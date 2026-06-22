Indra Group premiata da Genesys in Italia come AI Innovation Partner 2026

Roma, 22 giugno 2026.- Indra Group ha ricevuto in Italia da Genesys il premio “AI Innovation Partner 2026” durante l’evento Xperience Milan. In un’epoca in cui l’innovazione nella customer experience crea valore quando tecnologia e visione si trasformano in soluzioni concrete, il riconoscimento premia la capacità dell’azienda di portare innovazione nell’adozione di Genesys AI, sviluppando soluzioni avanzate in grado di generare valore reale e nuove opportunità per clienti e business.

"Il premio assegnato a Indra Group riconosce una collaborazione che va oltre la competenza tecnica", ha dichiarato Giorgio Villa, Partner Sales Manager di Genesys Italia. "Indra Group ha dimostrato una capacità concreta di tradurre la nostra tecnologia AI in soluzioni che generano impatto reale per i clienti e nuove opportunità di business".

“Questo riconoscimento rappresenta per noi una conferma del percorso intrapreso nell’innovazione del customer journey attraverso l’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Giuliano Ferri, Head of Customer eXperience di Indra Group in Italia. “In un contesto in cui la Customer Experience evolve verso modelli sempre più intelligenti e proattivi, la collaborazione con Genesys ci consente di accompagnare concretamente le organizzazioni in questo cambiamento. Indipendentemente da dove abbia inizio il journey del cliente, grazie a Genesys Cloud e alle funzionalità di AI integrate è possibile individuare insight rilevanti e attivare la next best action in modo tempestivo ed efficace. Questo approccio rende oggi più semplice che mai mantenere elevato il coinvolgimento dei dipendenti e garantire, al tempo stesso, la massima soddisfazione dei clienti, generando valore duraturo per il business”.

Il premio si aggiunge al riconoscimento Genesys AI Partner of The Year 2025 ottenuto in Italia da Indra Group a ottobre dello scorso anno, a testimonianza di una partnership solida e duratura volta a guidare le aziende nei loro processi di innovazione del contact center, permettendo loro di dar vita a a esperienze cliente personalizzate e basate sui dati.

Indra Group

Indra Group (www.indracompany.com) è la principale multinazionale spagnola e una holding che guida il progresso tecnologico. Il Gruppo è composto da Indra, una delle aziende europee di riferimento nella difesa globale e nelle tecnologie avanzate — all’avanguardia nei settori della difesa, dello spazio, della gestione del traffico aereo, della mobilità e delle tecnologie dell’informazione — e da Minsait, leader nella trasformazione digitale e nelle tecnologie informatiche, che integra in IndraMind le proprie capacità sovrane in ambito AI, cybersecurity e cyber defense. Indra Group contribuisce alla costruzione di un futuro più sicuro e meglio connesso attraverso soluzioni innovative, relazioni di fiducia e i migliori talenti. La sostenibilità è parte integrante della sua strategia e della sua cultura, e gli consente di affrontare con responsabilità le sfide sociali e ambientali presenti e future. Alla chiusura dell'esercizio 2025, il Gruppo Indra ha registrato un fatturato di 5.457 milioni di euro, con una presenza locale in 46 paesi e operazioni commerciali in oltre 140 paesi.

Contatti:

Immediapress

comunicati@immediapress.it



Ufficio Stampa

Alessandro Anziano

aanziano@minsait.com



Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress