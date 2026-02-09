Kayou estende il proprio ecosistema pan-entertainment in Europa: partnership e strategia locale

NUREMBERG, Germania, 9 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Kayou fa il suo ingresso ufficiale nel mercato europeo in occasione della Spielwarenmesse 2026, segnando il lancio completo della sua strategia europea. Attore imprescindibile dell'industria del pan-divertimento in Cina, la partecipazione di Kayou rappresenta non solo un insediamento commerciale, ma anche un'opportunità strategica per presentare ai partner europei il proprio ecosistema di prodotto integrato e le sue capacità di collaborazione operativa.

Un protagonista cinese di riferimento che ridefinisce gli oggetti da collezione a livello globale

Fondata in Cina nel 2011, Kayou è diventata un'azienda leader nel settore delle carte collezionabili, della cartoleria e dei giocattoli. Gestisce quasi 100 licenze e proprietà intellettuali esclusive, con oltre 400 referenze di prodotto distribuite a milioni di consumatori in tutto il mondo. Dopo un'espansione di successo in Asia e negli Stati Uniti, l'Europa rappresenta ora la prossima tappa strategica. Attraverso la reinterpretazione del design, il lancio di nuove edizioni e visual distintivi, Kayou prolunga il ciclo di vita delle proprie IP rispondendo al contempo alle tendenze culturali grazie a serie inedite lanciate ogni trimestre.

Una presenza locale adattata alla diversità del mercato europeo

Il mercato europeo si distingue per una grande diversità culturale e per abitudini di consumo eterogenee. Kayou adotta un approccio di «visione globale, implementazione locale», istituendo hub logistici regionali e team dedicati, e favorendo partnership con distributori e rivenditori locali. L'azienda offre un supporto completo che va dall'adattamento linguistico dei prodotti alla gestione delle scorte e al marketing mirato, per aiutare i partner a raggiungere in modo efficace le comunità di fan.

Spielwarenmesse: prodotti di punta per l'Europa

La fiera presenta le nuove carte collezionabili ispirate a universi come My Little Pony, NARUTO e tokidoki – prime referenze destinate al mercato europeo – oltre ad altre categorie di prodotto quali cartoleria, peluche, gadget, statuette e articoli innovativi provenienti dalla Cina, come le cornici K-frame e le mini-scene a bolla. L'allestimento interattivo dello stand Kayou illustra la trasformazione delle licenze dal contenuto digitale ai prodotti fisici.

KAYOU ha inoltre presentato in fiera le sue bambole articolate originali Kolorful Ball-joint Doll e NeZha 2 Mechanic-joint Doll, entrambe di origine cinese, a testimonianza dell'espansione strategica di KAYOU nel mercato delle figure da collezione.

Una crescita collaborativa nei mercati chiave

In una prima fase, Kayou concentrerà il proprio sviluppo su Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Spagna, facendo leva su modelli di partnership flessibili: accordi di distribuzione, forniture per il retail, edizioni co-branded e campagne di marketing congiunte. Il Direttore Commerciale Internazionale ha dichiarato: «Siamo impazienti di condividere le nostre risorse IP, le capacità logistiche e la nostra competenza nelle community per costruire marchi di intrattenimento radicati nelle culture locali».

Informazioni su Kayou

Kayou è un leader nel settore dei prodotti pan-divertimento ed è presente nel Hurun Global Unicorn Index 2025. L'azienda sviluppa un ecosistema multidimensionale basato sull'integrazione di contenuti, prodotti e comunità, offrendo esperienze immersive e sostenendo al contempo la crescita dei propri partner.

