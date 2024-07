Il Raduno di Operazione Nostalgia fa tappa a Novara: il 7 luglio al Piola festa con Baggio e altre grandi leggende del calcio

La storica community dedicata al calcio torna con il secondo appuntamento del 2024, in collaborazione con Planetwin365.news, Official Main Partner dell'evento: confermata la presenza del “Divin Codino” e di 39 campioni del recente passato della Serie A, tra cui Andriy Shevchenko, Javier Zanetti, Diego Milito, Nelson Dida.

Novara, 5 luglio 2024 – Un mese dopo la magica serata di Salerno, Novara si prepara a ospitare una nuova giornata di sport, tifo ed emozioni. Quaranta campioni che hanno fatto la storia del calcio scenderanno in campo domenica 7 luglio allo stadio Silvio Piola per il secondo Raduno di , la storica community dedicata a tutti gli appassionati di calcio; un evento organizzato con il supporto dell'Official Main Partner Planetwin365.news, il portale di Operazione Nostalgia la storica community dedicata a tutti gli appassionati di calcio; un evento organizzato con il supporto dell'Official Main Partner Planetwin365.news, il portale di intrattenimento e informazione sportiva di Planet Entertainment - SKS365 Group.

Punta di diamante della serata sarà la partecipazione speciale di Roberto Baggio. Il “Divin Codino”ha sciolto le riserve confermando la sua presenza per un nuovo bagno di folla con i tifosi, dopo le emozioni vissute durante il Raduno di Salerno.

Tra i campioni presenti, spiccano i capitani delle due squadre che si affronteranno in un’amichevole di lusso: da una parte Javier Zanetti, recordman straniero per presenze in campionato con l'Inter con 613 presenze e dall'altra Andriy Shevchenko, vincitore per due volte dalla classifica marcatori e Pallone d’Oro nel 2004. Insieme a loro e alla Special Guest Roberto Baggio, altri 37 ex giocatori scenderanno in campo, per un totale di oltre 10.000 presenze e 1.450 gol complessivi.

Il fischio d'inizio dell’incontro è fissato alle ore 19 con i cancelli dello stadio che apriranno dalle 17:00, ma la giornata di festa inizierà già in mattinata nel Fan Village adiacente allo stadio: dalle 10 nello stand di Planetwin365.news e degli altri partner del Raduno sono previste diverse attività e momenti di aggregazione per intrattenere i tifosi.

La giornata a Novara sarà la prosecuzione di quella vissuta a inizio giugno a Salerno, che ha visto sugli spalti oltre 20mila persone. Un doppio evento per celebrare il decennale di Operazione

Nostalgia e replicare il successo dell'edizione 2023, quando a Ferrara accorsero 14 mila tifosi da tutta Italia e più di un milione di persone seguirono la diretta tv su Sportitalia, che quest’anno mtrasmette sui propri canali entrambi i Raduni.

“Dopo le emozioni fortissime di Salerno, non vediamo l’ora di respirare la bellissima atmosfera del Raduno anche a Novara” ha dichiarato Andrea Bini, Founder di Operazione Nostalgia. “Migliaia di persone si sposteranno da tutta Italia per vivere con noi una giornata che rimarrà per molto tempo nella loro memoria. Ringrazio gli amici di Planetwin365.news che ci accompagnano in questo viaggio ricco di soddisfazioni reciproche, nel nome della passione per il gioco che amiamo e per il nostro lavoro con l’obiettivo condiviso di regalare ai nostri fan esperienze indimenticabili”.

“Siamo entusiasti di essere nuovamente al fianco di Operazione Nostalgia e di poter offrire alla nostra community la possibilità di essere al centro di un evento indimenticabile in compagnia di

grandi campioni che hanno fatto la storia del calcio”, ha dichiarato Gianfranco Pastore, Head of Sponsorships & Partnerships di SKS365. “Il successo del Raduno di Salerno - con un pubblico da record sia allo stadio, sia nel Village durante tutta la giornata - ha dimostrato quanto sia importante questa sinergia e la capacità di creare eventi unici che emozionano e coinvolgono il pubblico. Siamo certi che anche a Novara vivremo una giornata all'insegna dei valori positivi che questo fantastico sport rappresenta”.

Di seguito l'elenco dei giocatori che parteciperanno al Raduno: Roberto Baggio, Sebastian Frey, Javier Zanetti, Nicola Legrottaglie, Aldair, Damiano Tommasi, Massimo Marazzina, Andriy Shevchenko, Nicola Amoruso, Diego Fuser, Paolo De Ceglie, Luigi Apolloni, Sergio Volpi, Federico Giunti, Filippo Maniero, Mauro Bressan, Diego Milito, Cristian Zaccardo, Nelson Dida, Angelo Carbone, Luca Antonini, Enrico Annoni, Cristian Panucci, Fabio Rossitto, Andrea Caracciolo, Antonio Di Natale, Pasquale Luiso, Stefano Eranio, Christian Zenoni, Raffaele Rubino, Michele Padovano, Dario Hubner, Marco Amelia, German Denis, Sergio Pellissier, Giorgos Karagounis, Roberto Cravero, Luigi Orlandini, Regina Baresi, Ze Maria.

I biglietti del raduno a Novara di Operazione Nostalgia sono acquistabili a questo link:

https://www.ticketone.it/event/operazione-nostalgia-stadio-silvio-piola-18244979/

Planetwin365.News è un prodotto editoriale realizzato dal gruppo SKS365, uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584).

Operazione Nostalgia è una realtà nata sui social media e che nel corso degli anni si è affermata, attraverso il racconto delle emozioni, dei ricordi e dei valori positivi del calcio, sia online, conta ora più di 1 milione di fan, ma anche in eventi fisici che in questi anni hanno saputo radunare più di 30.000 persone e oltre 100 ex giocatori.