Indra Group premiata per l’innovazione tecnologica dalla Camera di Commercio di Spagna in Italia

La Camera di Commercio di Spagna in Italia ha conferito a Indra Group il Premio all’Innovazione Tecnologica per il ruolo strategico svolto nel supportare istituzioni e grandi imprese italiane nei loro percorsi di digitalizzazione avanzata e nella modernizzazione dei servizi Indra Group è presente in Italia dal 2011 e conta oltre 2.000 professionisti e sedi su tutto il territorio nazionale

Roma, 12 novembre 2025 – La Camera di Commercio di Spagna in Italia ha conferito a Indra Group il Premio all’Innovazione Tecnologica per il ruolo strategico svolto nel supportare istituzioni e grandi imprese italiane nei loro percorsi di digitalizzazione avanzata e nella modernizzazione dei servizi e delle infrastrutture del Paese. Nel 2024, l’azienda aveva vinto il premio come azienda dell’anno per il suo contributo alla trasformazione digitale di aziende e istituzioni italiane. Ha ricevuto il premio il CEO di Indra Group in Italia, Erminio Polito, durante la cerimonia svoltasi a Milano il 10 novembre.

“Indra Group si è affermata come partner tecnologico di riferimento in Italia, sostenendo la trasformazione digitale del settore pubblico e dei comparti industriali più strategici — dall’energia ai servizi finanziari, dalle telecomunicazioni all’industria — e rafforzando al contempo la propria presenza in ambiti chiave come mobilità, difesa, controllo del traffico aereo e spazio. Un contributo concreto alla modernizzazione delle infrastrutture nazionali e alla competitività del sistema Paese, guidato da innovazione, efficienza, sicurezza e sostenibilità”, ha dichiarato la Camera di Commercio di Spagna in Italia durante la premiazione.

“Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento, che premia l’impegno quotidiano dei professionisti di Indra Group in Italia nel trasformare la tecnologia in valore concreto per cittadini, imprese e istituzioni”, ha commentato Erminio Polito, CEO di Indra Group in Italia. “In un contesto in continua e irrefrenabile evoluzione, siamo orgogliosi di contribuire alla modernizzazione del Paese, mettendo a disposizione capacità tecnologiche e soluzioni che uniscono innovazione, sicurezza e sostenibilità. Questo premio è un ulteriore stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione”.

Indra Group è presente in Italia dal 2011 e conta oltre 2.000 professionisti e sedi su tutto il territorio nazionale. Attraverso Minsait, società del Gruppo specializzata in trasformazione digitale, offre al mercato competenze avanzate nelle tecnologie informatiche, nell’intelligenza artificiale, nel cloud, nella cybersecurity, nei sistemi di pagamento, con un approccio integrato e orientato ai risultati. Inoltre, Indra Group in Italia sta rafforzando la propria presenza in ambiti ad alta rilevanza strategica per il sistema Paese: dalla mobilità intelligente alla difesa, dalle soluzioni per il controllo del traffico aereo, allo spazio, contribuendo a modernizzare infrastrutture essenziali e a sostenere la competitività nazionale sul piano internazionale.

Indra Group

Indra Group è una holding che promuove il progresso tecnologico e che comprende Indra, azienda leader a livello mondiale nei settori della difesa, del traffico aereo e dello spazio, e Minsait, leader nella trasformazione digitale e nelle tecnologie informatiche in Spagna e in America Latina. Il Gruppo Indra guida un futuro più sicuro e connesso attraverso soluzioni innovative, relazioni di fiducia e i migliori talenti. La sostenibilità è parte integrante della sua strategia e cultura, per rispondere alle sfide sociali e ambientali presenti e future. Nel 2024, il Gruppo Indra ha registrato un fatturato di 4.843 milioni di euro, una presenza locale in 49 Paesi e operazioni commerciali in più di 140 Paesi.

Contatti:

Immediapress

Ufficio stampa

Alessandro Anziano

aanziano@minsait.com

+39 3423470119

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress