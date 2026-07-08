Il rapporto annuale di Piramal Pharma per l'esercizio finanziario 2026 mette in evidenza la portata globale dell'azienda, la sua crescita spinta dall'innovazione e i traguardi raggiunti in materia di sostenibilità

MUMBAI, India, 8 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), azienda leader a livello mondiale nel settore farmaceutico, della salute e del benessere, ha pubblicato il rapporto annuale per l'esercizio 2026, mettendo in luce un anno caratterizzato dal rafforzamento della propria piattaforma globale, dagli investimenti in competenze differenziate, dal progresso in materia di sostenibilità e dalla garanzia di qualità in tutte le sue attività operative. Il rapporto riflette il costante impegno di Piramal Pharma nel migliorare i risultati clinici dei pazienti attraverso fattori chiave quali innovazione basata sulla scienza, eccellenza operativa e qualità, realizzando al contempo una piattaforma globale resiliente al servizio dei clienti nei mercati regolamentati di tutto il mondo.

Nel corso dell'anno fiscale 2026, Piramal Pharma ha registrato proventi d'esercizio pari a 88,69 miliardi di rupie indiane (INR), grazie a un modello di business diversificato che conta 17 impianti di sviluppo e produzione a livello globale e una presenza commerciale in oltre 100 Paesi. Circa il 66% dei ricavi della società è stato generato dai mercati regolamentati, a conferma della sua forte presenza a livello globale.

Nandini Piramal, presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: "L'esercizio fiscale 2026 è stato un anno di transizione, caratterizzato da perturbazioni esterne e da alcuni fattori specifici del settore. Nonostante queste difficoltà, abbiamo chiuso l'anno con risultati più positivi in tutti e tre i settori di attività, ottenendo una migliore operatività e a una maggiore visibilità sulla crescita futura".

Punti salienti del rapporto:

Per ulteriori informazioni sui principali risultati aziendali e sugli indicatori chiave di performance, consultare l'infografica allegata relativa all'esercizio 2026.

Per ulteriori informazioni, consultare il rapporto completo disponibile all'indirizzo https://ppl-da-website-new-afd-endpoint-bgd4d0c9egf9g2eq.a01.azurefd.net/media/documents/Annual-Report-FY-2025-26.pdf

Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA (BSE: 543635) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17* siti globali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione internazionale presente in oltre 100 Paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto, Piramal Critical Care (PCC), azienda che si occupa di farmaci generici complessi per uso ospedaliero, e Piramal Consumer Healthcare, che commercializza prodotti per il benessere in diverse categorie del settore sanitario di consumo. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nel settore della terapia oftalmologica nel mercato farmaceutico indiano. Inoltre, PPL detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapici e dei vaccini.

Per ulteriori informazioni, visitare: Piramal Pharma | LinkedIn

* Include una struttura tramite la partecipazione di minoranza di PPL in Yapan Bio.

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