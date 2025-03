IMG Sassonia-Anhalt all'ITB: Sviluppo stabile del turismo in Sassonia-Anhalt e interessanti opportunità di viaggio nel 2025

MAGDEBURGO, Germania e BERLINO, 7 marzo 2025 /PRNewswire/ -- In occasione di un brunch con la stampa alla fiera del turismo ITB di Berlino, la meta turistica Sassonia-Anhalt si è presentata come una destinazione orientata al futuro, con un'ampia gamma di opportunità di viaggio e offerte su misura. Sven Schulze, Ministro dell'economia, del turismo, dell'agricoltura e delle foreste del Land Sassonia-Anhalt, ha sottolineato: "Viaggiare è entusiasmante e la Sassonia-Anhalt continua a essere una destinazione richiesta! I nostri ospiti apprezzano la varietà e la qualità della nostra regione".

Sviluppo stabile del turismo in Sassonia-Anhalt

I dati attuali dell'Ufficio statistico regionale mostrano che il turismo continua a svilupparsi costantemente. Nonostante piccole differenze regionali, la Sassonia-Anhalt è riuscita a mantenere un livello elevato, con oltre 8 milioni di pernottamenti. Ancora una volta, lo Harz e la zona pedemontana dello Harz sono stati particolarmente apprezzati, con oltre 3 milioni di pernottamenti. Mentre Magdeburgo e lo Harz hanno registrati lievi cali, nell'Anhalt-Wittenberg e nella regione dell'Altmark i numeri sono aumentati (+3,1%). Secondo Michael Reichelt, Presidente dell'Ufficio statistico del Land Sassonia-Anhalt, lo sviluppo costante conferma l'attrattività della regione come meta turistica. A questo sviluppo positivo hanno contribuito anche grandi eventi come la Mostra regionale dei giardini 2024 a Bad Dürrenberg.

Garantire lavoratori qualificati come sfida chiave

Per garantire il successo turistico sul lungo termine, l'attenzione è puntata sull'assunzione di lavoratori qualificati. Con la campagna "La Sassonia-Anhalt può" si punta a reclutare lavoratori specifici per il settore alberghiero e della ristorazione. Oltre a emigrati di ritorno e pendolari, la Sassonia-Anhalt punta sempre più sui talenti internazionali, in particolare quelli provenienti dal Vietnam. L'assunzione di lavoratori stranieri qualificati è vista come un'opportunità per l'intera economia. Per trovare i lavoratori più adatti alle proprie esigenze, è possibile avvalersi di qualifiche linguistiche di livello B1 e B2.

Eventi culturali e anniversari nel 2025

Un evento speciale del prossimo anno sarà il centenario del Bauhaus Dessau, che attirerà l'attenzione nazionale e internazionale. Le celebrazioni mirano a fornire un'interpretazione moderna dell'eredità del Bauhaus e ad affrontare le attuali problematiche sociali.

Altri eventi importanti sono il 30° anniversario della pista ciclabile dell'Elba, una delle piste ciclabili più amate della Germania, e il 25° anniversario dell'iniziativa regionale "Giardini da sogno - Parchi storici nella Sassonia-Anhalt". Anche il Regno dei giardini di Dessau-Wörlitz, patrimonio dell'umanità UNESCO, festeggia il suo 25° anniversario. Un fulcro storico-culturale è la mostra regionale "Gerechtigkeyt 1525" per il 500° anniversario della guerra dei contadini tedeschi. In particolare, si punta al coinvolgimento di gruppi target di giovani, con formati interattivi come la mostra "1525! Rivolta per la Gerechtigkeyt" e l'app cinematografica Set-Caching, che conduce ai luoghi delle riprese nella Sassonia-Anhalt.

Marketing turistico: Nuovi pacchetti per gli ospiti

Con la nuova edizione di "Il nostro meglio", ovvero viaggi di più giorni nelle regioni turistiche più belle, la società di investimenti e marketing Sassonia-Anhalt (IMG) riunisce diverse offerte prenotabili. L'attenzione è puntata sui siti patrimonio dell'umanità UNESCO, offerte attive nella natura e affascinanti luoghi in trasformazione. Il Direttore generale dell'IMG, il dott. Robert Franke, ha invitato i visitatori a scoprire la varietà della Sassonia-Anhalt: dagli imponenti siti del patrimonio culturale alle nuove esperienze come il musical "Walpurga" nei monti dello Harz, che celebrerà la sua prima mondiale a maggio.

Il turismo rimane quindi un importante fattore economico per la Sassonia-Anhalt, che deve continuare a svilupparsi con strategie mirate e offerte interessanti.

Ulteriori informazioni:Il nostro nuovo kit stampa propone una panoramica completa dei punti di maggiore interesse della meta di viaggio.

Contatto presso IMG:

Portavoce Sabine KrausTel: +49 391/ 568 99 20Cellulare: +49 172 3221694E-mail: sabine.kraus@ img-sachsen-anhalt.de

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2635938/IMG_Saxony_Anhalt.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/img-sassonia-anhalt-allitb-sviluppo-stabile-del-turismo-in-sassonia-anhalt-e-interessanti-opportunita-di-viaggio-nel-2025-302395633.html