivo di connettere a Internet tutte le scuole del Kenya, il progetto DigiSchool è una partnership tra il Ministero dell'Istruzione del Kenya, il Ministero per le ICT e l'Economia digitale, Kenya Power (KPLC), l'UNESCO e il progetto Huawei TECH4ALL.

Responsabile dell'evento di presentazione, organizzato il 14 marzo presso la scuola elementare di Machakos per alunni con disabilità uditiva, è stato l'Ing. John Tanui, CBS, primo segretario del Dipartimento di Stato per le ICT e l'Economia digitale in Kenya. L'istituto rientra tra le scuole per alunni con disabilità uditiva collegate alla rete nazionale a banda larga tramite fibra ad alta velocità, nell'ambito della seconda fase del progetto.

"Siamo qui alla scuola elementare Machakos per alunni con disabilità uditiva per garantire la connessione della scuola alla rete nazionale, per consentire ai piccoli studenti di imparare meglio e per contribuire a migliorare i risultati dell'apprendimento. Dato che l'accesso visivo è fondamentale per i non udenti, il pacchetto include anche una soluzione per videoconferenze", ha dichiarato l'ing. John Tanui, CBS, primo segretario del Dipartimento di Stato per le ICT e l'Economia digitale. "Come governo, apprezziamo il supporto degli attori del settore privato nella realizzazione di un programma che cambia la vita destinato alla scuola elementare Machakos per alunni con disabilità uditiva. Si tratta infatti di un'impresa di grande portata che necessita della collaborazione strategica di partner come Huawei e dell'UNESCO. Ci auguriamo di continuare insieme a trasformare vite e mezzi di sussistenza nel corso della promozione del programma di inclusione digitale".

Le apparecchiature per videoconferenze consentono al Kenya Institute of Special Education (KISE) di fornire supporto a distanza a dirigenti scolastici, insegnanti e studenti di scuole per studenti con disabilità uditiva, potenziando la capacità di insegnamento negli istituti e migliorando l'accesso a vari servizi.

"Grazie a queste soluzioni, la connettività aumenta l'efficienza della gestione dell'istruzione e aiuta i presidi ad accedere ai sistemi di gestione online. Migliora l'accesso alle risorse educative online, come video, programmi di studio o esperti. E la connettività in classe rende l'apprendimento più interessante, divertente ed efficace. Nelle scuole che rispondono a esigenze educative speciali, la connettività aiuta gli esperti a fornire servizi di valutazione e riabilitazione da remoto", è il commento di Stephen Zhang, vicepresidente esecutivo di Huawei Kenya.

Nel corso dell'evento di presentazione i partecipanti hanno potuto sperimentare in prima persona come i bambini utilizzano Internet in classe e i potenziali vantaggi delle videochiamate online tra studenti ed esperti KISE.

"L'UNESCO è pronta a continuare a collaborare con il governo del Kenya, con Huawei e con tutte le altre parti interessate, per garantire un'istruzione di qualità, equa e inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti, come affermato nell'Obiettivo di sviluppo sostenibile 4 e nelle aspirazioni del Piano strategico nazionale per il settore dell'istruzione", ha affermato Louise Haxthausen, direttrice dell'Ufficio regionale dell'UNESCO per l'Africa orientale.

Nell'ambito di TECH4ALL, l'iniziativa a lungo termine di Huawei per l'inclusione digitale, l'azienda supporta il progetto DigiSchool Connectivity sin dal lancio della Fase I, ed è responsabile delle valutazioni tecniche, della progettazione delle soluzioni, della fornitura delle attrezzature e della gestione del progetto. Collegandosi alla rete nazionale in fibra ottica NOFBI, le soluzioni di accesso totalmente ottiche e FTTR-B di Huawei, rapidamente implementabili, consentono connessioni Wi-Fi totalmente ottiche di qualità elevata e un'esperienza di rete ad alta velocità per corsi online e lezioni video in diretta nelle scuole target.

La Fase I del progetto DigiSchool ha collegato a Internet 13 scuole, a vantaggio di 6.000 studenti e insegnanti. Una valutazione della Fase I ha rilevato che:

