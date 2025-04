Kaspersky ottiene il 97% dei posti TOP3 nei test indipendenti del settore

Kaspersky è l’azienda che è stata sottoposta a più test e ha ricevuto il maggior numero di premi. Lo scorso anno, ha superato il traguardo dei 1000 test dall'inizio del monitoraggio delle prestazioni TOP3 nel 2013.

Milano, 14 aprile 2025

Nel 2024 Kaspersky ha partecipato a 95 test e valutazioni indipendenti e i suoi prodotti hanno ottenuto il primo posto per 91 volte e per 92 volte la TOP3. Per la dodicesima volta consecutiva, Kaspersky ha ottenuto i risultati più alti rispetto a tutti i partecipanti del settore, raggiungendo il record con un punteggio del 97% di piazzamenti TOP3.

La metrica TOP3 indica il successo ottenuto da un'azienda nei test comparativi indipendenti nell'arco dell'anno solare. L'indice è calcolato in base al numero totale di test ai quali un’azienda ha partecipato e al numero di posizioni TOP3 raggiunte. In questo modo, si ottiene una valutazione completa relativa all’efficienza delle soluzioni di sicurezza informatica del fornitore per aziende e consumatori. La metrica TOP3 comprende le valutazioni di autorevoli Laboratori di test indipendenti, come AV-Comparatives, AV-TEST, SE Labs e molti altri.

Nel 2024, le soluzioni Kaspersky per i consumatori e le aziende hanno ricevuto numerosi riconoscimenti da vari istituti di test nel settore industriale. Oltre ad aver ricevuto il premio “Product of the Year” nel 2023, nel corso del 2024 Kaspersky Standard, la principale soluzione del Kaspersky Consumer Portfolio, ha confermato la sua qualità ricevendo il premio “Top-Rated Product” di AV-Comparatives con ottimi risultati in tutta la serie di test per i prodotti consumer. Inoltre, il prodotto ha partecipato e dimostrato performance eccezionali in sette test multipli, che includevano i Real-World Protection tests, Performance Tests, Malware Protection Tests, Advanced Threat Protection Test, ottenendo i livelli Gold Silver Bronze nelle categorie specifiche.

Inoltre, Kaspersky Premium per Windows si è classificato al primo posto tra i 15 fornitori di sicurezza informatica partecipanti al test Anti-Phishing di AV-Comparatives, oltre ad aver ricevuto la certificazione Anti-Phishing test, conquistando il primo posto nel tasso di rilevamento del phishing con zero falsi positivi.

Per quanto riguarda le soluzioni aziendali, Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB) ha dimostrato una difesa del 100% contro gli LSASS-attacks (Local Security Authority Subsystem Service), superando con successo tutti i 15 test AV-Comparatives. Inoltre, il prodotto è stato riconosciuto dal laboratorio di test per la protezione da i Process Injection. Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (KEDRE) è stato premiato per aver raggiunto il 100% del livello di Active Response, ottenendo il titolo di "Strategic Leader" per la terza volta consecutiva.

Lo scorso anno è stato particolarmente importante per Kaspersky, che ha ricevuto nove premi annuali “BEST 2024” da AV-TEST. Kaspersky Plus ha ottenuto i premi Best Protection e Best Usability Awards for Consumer Users, mentre Kaspersky Premium ha ricevuto il premio Best MacOS Security. Nel settore business, AV-TEST ha premiato Kaspersky Small Office Security (KSOS) e Endpoint Security for Business con i premi Best Protection, Best Advanced Protection e Best Usability for Corporate Users.

Oltre a questi riconoscimenti, nel 2024, Kaspersky Plus (dal Q4 2024, Kaspersky Premium), KESB e KSOS hanno ottenuto i punteggi più alti del Total Accuracy Rating (TAR) in tutti e quattro i test trimestrali condotti da SE Labs. Questi prodotti hanno ricevuto il massimo dei punti disponibili, corrispondenti al 100% di difesa contro attacchi generici e mirati, senza falsi positivi. A Kaspersky Plus è stato assegnato anche il premio Best Home Anti-Malware 2024 per le performance straordinarie.

Il 2024 è stato un altro anno di successi nella storia del TOP3 Metric Measurement. Dal 2013 Kaspersky ha partecipato a più di 1000 test indipendenti, conquistando 871 posizioni nella TOP3, ottenendo il punteggio più alto tra tutti i partecipanti.

“È la dodicesima volta in cui Kaspersky ha ottenuto i più alti risultati nei test di tutto il settore, confermandosi l'azienda più sottoposta a test e più premiata tra tutti i leader della sicurezza. Posizionandosi regolarmente nella TOP3, Kaspersky dimostra la propria determinazione nel definire standard più elevati e nell'impegnarsi per la sicurezza in ogni aspetto della vita digitale. È un grande onore ricevere un'ulteriore conferma delle eccezionali performance dell'azienda e della protezione di alto livello che ci impegniamo a fornire alle aziende e ai consumatori di tutto il mondo”,ha commentato Alexander Liskin, Head of Threat Research di Kaspersky.

Ulteriori informazioni sulla performance TOP3 di Kaspersky sono disponibili nel sito Web.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo milioni di persone e oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

