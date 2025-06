Kaspersky eSIM Store semplifica i viaggi in tutto il mondo

Milano, 17 giugno 2025

Kaspersky eSIM Store è la nuova soluzione di connettività per i viaggi internazionali. Progettata per semplificare la navigazione online di chi viaggia per piacere o per lavoro, consente di accedere facilmente a Internet in oltre 150 Paesi, scegliendo tra oltre 2.000 pacchetti di dati accessibili.

Secondo la GSMA Association, la produzione di dispositivi compatibili con le eSIM è decuplicata negli ultimi cinque anni ed è previsto che entro il 2028 la metà di tutte le connessioni mobili nel mondo sarà effettuata tramite eSIM. La popolarità di questa tecnologia è dovuta principalmente alla sua convenienza e facilità d'uso, le eSIM infatti eliminano la necessità di schede SIM fisiche, consentendo un'esperienza semplice e senza problemi ovunque ci si trovi.

Per far fronte a questa tendenza in crescita, Kaspersky eSIM Store offre l’accesso a piani eSIM di operatori di telecomunicazioni locali in tutto il mondo, attraverso un’interfaccia intuitiva e facile da utilizzare.

Una nuova modalità per essere sempre connessi

Kaspersky eSIM Store consente agli utenti di usufruire di connessioni Internet convenienti e facilmente accessibili in tutto il mondo, senza la preoccupazione delle schede SIM fisiche. È possibile accedere senza difficoltà a piani eSIM offerti da provider locali in oltre 150 Paesi, beneficiando di tariffe vantaggiose e condizioni trasparenti, senza costi aggiuntivi di roaming.

Durante i viaggi, una eSIM può aiutare a ridurre i costi di roaming sulla SIM primaria, eliminando la necessità di cercare un rivenditore locale di SIM e di condividere i propri dati personali, oltre a evitare l’uso di reti Wi-Fi pubbliche non protette.

A chi viaggia per piacere, la eSIM permette di concentrarsi sui momenti più belli del viaggio e di condividerli in tempo reale con amici e familiari, mentre chi viaggia per lavoro può accedere in modo continuo a messaggi importanti, documenti di lavoro e videochiamate.

Connessione senza interruzioni con pochi tocchi

Kaspersky eSIM Store offre un’interfaccia user-friendly per la selezione del piano, l’acquisto, la ricarica e la gestione del consumo dei dati. I viaggiatori possono scegliere le date di attivazione preferite, in modo da configurare la propria eSIM in anticipo ed essere connessi non appena inizia il viaggio, il tutto con pochi tocchi.

Sono disponibili opzioni in base alla destinazione, tra cui piani per Paesi specifici, piani globali validi in 122 destinazioni e piani mini-globali personalizzati per regioni specifiche. Per quanto riguarda la durata, i viaggiatori possono scegliere tra piani a scadenza, validi per un periodo prestabilito, oppure senza scadenza, che rimangono attivi fino all’esaurimento dei dati. In questo modo si garantisce la massima comodità, sia per i viaggi brevi che per quelli di lunga durata.

Inoltre, gli utenti possono decidere quando attivare il loro piano, programmando una data specifica oppure iniziando a utilizzare i dati immediatamente, con la flessibilità necessaria per adattarsi al proprio programma di viaggio. Per evitare di esaurire improvvisamente i gigabyte disponibili, Kaspersky eSIM Store offre un sistema di monitoraggio in tempo reale dell’utilizzo dei dati e invia notifiche quando il saldo si avvicina allo zero. Il profilo utente, accessibile tramite pagina web o app, consente ricariche rapide e supporta più Paesi su una singola eSIM: si installa una sola volta e si può usare per sempre.

Kaspersky eSIM Store è stato lanciato in collaborazione con il pluripremiato provider BNESIM Limited, attivo nel settore delle eSIM globali dal 2017.

“La tecnologia eSIM semplifica notevolmente i viaggi all’estero, consentendo alle persone di essere sempre connesse senza preoccuparsi delle tariffe di roaming. Per esperienza personale, sappiamo quanto sia importante restare in contatto con la propria famiglia o con i colleghi durante un viaggio. È per questo che abbiamo sviluppato Kaspersky eSIM Store, per offrire a tutti i viaggiatori un accesso immediato a piani dati eSIM ovunque si trovino e garantire un’esperienza digitale sicura e positiva”,ha commentato Mikhail Gerber, Executive Vice President, Consumer Business, di Kaspersky.

Kaspersky eSIM Store è disponibile sul sito ufficiale Kasperskyesimstore.com e come app mobile su App Store e Google Play.

Kaspersky eSIM Store integra l'ampia gamma di soluzioni Kaspersky riconosciute dal settore, come Kaspersky VPN Secure Connection e Kaspersky Premium. Insieme soddisfano tutte le esigenze di connettività e migliorano la libertà digitale, garantendo una connettività sicura e senza preoccupazioni in tutto il mondo.

È possibile verificare tutte le funzionalità eSIM del proprio dispositivo tramite il sito Kasperskyesimstore.com e l’app.

