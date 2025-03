Komparatore.it e YES Energy insieme con le offerte esclusive Yes Zero Luce e Yes Zero Gas

Milano, 21 marzo 2025 – Komparatore.it, la piattaforma leader nella comparazione di tariffe per energia, telefonia e noleggio auto, annuncia una partnership esclusiva con YES Energy, fornitore smart di energia elettrica e gas. Grazie a questo accordo, gli utenti possono accedere alle offerte YES ZERO LUCE e YES ZERO GAS, disponibili unicamente su Komparatore.it.

Le offerte YES ZERO: flessibilità, convenienza e semplicità

YES ZERO LUCE e YES ZERO GAS sono state create per offrire ai consumatori una gestione più semplice e conveniente delle forniture di luce e gas. Grazie a un modello trasparente e competitivo, queste soluzioni garantiscono:

Prezzo indicizzato: Le tariffe seguono l'andamento del mercato all'ingrosso, zero spread, garantendo trasparenza e competitività



Zero vincoli: Nessun costo di attivazione e nessuna penale per il recesso anticipato



Gestione digitale avanzata: Monitoraggio dei consumi e supporto clienti direttamente online, per una gestione smart e senza pensieri



Corrispettivo mensile di 5€: Costo del corrispettivo fisso per singola utenza (luce o gas) tra i più bassi del mercato

Komparatore.it: tecnologia e trasparenza al servizio dei consumatori

Komparatore.it è una piattaforma di comparazione online che aiuta i consumatori a scegliere le migliori offerte su servizi essenziali come energia elettrica, gas, telefonia mobile e fissa, internet fibra e noleggio auto a lungo termine.

Komparatore.it si distingue per un motore di calcolo avanzato che permette agli utenti di confrontare in pochi secondi le migliori offerte luce e gas presenti sul mercato. Grazie a un algoritmo intelligente, la piattaforma analizza i consumi dell’utente e suggerisce la soluzione più vantaggiosa, garantendo massima trasparenza e semplicità.

Luigi D'Ambrosio, imprenditore digitale e CEO di Bee Web Srl, Internet Company, proprietaria di Komparatore.it, commenta: "Abbiamo scelto di stringere questa partnership con YES Energy perché riteniamo che le offerte YES ZERO LUCE e YES ZERO GAS siano tra le più vantaggiose sul mercato. Grazie a un prezzo indicizzato trasparente, all’assenza di costi nascosti e a un corrispettivo fisso mensile tra i più bassi del settore, queste tariffe rappresentano una soluzione concreta per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità del servizio. Con Komparatore.it ci impegniamo ogni giorno a selezionare le migliori opportunità per i nostri utenti, e YES Energy è il partner ideale per garantire convenienza e innovazione nel mercato dell’energia".

Giulio Romano, CEO di YES Energy , aggiunge:"In YES Energy crediamo in un modello di fornitura energetica trasparente e conveniente, che metta il cliente al centro. Le offerte YES ZERO LUCE e YES ZERO GAS nascono proprio con questo obiettivo: offrire una soluzione senza vincoli, con prezzi indicizzati al mercato. Siamo convinti che l’energia debba essere chiara, accessibile e senza sorprese, e lavoriamo ogni giorno per garantire tariffe competitive e un servizio efficiente. Grazie alla partnership con Komparatore.it, possiamo far conoscere le nostre soluzioni a un pubblico ancora più vasto, dando la possibilità a sempre più utenti di scegliere un’alternativa conveniente e sostenibile".

Come attivare le offerte

Le tariffe YES ZERO LUCE e YES ZERO GAS sono disponibili esclusivamente su Komparatore.it. Per maggiori dettagli e per attivare l’offerta, visita la landing page dedicata:

https://www.komparatore.it/luce/yes-energy

https://www.komparatore.it/gas/yes-energy

Contatti stampa

Ufficio Stampa Komparatore.it

Nome: Bianca Ilie

Email: press@komparatore.it

Telefono: +40 31 069 9822

website: https://www.komparatore.it

YES Energy

Email: info@yes-energy.it

Telefono: 800 80 88 58