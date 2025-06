Jazz’Inn torna con un doppio appuntamento: il 13 giugno si presenta l’edizione 2025 e si lancia Jazz’Inn Capitale 2026

13.06.25

09:30 Sala della Promoteca - Campidoglio

Roma

Fondazione Ampioraggio

Jazz’Inn è il format ideato dalla Fondazione Ampioraggio che da otto anni porta l’innovazione nei borghi e periferie d’Italia attraverso laboratori collettivi, eventi diffusi e sfide reali proposte da imprese, enti e startup. Un viaggio delle idee, lontano dai riflettori, vicino alle persone. Campobasso ospiterà l’edizione 2025 dal 29 settembre al 3 ottobre. C’è tempo fino al 20 giugno per candidarsi come case giver e proporre la propria sfida di innovazione: https://www.fondazioneampioraggio.it/jazzinn-2025-call-for-ideas/.

Roma, 11 giugno 2025 – C’è un luogo, in Italia, dove innovazione non fa rima con clamore, ma con ascolto. Dove le soluzioni si generano dal confronto tra persone, prima ancora che tra tecnologie. Dove l’economia della conoscenza si intreccia con la cultura, la bellezza dei territori, il tempo lento. Quel luogo è Jazz’Inn, l’innovativo living-lab ideato dalla Fondazione Ampioraggio, che da otto anni costruisce ponti tra chi cerca innovazione e chi è in grado di offrirla, dentro e fuori le grandi città con l’obiettivo di rendere i borghi e le periferie d’Italia fucine attive di innovazione.

Il prossimo 13 giugno 2025, nella cornice istituzionale del Campidoglio, si terrà una giornata speciale per raccontare il passato, il presente e soprattutto il futuro di Jazz’Inn. Sarà un momento simbolico e operativo insieme: verrà presentata l’edizione 2025, lanciata ufficialmente Jazz’Inn Capitale 2026 e rilanciata la call per i case giver, ancora aperta fino al 20 giugno. Un appuntamento che intreccia comunità e visioni, periferie e città, borghi e metropoli, nell’idea che ogni territorio, se ascoltato, può diventare un motore di innovazione.

Al centro dell’edizione 2025 ci sarà Campobasso, scelta tra 59 territori candidati. Dal 29 settembre al 3 ottobre, il capoluogo molisano diventerà la casa dei Living Lab, i tavoli di lavoro multidisciplinari dove si discutono e si co-progettano soluzioni a problemi concreti posti da imprese, enti pubblici, università, startup e organizzazioni. Le giornate saranno animate dal confronto, le serate dal jazz nei borghi limitrofi: una fusione perfetta tra cultura, creatività e sviluppo locale.

Ma il 13 giugno sarà anche l’occasione per guardare oltre, verso Jazz’Inn Capitale 2026. Con questa nuova iniziativa, la Fondazione Ampioraggio propone di trasformare Roma e il suo territorio metropolitano in un laboratorio permanente di innovazione urbana. L’ambizione è chiara: costruire un ecosistema collaborativo che coinvolga centri di ricerca, distretti tecnologici, amministrazioni e cittadinanza attiva, portando il “metodo” Jazz’Inn nei territori della Capitale, da Tiburtino a Colleferro, da Frascati alle periferie.

L’apertura dei lavori sarà affidata ai saluti istituzionali di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale, mentre un ruolo centrale nell’organizzazione dell’iniziativa è stato svolto dalla Commissione Innovazione tecnologica di Roma Capitale, guidata da Antonella Melito e Riccardo Corbucci, e dalla Consulta Roma Smart City Lab, presieduta da Leandro Aglieri. Proprio la Consulta, dopo l’esperienza diretta come case giver all’edizione 2024 di Jazz’Inn a Merano, ha fortemente sostenuto la candidatura di Roma come sede del format, riconoscendone il valore come strumento concreto di innovazione territoriale.

Protagonista trasversale dell’intero percorso sarà la call per i case giver, uno strumento semplice ma potentissimo che dà senso al metodo. Il case giver è la figura chiave di Jazz’Inn: può essere una pubblica amministrazione, un ente, un’impresa, una startup o una fondazione che decide di mettere sul tavolo una sfida concreta – un problema da risolvere, un’idea da sviluppare, un progetto da far crescere – e di affidarla alla forza dell’intelligenza collettiva. Ogni caso selezionato sarà accompagnato da un facilitatore della Fondazione Ampioraggio, che guiderà i lavori dei tavoli e supporterà il case giver nel trasformare il confronto in una direzione progettuale concreta e condivisa.

Fino al 20 giugno 2025, chiunque rientri in queste categorie può candidarsi per partecipare all’edizione di Campobasso. I casi selezionati saranno sviluppati durante i Living Lab, grazie al contributo di innovatori, esperti, investitori, policy maker e giovani talenti: www.fondazioneampioraggio.it/jazzinn-2025-call-for-ideas

“Jazz’Inn è, in primo luogo, un modo di pensare e praticare l’innovazione: lento, radicato, collettivo. In un tempo in cui tutto tende a concentrarsi nei grandi centri, noi scegliamo di partire dai margini, di attraversare l’Italia senza scorciatoie, incontrando territori, ascoltando bisogni, ricucendo connessioni. Il Campidoglio, con la sua forza simbolica, rappresenta oggi un punto di partenza per qualcosa che vuole andare lontano. E non è un caso che mentre lanciamo la Capitale, ci prepariamo a vivere Jazz’Inn 2025 a Campobasso: perché per noi, ogni luogo può essere centro, se c’è visione e volontà di costruire insieme.” Giuseppe De Nicola, Direttore Generale di Fondazione Ampioraggio

Jazz’Inn

Nato nel 2017 nel borgo di Pietrelcina, Jazz’Inn è un progetto unico nel suo genere: un acceleratore di idee capace di attrarre innovatori da tutta Italia e dall’estero, creando connessioni tra pubblico e privato, centri e periferie, startup e multinazionali, imprese e territori. Ogni edizione si svolge in un luogo diverso, scelto tra borghi e città che vogliono diventare laboratori vivi di innovazione e sostenibilità. Durante i cinque giorni di Jazz’Inn, si svolgono i Living Lab: tavoli di confronto multidisciplinare in cui i case giver presentano il proprio “caso” e lavorano insieme a team eterogenei di innovatori, esperti, facilitatori, investitori, policy maker e giovani talenti. Lontano dalle logiche dell’evento vetrina, Jazz’Inn promuove un’innovazione generativa: un approccio profondo, relazionale e rigenerativo, in grado di attivare processi concreti e creare valore nel tempo. Non si viene per apparire, ma per costruire.

Programma completo

Sala della Protomoteca – Campidoglio, Roma

13 giugno 2025 – 9.30 / 17.00

9:30 – 10:00 | Registrazione partecipanti

PROGRAMMA MATTINA

ore 10:00 – 13:30

Sessione istituzionale e visione strategica

10:00 – 11:00 | Saluti istituzionali

Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale Giovanna Ruggiero, Presidente Fondazione Ampioraggio Riccardo Corbucci, Presidente Commissione Innovazione Roma Capitale Antonella Melito, Vice Presidente Commissione Innovazione Roma Capitale Leandro Aglieri, Presidente Consulta Roma Smart City Lab Interventi istituzionali e aziendali in attesa di conferma

11:00 – 12:00 | Apertura lavori Presentazione di Jazz’Inn 2025 – la scelta della sede, la call e il programma generale

Flavia Marzano, Presidente onoraria Comitato Scientifico Fondazione Ampioraggio Elisabetta Giacosa, Presidente C.d’a. Fondazione Ampioraggio Marialuisa Forte, Sindaco di Campobasso Stakeholder territoriali Giuseppe De Nicola, Direttore Generale Fondazione Ampioraggio Best practices: testimonianze di successo di case giver e partner del progetto

12:00 – 13:00 | Il progetto Jazz’Inn Capitale: una visione per Roma 2026

Antonella Melito, Vicepresidente Commissione Innovazione Roma Capitale Leandro Aglieri, Presidente Consulta Roma Smart City Lab Elio Tomassetti, Presidente del Municipio Roma XII L’ecosistema dell’innovazione: visioni e contributi del territorio Sintesi conclusiva Guglielmo de Gennaro, Presidente CTS Fondazione Ampioraggio

13:00 – 14:30 | Pausa pranzo

14:30 – 15:00 | Registrazione partecipanti

PROGRAMMA POMERIGGIO

ore 14:30 – 17:00

Dare forma all’idea

Sessione operativa – il programma, le attività, come partecipare

15:00 – 16:45 | Descrizione attività e Q&A con i partecipanti

Brainstorming sulle modalità di partecipazione alle giornate di Jazz’Inn 2025 e idee per il progetto 2026

Moderazione e introduzione

Flavia Marzano, Presidente onoraria Comitato Scientifico Fondazione Ampioraggio

Focus su

Obiettivi Jazz’Inn Capitale 2026 – Antonella Melito, Vicepresidente Commissione Innovazione Roma Capitale – Leandro Aglieri, Presidente Consulta Roma Smart City Lab Programma e attività della IX edizione di Jazz’Inn – Marialuisa Forte, Sindaco di Campobasso e Vice Presidente ANCI Call per i case giver 2025 e gli Ampioraggio Days – Giuseppe De Nicola, Direttore Generale Fondazione Ampioraggio Presentazione case giver Jubilee Connect (App dedicata alle ambasciate estere in Italia) – Maurizio Masotti – Ceo Quattroemme Consulting Srl – Guillermo Ortega – Assistente per la promozione del turismo Ambasciata del Messico presso la Santa Sede Laboratori di innovazione, visioni future nei borghi del Molise – Guglielmo de Gennaro, Presidente CTS Fondazione Ampioraggio Ai Magister, il digital innovation hub per le imprese – Enrico Reboscio – Ceo Dot Vocal – Simone Caporale – Project Manager Ai Magister EDIH Startupeasy challenge – Guido Fabbri, Direttore Geosmartcampus

16:45 – 17:00 | Conclusioni e invito al viaggio verso Roma 2026

