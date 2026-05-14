Kolmar Korea, leader nel mercato K-Beauty per la produzione di solari, espande la gamma di prodotti solari per il cuoio capelluto e i capelli

SEOUL, Corea del Sud, 14 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, azienda leader nel mercato globale dei solari K-beauty, accelera la propria espansione nel mercato dei solari di nuova generazione estendendo la competenza acquisita nel settore della cura della pelle alla protezione del cuoio capelluto e dei capelli.

Mentre il trend globale della "skinification" continua a crescere, spingendo i consumatori a prendersi cura del cuoio capelluto e dei capelli come se si trattasse di un'estensione della skincare, Kolmar Korea ha sviluppato prodotti anti raggi UV per il cuoio capelluto e tecnologie fotoprotettive per i capelli, introducendo al contempo un nuovo metodo per misurare l'efficacia della protezione UV sui capelli.

Di recente, Kolmar Korea ha sviluppato un prodotto solare specifico per il cuoio capelluto denominato "Scalp Sun Essence". Con protezione SPF50+, il prodotto è studiato per essere applicato direttamente sul cuoio capelluto.

A differenza delle protezioni solari tradizionali, spesso poco pratiche da utilizzare su cuoio capelluto o capelli a causa dell'elevato contenuto oleoso, Scalp Sun Essence combina filtri UV idrosolubili e lipofili in un rapporto ottimizzato, offrendo una texture leggera.

Kolmar Korea prevede di ampliare la categoria con nuovi formati tra cui mist e spray, sviluppando al contempo detergenti specifici che proteggono il cuoio capelluto dai raggi solari. La società prevede di lanciare il prodotto in Corea entro quest'anno, per poi presentarlo a livello globale, incluso il mercato statunitense, dal prossimo anno.

Oltre ai prodotti per la cura del cuoio capelluto, Kolmar Korea ha sviluppato anche una "composizione fotoprotettiva" pensata per proteggere i capelli dai danni causati dall'esposizione alla luce, tra cui i raggi ultravioletti.

L'esposizione continua ai raggi UV e ad altre fonti luminose dannose possono decolorare i capelli, oltre a renderli secchi e fragili. Tuttavia, la maggior parte dei prodotti per capelli tradizionali si concentra principalmente sulla protezione dal calore, trascurando i danni causati dall'esposizione al sole.

Per colmare questa mancanza, Kolmar Korea ha sviluppato una tecnologia in grado di proteggere i capelli dal fotodanneggiamento usando oli siliconici specifici ad alta struttura molecolare e con un elevato indice di rifrazione, capaci di disperdere efficacemente la luce. Questo approccio consente di ridurre la quantità di stabilizzatori luminosi utilizzati per la fotoprotezione e gli oli necessari a disperderli, mantenendo al contempo una texture leggera.

La formulazione può essere inoltre applicata a una vasta gamma di prodotti grazie all'integrazione di ingredienti attivi come biotina, pantenolo e niacinamide che offrono benefici aggiuntivi per ridurre la caduta dei capelli, esercitano un'azione lenitiva del cuoio capelluto e regolano sebo e pori.

Inoltre, Kolmar Korea ha proposto un nuovo metodo per valutare in modo oggettivo l'efficacia della protezione dai raggi UV sui capelli.

In precedenza, non esisteva uno standard condiviso per misurare la performance della protezione UV sui capelli. Per rispondere a questa esigenza, la società ha sviluppato una metodologia che analizza le variazioni del colore dei capelli prima e dopo l'esposizione ai raggi UV, valutando il livello di danno e misurando l'efficacia della protezione UV.

Lo studio è stato pubblicato lo scorso anno sulla rivista internazionale di dermatologia, Skin Research and Technology (Impact Factor: 3.2), ottenendo ampi riconoscimenti per il suo valore scientifico.

"A seguito dell'elevata segmentazione del mercato globale dei prodotti solari, la domanda di soluzioni per proteggere cuoio capelluto e capelli è in rapida crescita", ha dichiarato un portavoce di Kolmar Korea. "Grazie alle nostre competenze di R&S che spaziano dallo sviluppo dei prodotti, all'innovazione dei materiali fino alla valutazione dell'efficacia, puntiamo a guidare il mercato dei solari per capelli di nuova generazione".

Kolmar Korea, che rappresenta oltre il 70% del mercato dei solari in Corea, è ampiamente riconosciuta come un'azienda leader dietro il successo globale dei solari K-beauty. Nel 2013, la società è stata la prima azienda cosmetica coreana a ottenere la certificazione OTC della FDA statunitense.

Nel 2022, Kolmar Korea ha ulteriormente rafforzato le proprie capacità di ricerca fondando il primo centro coreano dedicato alla protezione UV: "UV Tech Innovation Lab". Più di recente, i solari sviluppati da Kolmar Korea in collaborazione con i principali marchi K-beauty a livello internazionale, tra cui Beauty of Joseon, SKIN 1004, e Round Lab hanno superato complessivamente i 100 milioni di unità vendute in tutto il mondo.

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