Il VC & Open Innovation Fest torna al WMF 2025:dal 4 al 6 giugno, Bologna si riconferma capitale globale dell’innovazione

Oltre 214 miliardi di dollari in Assets Under Management, 1.300 miliardi di dollari di valore in portafoglio e più di 13.600 round di investimento gestiti: sono questi i numeri che descrivono l’ecosistema internazionale che si riunirà a BolognaFiere dal 4 al 6 giugno in occasione del VC & Open Innovation Fest, tra i principali eventi del WMF – We Make Future, Fiera Internazionale su Intelligenza Artificiale, Tecnologia e Digitale organizzata da Search On Media Group. Tra i presenti già annunciati anche SoftBank, European Innovation Council, EIT Digital, LG NOVA, Startups Without Borders, Nomadic Minds, Alchemist Accelerator, INNOVIT, ICE, US Market Access Center, PLAI Mondadori e molti altri.

Bologna, 02 aprile 2025

Tre giorni di incontri, visioni e connessioni globali per costruire insieme il “Business of Tomorrow”, un ecosistema collaborativo in cui definire il futuro dell’economia, della tecnologia e dell’innovazione sociale, attraverso il confronto tra fondi di Venture Capital e Corporate Venture Capital, startup e scaleup innovative, PMI, istituzioni, acceleratori, centri universitari e stakeholder provenienti da oltre 90 Paesi. Questo sarà il VC e Open Innovation Fest del WMF 2025.

"Oggi più che mai, il business deve essere un motore di cambiamento per creare innovazione con un valore reale per la società, per questo parliamo di Business of Tomorrow, che non si misura solo in profitti, ma nell'impatto che genera" ha sottolineato Cosmano Lombardo, Founder & CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF, in occasione di “AI for Future”, evento organizzato dal WMF in Silicon Valley. "Il futuro lo costruiamo oggi, con scelte coraggiose, alleanze strategiche e un modello di innovazione che metta al centro le persone, la sostenibilità e l’inclusione" e conclude “il WMF anche quest’anno sarà luogo e momento strategico per queste sinergie globali”

Il prossimo giugno WMF torna dunque ad essere punto di riferimento imprescindibile per gli operatori dei settori dell'open innovation, della finanza e dello sviluppo tecnologico.

Un programma globale per l’open innovation

Tra le opportunità, quella di esporre o accedere all’Area Fieristica - un marketplace dedicato a PMI, corporate, startup e delegazioni nazionali ed internazionali - dove individuare soluzioni innovative e tecnologie complementari per l'ottimizzazione di prodotti e servizi esistenti, ma anche workshop tematici e tavole rotonde condotte da esperti di calibro internazionale, pitch session per startup e scaleup provenienti da tutto il mondo, affiancate da opportunità strutturate di incontri B2B e B2G con fondi di investimento, corporate e rappresentanti istituzionali.

Non solo, il programma sarà inoltre arricchito da presentazioni focalizzate sui mercati emergenti e da eventi esclusivi di networking, tra cui la Special Dinner del 4 giugno presso il Tecnopolo, riservata agli stakeholder di settore, e gli eventi collaterali Investors Night e Innovation Night.

Nell'ambito dell'evento, si rinnova inoltre l'appuntamento con la storica Startup Competition Internazionale , una delle iniziative di maggior richiamo del WMF che vedrà in sfida sul palco principale startup e scaleup ad alto potenziale innovativo selezionate in tutto il mondo. La call per partecipare alla selezione sarà aperta fino all'11 aprile 2025. I progetti selezionati avranno l'opportunità di presentarsi di fronte a una platea qualificata di investitori, aziende e rappresentanti dell'ecosistema innovativo globale.

I primi VCs e Stakeholder internazionali annunciati a Bologna

Tra i primi stakeholder internazionali confermati per l'edizione 2025 figurano personalità di rilievo quali Michael Scheffer, Mike Sigal, Aymen Mohib, Nimrod Cohen, Claire Zhang, Scott Yusuke Sugino, Enrico Cereda, Gunay Kazimzade, Federico Menna, Leonard Burger, Xinru Liu, Hadeel Reyad, Francesco Cracolici, Pavel Lisev, Imtiyaz Basharat, Anirudh Damani, Vijay Sivaram, Gilad Carni, Yngvar Ugland, Aymen Mohib, Daniel Avery, Eda Taskin, Alicia Hanf, Alex Golod, Jonathan Speed. Ulteriori nomi di spicco verranno annunciati nelle prossime settimane.

A questi si affianca un network globale di partner italiani e internazionali consolidati nell'ecosistema di Open Innovation del WMF, tra cui: Intel, IMEC, Fund of the Funds Bulgaria, Founders Future, Delivery Hero Ventures, TCS India, Quess Corp. Ltd., DNB Bank, Invest Qatar, Maverick Capital Venture Fund, Tenity, CaixaBank, One Way Ventures, Alchemist Accelerator, Rainmaking, Axon Partners, LG Nova, SoftBank, European Innovation Council, EIT Digital, Startups Without Borders, Nomadic Minds, INNOVIT, ICE, US Market Access Center, Fund of Funds Bulgaria, InteBridge, Axon Partners, Vitosha Venture Partners, BlackSheep Ventures, Kili Ventures, Italian Tech Alliance, InnovUP, Invitalia, CDP Venture, Zest, Intesa San Paolo Innovation Center, Forest Valley, Lifegate Way, ESA, I3P, IAG, Save The Children, PLAI Mondadori, ART-ER.

Il WMF - We Make Future, anche per la sua prossima edizione, si conferma pertanto come uno degli appuntamenti più strategici a livello internazionale per lo sviluppo di relazioni commerciali, l'attrazione di investimenti e la definizione di visioni di lungo periodo nel campo dell'innovazione. L'evento rispecchia la natura di un ecosistema collaborativo costruito attorno a una piattaforma attiva 365 giorni l'anno. Durante le tre giornate di manifestazione, il WMF accoglierà migliaia di professionisti, stakeholder e organizzazioni da tutto il mondo, facilitando connessioni strategiche mirate a generare un impatto tangibile sullo sviluppo economico e tecnologico.

WMF - Fiera Internazionale sull'Intelligenza Artificiale, la Tecnologia e il Digitale

Il 4 - 5 - 6 GIUGNO 2025, presso BolognaFiere, torna il WMF - We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 70.000 presenze da 90 Paesi nel 2024, +700 espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori, e partner coinvolti per un portafoglio di investimenti pari a 1.300 miliardi, 214 miliardi di AUM, oltre 60 miliardi di dollari in operazioni finanziate e più di 13.000 round di investimento gestiti, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.



Search On Media Group - Humans Leading Innovation Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education - che organizza il WMF e altri eventi formativi - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

