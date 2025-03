Isole Egadi: cosa vedere, come raggiungerle e i migliori tour in barca

Trapani 26/03/2025 - C'è qualcosa di magico che succede quando si arriva alle Isole Egadi. Un'emozione immediata, una connessione istantanea che colpisce chiunque metta piede in questo angolo di paradiso del Mediterraneo. Cosa c’è da vedere? Come è possibile raggiungerle? Quali sono le migliori escursioni in barca? Rispondiamo con ordine.

Un tuffo nel blu alle Egadi, le isole che non ti aspetti

Favignana, con quella sua forma a farfalla che si scorge già dalla nave, è piena di sorprese. Cala Rossa, nonostante il nome possa ingannare (di rosso c'è ben poco), riesce a regalare un contrasto mozzafiato tra il bianco accecante della roccia e il turchese del mare. La Grotta degli Innamorati, invece, è un gioco meraviglioso di luci, mentre Cala Azzurra presenta un fondale dalla sabbia bianca con riflessi rosa.

Lo Stabilimento Florio, invece, racconta di un'epoca in cui il tonno era protagonista assoluto. Niente a che vedere con le tonnare che molti immaginano: è un edificio industriale trasformato in museo che riporta indietro nel tempo.

Levanzo? Amore a prima vista per chiunque ci approdi. Parecchio piccola, presenta casette bianche che sembrano disegnate dalla mano di un bambino. Il tempo qui sembra essersi fermato. Il vero segreto è nascosto nella Grotta del Genovese: disegni preistorici che fanno sentire chiunque piccolissimo. La sensazione è davvero straniante. Da visitare assolutamente Cala Fredda e Cala Minnola, che confermano l’inestimabile bellezza di Levanzo.

Poi c'è Marettimo, la selvaggia, quella che se non si ama camminare, il rischio è di perdersi metà della bellezza. La chiamano "la montagna in mezzo al mare" e non a caso. I sentieri fanno sudare sette camicie, mentre le grotte marine offrono un'esperienza quasi mistica, grazie a giochi di luce che sembrano opere d'arte moderne firmate dalla natura stessa.

Come arrivare alle Isole Egadi

Raggiungere le Isole Egadi è piuttosto semplice. Da Trapani partono barche e gommoni - in estate praticamente ogni giorno alle 10.00. Bastano trenta minuti per Favignana, più o meno lo stesso tempo per Levanzo, mentre per Marettimo ci vorrà un'oretta scarsa.

Meglio prenotare in anticipo in alta stagione, soprattutto con date già fissate. Sia a luglio che ad agosto c'è il pienone e si rischia di rimanere a terra.

Esplorare le isole dal mare: esperienza che cambia la prospettiva

Le Egadi si capiscono davvero solo dal mare. Vederle dalla terraferma è come guardare un film senza l'audio. Un giro in barca è la cosa migliore da fare se si vogliono davvero scoprire le calette nascoste, dove l'acqua è così trasparente che sembra di galleggiare nel nulla.

I tour delle isole Egadi di Mare e Vento di Favignana di sono quelli che meritano ogni centesimo. Ecco alcune proposte imperdibili per i tour di gruppo:

Escursione a Favignana e Levanzo in barca con pranzo incluso da Trapani: ci sono le soste per fare snorkeling nelle acque turchesi e in punti dove i pesci sembrano quasi posare per le foto e spiagge dorate. Si potrà anche ammirare la tranquilla bellezza di Cala Rossa, Cala Azzurra e la Grotta degli Innamorati, dove la natura incontaminata incontra le storie dei tempi antichi.

Escursione a Favignana e Levanzo in gommone con pranzo incluso da Trapani: il gommone porta dove le barche più grandi non arrivano, ovvero in calette che sembrano disegnate e poi dimenticate dalla natura. Si è più vicini all'acqua, gli schizzi arrivano dappertutto, ma è parte del divertimento.

Queste le proposte per i tour di privati:

Tour privato in barca con pranzo incluso da Trapani: una barca tutta per sé e per la propria famiglia. Vale la pena spendere qualcosa in più per questa libertà, soprattutto in coppia o con un piccolo gruppo di amici, e per avventure subacquee uniche nel loro genere.

Tour privato in gommone con pranzo incluso da Trapani: il gommone privato è per chi non vuole compromessi per velocità e accesso alle calette segrete. È un'esperienza che rimane impressa a lungo, e vale ogni euro speso soltanto per aver ammirato il Bue Marino e le sue suggestive grotte.

Quando andare?

Giugno e settembre sono i mesi migliori: il mare è ancora caldissimo, i prezzi sono più accessibili e ci si può godere il tramonto a Favignana praticamente in solitudine. Anche maggio e ottobre hanno il loro perché, con una luce particolare che fa impazzire i fotografi e temperature ancora piacevoli.

