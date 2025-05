Kaspersky Leader nella SPARK Matrix™: Digital Threat Intelligence di QKS Group

Milano, 5 maggio 2025

Riconosciuta per la sua eccellenza nella Threat Intelligence, Kaspersky è stata nominata Leader nella SPARK Matrix™ 2025: Digital Threat Intelligence Management da QKS Group. Il report evidenzia le ottime capacità dell'azienda di fornire servizi affidabili che consentono ad aziende di tutto il mondo di rilevare, identificare e rispondere a minacce informatiche sofisticate.

I servizi Threat Intelligence di Kaspersky, supportati da decenni di esperienza nel campo della cybersecurity e da un team di ricerca riconosciuto a livello globale, garantiscono l'accesso in tempo reale a numerosi dati sulle minacce, approfondimenti sulle APT, l'analisi dei malware e l’intelligence sui rischi digitali. L'azienda monitora oltre 1.100 minacce e campagne e pubblica più di 200 report di threat intelligence ogni anno. Questa continua ricerca supporta un’ampia raccolta di APT di oltre 100.000 file che, combinata con l’uso di strumenti automatizzati avanzati, garantisce un livello eccezionale di precisione di identificazione.

Kaspersky è stata premiata per la sua eccellenza nel campo della Threat Intelligence e per il posizionamento di rilievo sia nella leadership tecnologica che per l'impatto sui clienti tra i vendor globali. Questo risultato sottolinea il ruolo cruciale dell'azienda nel determinare il futuro dell'intelligence per le minacce informatiche e nel fornire valore pratico agli MSSP e alle grandi aziende di tutto il mondo.

Alexander Liskin, Head of Threat Research di Kaspersky, ha dichiarato: “Siamo onorati di essere stati riconosciuti Leader nella SPARK Matrix™ 2025 for Digital Threat Intelligence Management da QKS Group. Questo riconoscimento riflette il nostro costante impegno nel fornire ad aziende informazioni approfondite e funzionali sulle minacce che gli permettono di essere sempre aggiornate sulle minacce informatiche in continua evoluzione. Continueremo ad impegnarci nell’innovazione e a fornire ai nostri clienti e partner gli strumenti necessari per proteggere i loro ambienti digitali in modo affidabile”.

Arpita Dash, Analyst di QKS Group, ha affermato:"Kaspersky continua a differenziarsi nel settore della threat intelligence grazie al suo importante ruolo, alla grande esperienza nel rilevamento di malware e nella ricerca APT, oltre alla sua grande raccolta di malware e file puliti per un’individuazione precisa. Gli ultimi aggiornamenti tra cui la Digital Footprint Intelligence Dashboard e le funzionalità multitenancy potenziate, consentono di migliorare significativamente l'usabilità per gli MSSP e per le aziende. Inoltre, l'introduzione di una dashboard Tenant Center semplifica ulteriormente il monitoraggio delle minacce e la gestione delle risorse. Kaspersky, con la localizzazione dell’AI per il Threat Intelligence Reporting e una modalità interattiva per la Research Sandbox in programma, rafforza il suo impegno a promuovere l'innovazione nell'ambito della cyber threat intelligence".

Il report completo 2025 SPARK Matrix™: Digital Threat Intelligence Management di QKS Group, è disponibile al seguente link.

QKS Group

QKS Group è una società di consulenza globale che aiuta aziende a raggiungere i propri obiettivi di trasformazione aziendale attraverso servizi di consulenza strategica per il business e lo sviluppo. La vision di QKS Group è quella di diventare parte integrante dell'attività dei clienti come partner strategico. Le ricerche e i servizi di consulenza offerti da QKS Group hanno lo scopo di fornire informazioni complete e approfondimenti strategici per aiutare i clienti a formulare strategie di crescita che consentano loro di affrontare e crescere in ambienti aziendali in continua evoluzione. Ulteriori informazioni sulla ricerca sono disponibili su Research

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo milioni di persone e oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

