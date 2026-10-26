Kitcortesia.it lascia gli hotel e rifà il catalogo per i B&B con poche camere

Napoli, 26 ottobre 2026. Kitcortesia.it cambia clienti. Il negozio online del Gruppo MAQA, nato nel 2025 per vendere prodotti di cortesia e accessori bagno a tutto il settore dell'accoglienza, da questo autunno si rivolge soltanto ai bed and breakfast, e la nuova home page lo dichiara con una frase che ha il sapore di una rinuncia: «Non vendiamo di tutto a tutti». Il gruppo, attivo dal 2020 nella fornitura di prodotti professionali per l'igiene, ha scelto di stringere il campo.

Conta la dimensione. Nel 2024 l'Istat ha censito in Italia 35.015 B&B, il 6,2% in più rispetto all'anno precedente, con circa 182 mila posti letto complessivi: poco più di cinque per struttura, una scala che con quella di un albergo ha poco da spartire. Il Rapporto B&B Italia 2025, l'indagine che Bed-and-Breakfast.it ha condotto su 1.726 gestori, completa il quadro con un settore ancora familiare, dove le camere sono in media due o tre e oltre sei proprietari su dieci lavorano da soli, spesso accanto a un altro impiego o dopo la pensione.

Un mercato costruito sugli hotel

Per chi gestisce tre stanze, però, comprare amenities non è mai stato semplice. Il mercato è costruito sugli hotel, con confezioni da centinaia di pezzi per singolo articolo e condizioni pensate per chi ordina un bancale alla volta. Capita così di ritrovarsi a fine stagione con scatole aperte a metà e prodotti di marche diverse, comprati di corsa nei giorni di punta. E il tempo è poco. Lo stesso rapporto segnala che la metà dei gestori dedica fino a cinque ore al mese alle sole pratiche amministrative, mentre tre su quattro considerano la normativa italiana troppo complessa.

«All'inizio vendevamo a chiunque, dall'albergo da cento camere alla casa vacanze. Poi abbiamo guardato gli ordini e ci siamo accorti che i B&B compravano in un altro modo: poche confezioni, spesso all'ultimo momento, con la paura di restare a ottobre con il magazzino pieno», spiega Rosita Santulli, Direttrice Vendite del Gruppo MAQA. «Così abbiamo rifatto il catalogo partendo da una domanda sola. Quanto dura una scatola in una struttura con tre camere?»

Kit cortesia tarati sul numero di camere

Su questa misura Kitcortesia.it ha ricostruito il catalogo. Le linee sono due, entrambe formulate e confezionate in Italia: Naturestory, con carta kraft e doypack richiudibili, pensata per le strutture che puntano sull'estetica del bagno, e Curemè, più essenziale, per chi ha rotazioni frequenti e preferisce tenere basso il costo per stanza. Accanto ai singoli monodose il sito propone kit cortesia per B&B già composti e una tabella che lega il numero di camere alla durata stimata di ogni confezione (con una-tre camere, un kit da cento pezzi copre una cinquantina di giorni). Niente minimi d'ordine.

La revisione tocca anche quello che sta intorno al set di cortesia. Nel negozio sono entrati carta igienica, sacchi per i rifiuti, asciugamani di carta e strisce igieniche per il wc, cioè le voci che in una piccola struttura si esauriscono per prime, con l'idea di ridurre il numero di fornitori da seguire. Per chi lavora da solo è un costo vero. In fattura però non compare.

Gli ospiti guardano alle persone. Nel rapporto di Bed-and-Breakfast.it i gestori indicano l'accoglienza dell'host come l'aspetto più apprezzato da chi soggiorna (76%), prima della qualità dell'alloggio e della posizione. Un bagno rifornito senza doverci pensare ogni settimana lascia qualche minuto in più per quella parte del lavoro, che in fondo è la ragione per cui molti scelgono un B&B al posto di un albergo.

Kitcortesia.it

Kitcortesia.it è il negozio online di kit cortesia e amenities dedicato ai B&B. Nasce nel 2025 come progetto del Gruppo MAQA, realtà italiana attiva dal 2020 nella fornitura di prodotti professionali per l'igiene e l'accoglienza, con sede operativa a Napoli. Il catalogo si basa su due linee formulate e confezionate in Italia, Naturestory e Curemè, vendute in formati monodose e in kit già composti, a cui si affiancano i prodotti di consumo per camera e bagno. L'obiettivo è dare a chi gestisce poche camere quantità calibrate sulla propria struttura, senza minimi d'ordine e con consegna in 1-3 giorni lavorativi in tutta Italia.

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