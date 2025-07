Il "Signal Reach Program" di ZTE si aggiudica il premio WSIS Champion 2025

GINEVRA, 11 luglio 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, si è distinta tra le numerose proposte con il suo "Signal Reach Program" implementato in Africa, che ha vinto il WSIS Champion Award (Champion Projects) alla cerimonia di premiazione del World Summit on the Information Society (WSIS) del 2025. In particolare, ZTE è stata l'unica azienda cinese a ricevere questo prestigioso riconoscimento nel campo della diversità culturale nell'ICT.

Il premio non solo riconosce l'innovazione continuativa di ZTE nel settore della tecnologia digitale, ma ne conferma anche il ruolo di riferimento e l'influenza nel settore, nella promozione sia dell'inclusione digitale globale, sia dello sviluppo sostenibile.

Il WSIS è organizzato congiuntamente da organizzazioni autorevoli, tra cui l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) e la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD). L'obiettivo è promuovere lo sviluppo sostenibile della società dell'informazione globale attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Il WSIS Champion Award, importante riconoscimento del summit, è sottoposto a diversi round di rigorosa selezione, tra cui votazioni online e revisioni di esperti, per scegliere i risultati più straordinari tra i migliaia di progetti sottoposti. Questi progetti rappresentano le migliori pratiche a livello mondiale nell'impiego delle ICT per migliorare le condizioni di vita delle persone.

Il "Signal Reach Program" di ZTE, incentrato sui concetti chiave di "connettività ultraveloce, energia verde e condivisione inclusiva", affronta la sfida della debolezza dell'infrastruttura digitale nelle aree remote dell'Africa offrendo una soluzione completa, dall'implementazione della stazione base fino ai servizi terminali. Il team del progetto ha combinato in modo innovativo la tecnologia delle stazioni base modulari con sistemi di energia solare per sviluppare le stazioni base EcoSite, implementabili in soli sette giorni. Queste stazioni base sono dotate della tecnologia UBR 2TR Tri-band sviluppata internamente da ZTE, che riduce i costi di copertura della rete del 70% e aumenta l'efficienza di espansione della rete del 60% grazie a un progetto di aggiornamento monofase.

In combinazione con la soluzione EcoEnergy, il programma garantisce una fornitura di energia verde stabile e affidabile per le regioni remote, ottimizzando ulteriormente l'uso dell'energia con il software di gestione iEnergy. Ciò riduce i costi operativi e migliora la sostenibilità del sistema. Nell'applicazione pratica in Liberia, il team del progetto ha distribuito con successo 128 stazioni base in tre mesi, fornendo servizi di comunicazione mobile stabili a oltre 580.000 utenti rurali.

Va sottolineato che il "Signal Reach Program" non si concentra solo sulla diffusione della tecnologia digitale, ma promuove attivamente anche la diversità culturale. Fornendo una connettività digitale stabile e affidabile alle aree remote dell'Africa, il programma consente alle comunità locali di integrarsi meglio nella società dell'informazione globale, favorisce gli scambi e la comprensione tra culture diverse e promuove lo sviluppo della diversità culturale in tutto il continente.

Nel corso dell'evento d'eccellenza WSIS+20, tenutosi al Summit, la Vicepresidente di ZTE, Summer Chen, ha preso parte anche alla sessione Partner2Connect (P2C), sottolineando l'orgoglio di ZTE nell'essere tra i primi P2C Champions riconosciuti dall'ITU per la sua leadership nella promozione della digitalizzazione a livello globale. Chen ha ribadito il fermo impegno di ZTE nel promuovere la trasformazione digitale e lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo.

Guardando al futuro, ZTE continuerà a promuovere il progresso verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) e la digitalizzazione globale, oltre a supportare le comunità di tutto il mondo attraverso tecnologie inclusive e innovative.

Per saperne di più sul "Signal Reach Program" guardare il video:https://www.youtube.com/watch?v=9mVmOb9mDYU

Per maggiori informazioni sull'impegno di ZTE nei confronti della P2C Digital Coalition dell'ITU consultare:https://www.zte.com.cn/global/about/sustainability/ESG-our-initiatives-meaningful-connectivity-itu-p2c-digital-coalition-champion.html

DOMANDE DEI MEDIA:ZTE CorporationComunicazioniEmail: ZTE.press.release@zte.com.cn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2728552/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2728551/2.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/il-signal-reach-program-di-zte-si-aggiudica-il-premio-wsis-champion-2025-302503308.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.