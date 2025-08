Kaspersky: consigli per non farsi rovinare le vacanzee lavorare da remoto in sicurezza

Milano, 4agosto 2025. La stagione delle vacanze in molte parti del mondo è ormai alle porte, ma andare in vacanza non significa sempre abbandonare la vita d’ufficio, perché il lavoro ibrido si estende a entrambe le direzioni. Questo approccioflessibile porta spesso a spostare il lavoro nelle ore serali e nei fine settimana, rendendo più comune la scelta di portare il PC anche in vacanza. Anche se nessuno desidera lavorare durante le vacanze, farlo può aiutare a ridurre lo stress legato alla necessità di completare tutto prima di partire. Inoltre, permette di gestire le attività più urgenti in momenti di relax.

Oggi è molto più semplice restare connessi: aeroporti, stazioni, ristoranti, hotel e molti altri spazi pubblici offrono connessione Wi-Fi gratuita, e la copertura 4G o 5G è ormai affidabile in moltissime zone. Questo rende più facile conciliare lavoro e svago, anche quando si è lontani dall’ufficio.

Questo aumento della connettività dei viaggiatori non è passato inosservato ai cybercriminali. Gli esperti di Kaspersky hanno analizzato, prima dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi, quasi 25.000 hotspot Wi-Fi gratuiti a Parigi. L'analisi ha rivelato che quasi il 25% di queste reti presentava una crittografia debole o assente, rendendo gli utenti vulnerabili al furto di dati personali e bancari.

Spesso i viaggiatori abbassano la guardia, e location nuove o le diverse lingue possono diventare un utile nascondiglio per attacchi informatici. Questo significa che è necessario prestare maggiore attenzione quando ci si connette. Fortunatamente, alcuni strumenti e abitudini intelligenti possono aiutare a proteggersi mentre ci si gode la flessibilità del remote working.

Utilizzare una VPN per connessioni sicure

Una VPN è uno dei modi più efficaci per proteggere la propria attività online, soprattutto quando si lavora da luoghi sconosciuti. Questa soluzione è in grado di criptare il traffico Internet, evitando che gli hacker possano intercettare dati sensibili come credenziali di accesso o informazioni finanziarie. Si tratta di un aspetto particolarmente importante quando si accede alle e-mail di lavoro o ai file aziendali tramite reti Wi-Fi pubbliche, spesso sfruttate dai cybercriminali.

Oltre alla sicurezza, una VPN nasconde anche gli indirizzi IP, impedendo agli inserzionisti e agli hacker di tracciare i movimenti online. Per chi lavora con strumenti o siti web soggetti a restrizioni geografiche, una VPN permette l'accesso a contenuti locali, utile non solo per i lavoratori ma anche per i viaggiatori che spesso hanno bisogno di accedere senza limiti a servizi e siti web locali quando si trovano all'estero. La soluzione Kaspersky VPN Secure Connectionconsente di mantenere nascosti gli indirizzi IP e garantire la privacy durante la navigazione, grazie allacrittografia di livello bancario che protegge ogni byte con un accesso rapido a 110 posizioni server in 89 paesi. Nella valutazione del 2024, Kaspersky VPN ha dimostrato eccellenti risultati in termini di velocità di torrenting senza alcuna perdita di dati.

Utilizzare una eSIM per l’affidabilità e la sicurezza dei dati mobili

Un altro utile strumento digitale che consente di rimanere connessi facilmente utilizzando le reti mobili locali senza bisogno di una scheda SIM fisica, è l’eSIM. Si tratta di una soluzione rivoluzionaria per i viaggiatori internazionali che desiderano evitare costi di roaming elevati o il disagio di dover acquistare schede SIM temporanee in altri Paesi. Grazie all’eSIM, è possibile scaricare un piano dati locale prima ancora di arrivare a destinazione, assicurando la connettività immediata fin dall’atterraggio.

Questa soluzione consente di evitare l’uso di hotspot Wi-Fi non sicuri, riducendo significativamente l’esposizione a minacce informatiche. Inoltre, molti fornitori di eSIM permettono di gestire più profili su un unico dispositivo, rendendo più semplice il passaggio tra i piani dati personali e quelli di lavoro, senza dover utilizzare più dispositivi.

La soluzione Kaspersky eSIM Storeconsente agli utenti di acquistare e attivare i piani dati in anticipo, monitorare l’utilizzo e ricaricare quando necessario, tutto tramite un’unica app.

Abilitare l’autenticazione a due fattori (2FA)

Durante i viaggi, può capitare di lasciare i dispositivi incustoditi. Per proteggersi da accessi non autorizzati, è fondamentale attivare l’autenticazione a due fattori (2FA) su tutti gli account e impostare password sicure su ogni dispositivo.

Consigli finali per lavorare in sicurezza durante le vacanze estive

Anche utilizzando strumenti come VPN, eSIM e autenticazione a due fattori, tutti i dispositivi devono comunque essere protetti da malware, phishing e ransomware. I cybercriminali prendono spesso di mira chi lavora da remoto, approfittando di eventuali distrazioni.

Per questo motivo, è essenziale disporre di una protezione in tempo reale aggiornata e affidabile.

I software antivirus moderni non si limitano a rilevare i virus, ma bloccano attivamente i download dannosi, segnalano i tentativi di phishing e proteggono anche le password e i dati bancari. La soluzione Kaspersky Premiumgarantisce una sicurezza completa, combinando protezione antivirus, VPN e gestione delle password in un unico pacchetto semplice da utilizzare.

Prima di preparare le valigie, Kaspersky consiglia alcune misure di sicurezza aggiuntive da considerare. Controllare sempre le reti Wi-Fi prima di connettersi, utilizzare una VPN ed evitare di connettersi automaticamente a hotspot sconosciuti. Abilitare l'autenticazione a due fattori (2FA) su tutti gli account più importanti per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza. Infine, non dimenticare di mantenere aggiornati i software, poiché le patch spesso includono correzioni di sicurezza essenziali.

Abbinando una VPN, una eSIM e un antivirus potente, è possibile lavorare da qualsiasi luogo in tutta tranquillità, sia che si tratti di inviare e-mail a bordo piscina o di partecipare a una videochiamata da un tendone durante un festival. Restateal sicuro, restateconnessi e godetevi al massimo la vostra estate senza compromettere la sicurezza.

Ulteriori informazioni e consigli degli esperti sulla sicurezza per il lavoro da remoto, sono disponibili nella Guida alla sicurezza del lavoro da remoto di Kaspersky

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo milioni di persone e oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

