JAS comunica che ci sarà un cambiamento ai vertici di JAS Italy

ATLANTA, 7 luglio 2026 /PRNewswire/ -- JAS, leader a livello globale nelle soluzioni di logistica e approvvigionamento, comunica il pensionamento di Leonardo Baldi, CEO di JAS Italy, a partire dal 1° luglio 2026. Gianpaolo Belotti è il nuovo CEO di JAS Italy.

La carriera di Baldi in JAS è iniziata oltre 30 anni fa col ruolo di Sales Manager a Milano. In seguito, ha ricoperto la carica di Direttore Vendite Nazionale per il trasporto aereo merci, prima di essere designato Direttore Vendite per l'Italia nel 1999. Dal 2006, è a capo di JAS Italy in qualità di CEO, guidando l'organizzazione attraverso quasi due decenni di crescita e trasformazione e contribuendo a consolidare la presenza di JAS in uno dei suoi mercati più importanti a livello globale.

Nel corso della sua carriera, Baldi ha ricevuto riconoscimenti per la sua leadership, la competenza nel settore e l'impegno di lunga data a favore della comunità della logistica. Più di recente, ha ricevuto il Premio alla carriera "Marina Marzani" in occasione della cerimonia del Quality Award Italy 2025, organizzata da ANAMA in collaborazione con SEA Aeroporti di Milano. Il premio viene assegnato alle persone che hanno offerto contributi importanti alla creazione di una catena di approvvigionamento più resiliente, efficiente e connessa a livello globale.

"L'impatto di Leonardo su JAS Italy e sull'intera organizzazione JAS è stato straordinario", ha affermato Marco Rebuffi, Presidente e CEO di JAS. La sua leadership, la dedizione e la grande conoscenza della nostra attività hanno dato forma all'azienda che siamo oggi. A nome dell'intera organizzazione, lo ringraziamo per gli anni di impegno e gli auguriamo il meglio per il pensionamento.

Nell'ambito della transizione ai vertici, JAS ha designato Gianpaolo Belotti CEO di JAS Italy. Belotti è entrato in JAS nove anni fa in veste di Branch Manager per Milano e, più di recente, ha ricoperto la carica di VP Regional Area per la Lombardia e il Nord-Ovest dell'Italia, ruolo assunto nel 2022. Nel corso del suo mandato, ha svolto un ruolo fondamentale nel supportare la crescita a livello regionale, consolidare le relazioni con i clienti e sviluppare l'eccellenza in termini operativi all'interno dell'intera organizzazione.

"Gianpaolo rappresenta la forza della cultura di JAS e l'impegno dell'azienda per favorire lo sviluppo dei talenti interni", ha aggiunto Rebuffi. Ha dimostrato una forte leadership nel corso della sua carriera in JAS, e sono sicuro che continuerà a consolidare le solide basi che Leonardo ha contribuito a realizzare".

L'ultimo giorno di Baldi in azienda è stato il 30 giugno 2026. In seguito di una transizione pianificata ai vertici, Belotti ha assunto ufficialmente la carica di CEO di JAS Italy il 1° gennaio 2026, lavorando a stretto contatto con Baldi per assicurare continuità a clienti, partner e dipendenti nel periodo di transizione.

Insieme festeggiamo la straordinaria eredità di Baldi e guardiamo con fiducia al costante successo di JAS Italy sotto la guida di Belotti.

Informazioni su JAS: leader a livello globale nelle soluzioni di logistica e approvvigionamento, è stata fondata a Milano, in Italia, nel 1978. Con sede ad Atlanta (Georgia, USA) e il supporto di 8.000 collaboratori in oltre 100 Paesi, realizza soluzioni innovative e sostenibili focalizzate sulle esigenze dei clienti e su un futuro migliore per tutti. Al centro del successo di JAS vi sono le persone, che creano valore per il cliente. Come una delle maggiori aziende di logistica a capitale privato e con una crescita più rapida, JAS è tesa a creare opportunità, affinché le nostre comunità, i nostri clienti e i nostri colleghi possano crescere. Insieme.

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