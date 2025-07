Kolmar Korea avvia la piena operatività del secondo stabilimento negli Stati Uniti e istituisce la "zona tariffaria sicura" per la K-Beauty in America

OLYPHANT, Pennsylvania, e SEUL, Corea del Sud, 23 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea ha ufficialmente completato la costruzione e avviato le operazioni su vasta scala del suo secondo impianto produttivo negli Stati Uniti, il maggior mercato cosmetico al mondo. Situato a Scott Township, in Pennsylvania, il nuovo stabilimento rappresenta una mossa strategica fondamentale per rafforzare la presenza globale della K-beauty, creando al contempo una "zona tariffaria sicura" negli Stati Uniti in un contesto di crescenti shock commerciali.

Alla cerimonia di inaugurazione della fabbrica, che si è tenuta il 16 luglio (ora locale), il vicepresidente del gruppo Kolmar Yoon Sang Hyun ha illustrato le più vaste ambizioni globali dell'azienda. "Il viaggio di Kolmar è iniziato negli Stati Uniti un secolo fa. Questa seconda fabbrica non è semplicemente un impianto produttivo, ma il punto di partenza per una nuova visione di collaborazione e crescita. Realizzeremo un ecosistema di innovazione insieme a diversi partner della catena di valore per creare il maggior polo produttivo di cosmetici del Nordamerica", ha affermato.

Alla cerimonia hanno partecipato il vicepresidente Yoon, la rappresentante dello Stato della Pennsylvania, signora Bridget Kosierowski, funzionari del governo statale e organizzazioni affiliate, per un totale di circa 100 partecipanti.

La struttura recentemente completata si estende su 17.805 ㎡ (191.651 piedi quadri) e vanta una capacità produttiva annuale di 120 milioni di unità. Congiuntamente al primo stabilimento di Kolmar USA, l'azienda oggi vanta una capacità produttiva negli Stati Uniti di 300 milioni di unità all'anno. Considerando anche le attività in Canada, Kolmar Korea presenta una capacità produttiva complessiva di 470 milioni di unità in Nordamerica, la più elevata tra gli ODM (Original Development Manufacturer) di cosmetici di tutto il continente.

Specializzata in prodotti per la cura della pelle e per la protezione solare, categorie la cui domanda è in forte crescita negli Stati Uniti, questa seconda fabbrica integra le capacità produttive del primo impianto in materia di cosmetici per il trucco. Kolmar Korea ha ottenuto anche la certificazione della FDA statunitense con una licenza OTC (Over-the-Counter) per la produzione di creme solari, che consente all'azienda di rispondere rapidamente alla crescente tendenza delle creme solari 'made in Korea' nel mercato statunitense.

È importante sottolineare che Kolmar Korea ha trasferito nella nuova struttura statunitense la sua avanzata competenza produttiva "MADE BY KOLMAR", perfezionata presso il suo stabilimento di Sejong in Corea e riconosciuta da oltre 4.300 clienti in tutto il mondo. Lo stabilimento è stato progettato per riproporre gli elevati standard di Sejong, con zone specializzate per la produzione, il riempimento e il confezionamento. L'integrazione di un monitoraggio della qualità all'avanguardia e dell'ottimizzazione dei processi, entrambi basati sull'AI, garantisce tassi di difettosità minimi, mentre l'80% della produzione è completamente automatizzato. Anche i sistemi logistici e i percorsi di movimento dei lavoratori sono stati modellati sullo stabilimento di Sejong, per massimizzare sia l'efficienza che la sicurezza.

Secondo i programmi di Kolmar Korea, il secondo stabilimento fungerà da base fondamentale per evitare i dazi statunitensi sui cosmetici importati, offrendo una solida opzione di produzione locale sia per i marchi coreani, sia per quelli globali che mirano a espandersi nel mercato statunitense.

Un portavoce di Kolmar Korea ha dichiarato: "Per la prima volta un'azienda cosmetica coreana costruisce direttamente uno stabilimento di produzione negli Stati Uniti anziché acquisirne uno, e questo rappresenta un traguardo storico. Siamo pronti a supportare i marchi K-beauty che vogliono debuttare sul mercato statunitense senza problemi tariffari, così come i clienti globali che puntano ai mercati nordamericani, europei e sudamericani. Il nostro ecosistema di collaborazione è pronto per una rapida espansione".

