Il Supermicro Open Storage Summit mette in luce l'impatto dei carichi di lavoro IA sull'archiviazione: inizia il 12 agosto

SAN JOSE, California, 31 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per IA/ML, HPC, cloud, archiviazione e 5G/edge, annuncia oggi il ritorno dell'Open Storage Summit per il 2025. Giunta alla sesta edizione, questa conferenza virtuale gratuita riunisce Supermicro e vari leader del settore, partner tecnologici e clienti insieme a ospiti, theCUBE e SiliconANGLE per esplorare il panorama in evoluzione dei carichi di lavoro di archiviazione, dell'IA e del suo impatto sulle moderne infrastrutture di archiviazione.

L'Open Storage Summit 2025, che si terrà dal 12 al 28 agosto, prevede nove sessioni, quaranta relatori esperti e ventitré aziende. L'Open Storage Summit di quest'anno riunisce esperti del settore per discutere di casi d'uso specifici di archiviazione, dall'IA agentica allo storage-as-service per i CSP, ai nuovi sviluppi nei framework di inferenza distribuita, fino all'ammodernamento delle applicazioni aziendali per l'IA. L'evento fornirà anche consigli concreti e attuabili per i responsabili dei data center.

"I cambiamenti nei carichi di lavoro dell'IA, in particolare l'inferenza aziendale e l'impatto sulla gestione dei dati e dell'archiviazione, sono uno dei temi principali del Supermicro Open Storage Summit", spiega Michael McNerney, vicepresidente senior marketing e sicurezza di rete. "La complessità delle moderne soluzioni IT e IA, dai sistemi, al silicio, al networking, al software e ai supporti di archiviazione, richiede soluzioni aperte con i leader in questi settori che collaborano per offrire ai clienti le soluzioni migliori e Supermicro è in prima linea in questo impegno".

Per maggiori informazioni e iscrizioni visitare: https://www.thecube.net/events/supermicro/open-storage-summit-2025

Tra i partecipanti di ritorno figurano leader del settore quali AMD, Intel, NVIDIA, Nutanix, Solidigm, Cloudian, DDN, Graid Technology, Kioxia, VAST Data, WEKA, Western Digital e OSNexus. Tra i nuovi partecipanti di quest'anno: EDB, MinIO, Scality, Lightbits Labs, Hammerspace, Sandisk, SteelDome e i clienti Iron Mountain e Voltage Park.

"Il Supermicro Open Storage Summit è diverso da qualsiasi altro evento a cui partecipo durante l'anno; ogni sessione riunisce leader complementari in varie aree – hardware, software, silicio e clienti – per stimolare idee e risultati realmente innovativi", aggiunge Rob Strechay, direttore generale e analista principale theCUBE. "Sono sempre rimasto sbalordito dalla competenza di tutti i quaranta relatori e dal modo in cui le conversazioni si sono addentrate in vere e proprie sfide e soluzioni tecniche. Che si stia esplorando queste tecnologie o pianificando un progetto, queste sessioni sono ricche di spunti, migliori prassi e indicazioni pratiche da parte di esperti che stanno plasmando il futuro dell'archiviazione aperta".

Sessioni del Supermicro Open Storage Summit 2025

Sessione 1. Archiviazione a più livelli per carichi di lavoro IA

Sessione 2. Soluzioni di archiviazione basate sull'IA agentica

Sessione 3. Storage-as-a-Service per CSP

Sessione 4. Archiviazione per consentire l'inferenza alla scala necessaria

Sessione 5. Ammodernamento delle applicazioni aziendali per l'IA

Sessione 6. Infrastruttura aziendale di IA generativa

Sessione 7. Data lake e lake house per l'IA aziendale

Sessione 8. IA aziendale tramite RAG

Sessione 9. Soluzioni di archiviazione definite dal software

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di soluzioni IT complete e ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e operativa a San Jose, in California, Supermicro è impegnata a offrire innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell'IA e IT per il 5G telco/edge. Siamo un produttore di soluzioni IT complete che propone server, IA, storage, IoT, sistemi switch, software e servizi di assistenza. Il know-how di Supermicro nella progettazione di schede madri, sistemi di alimentazione e chassis supporta ulteriormente le attività di sviluppo e produzione, consentendo l'innovazione di prossima generazione dal cloud all'edge per i clienti in tutto il mondo. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l'ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all'interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, sistemi di alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi di fabbrica e/o marchi di fabbrica registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2740303/Super_Micro_Storage_Summit_2025.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.