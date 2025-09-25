IMS Srl ottiene il nuovo certificato GMP generale dopo la recente approvazione del nuovo impianto produttivo

Con il nuovo certificato rilasciato da AIFA, IMS Srl consolida il proprio ruolo nella micronizzazione farmaceutica, ottenendo la nuova determina di autorizzazione alla produzioneper l’intero stabilimento.

Milano, 25/09/2025. IMS Srl annuncia l’ottenimento del nuovo certificato GMP generale rilasciato da AIFA, un documento che non solo conferma la piena conformità dell’azienda ai requisiti di Good Manufacturing Practice, ma estende ufficialmente l’autorizzazione di produzione a tutto il sito di Milano, incluso il nuovo impianto recentemente autorizzato.

Si tratta di un passaggio di grande rilevanza nel percorso di crescita di IMS, che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore della micronizzazione farmaceutica, garantendo ai propri partner internazionali standard elevatissimi in termini di qualità, sicurezza e trasparenza dei processi.

«Questo nuovo certificato GMP – afferma Elena Marangoni, CEO e Owner di IMS Srl – non è solo un risultato tecnico, ma una conferma della solidità della nostra visione industriale. Abbiamo scelto di investire in una struttura moderna, integrata, pensata per affrontare le sfide di un mercato sempre più esigente, e oggi l’autorizzazione ufficiale su tutto l’impianto da parte di AIFA rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto con rigore, competenza e responsabilità.»

L’ispezione dell’Agenzia Italiana del Farmaco si è svolta lo scorso aprile e ha riguardato l’intero stabilimento di via Venezia Giulia a Milano. Il certificato, emesso l’8 settembre 2025, attesta che l’azienda è conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea (Direttiva 2001/83/CE) e alle linee guida sulle buone pratiche di fabbricazione degli API (Active PharmaceuticalIngredients).

Tra le attività certificate, oltre alla micronizzazione e setacciatura di principi attivi, ed eccipienti figurano anche il confezionamento primario e secondario, le analisi granulometriche e la gestione di sostanze ad alta attività come ormoni.

«Essere un partner affidabile nel mondo della salute – prosegue Marangoni – significa non solo rispettare le regole, ma anticipare le esigenze dei clienti, operando con la massima trasparenza e mettendo la qualità al centro di ogni scelta. Questo nuovo certificato è un traguardo, ma anche un punto di partenza per nuove sfide.»

Grazie a questo aggiornamento normativo, IMS Srl rafforza ulteriormente la propria credibilità sul piano internazionale, offrendo garanzie concrete a clienti, autorità sanitarie e stakeholder che operano in un contesto ad alta regolamentazione.

