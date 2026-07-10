Kronplatz King Marathon e Test Days: il weekend dell’11 luglio celebra la mountain bike a Plan de Corones

L’estate 2026 di Plan de Corones si apre con uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di mountain bike. Sabato 11 luglio torna infatti la Kronplatz King Marathon, la storica gara endurance che ogni anno richiama biker da tutta Europa, affiancata dai Test Days, due giornate dedicate a chi desidera provare gratuitamente le ultime novità del mondo MTB.

Sport, adrenalina e innovazione si incontrano così in un unico weekend, confermando il Bike Park Plan de Corones come una delle destinazioni di riferimento per la mountain bike sulle Alpi.

Kronplatz King Marathon: la sfida che incorona il “Re” del Plan de Corones

La Kronplatz King Marathon mantiene intatto il percorso che l’ha resa una delle marathon MTB più apprezzate del panorama internazionale. Sono 64 chilometri con 3.150 metri di dislivello che mettono alla prova resistenza, tecnica e preparazione degli atleti.

La gara prende il via da San Vigilio di Marebbe e attraversa alcuni dei paesaggi più spettacolari delle Dolomiti, alternando lunghe salite a singletrack immersi nella natura. Tra i momenti più emozionanti spiccano gli oltre 8 chilometri di discese freeride lungo i trail del Bike Park Plan de Corones, dove velocità e precisione diventano protagoniste.

Il gran finale è uno dei simboli della manifestazione: l’arrivo sul pianoro del Plan de Corones, a 2.275 metri di quota, una meta che premia la fatica dei partecipanti con una vista mozzafiato sulle montagne patrimonio UNESCO.

Test Days: oltre 50 biciclette Cube da provare gratuitamente

Accanto alla competizione torna anche uno degli appuntamenti più apprezzati dagli appassionati: i Test Days, in programma l’11 e il 12 luglio.

Per due giorni sarà possibile testare gratuitamente più di 50 biciclette Cube, affrontando direttamente i percorsi del Bike Park Plan de Corones. Un’opportunità per confrontare modelli differenti, scoprire le ultime tecnologie del marchio tedesco e vivere un’esperienza concreta sui trail che hanno reso celebre la destinazione.

Il Cube Action Team sceglie Plan de Corones

L’edizione 2026 assume un significato ancora più importante grazie alla nuova partnership tra il Bike Park Plan de Corones e il Cube Action Team, formazione ufficiale impegnata nelle principali competizioni Enduro internazionali.

La collaborazione rappresenta un riconoscimento della qualità dei percorsi e del lavoro svolto negli ultimi anni per sviluppare un’offerta sempre più completa dedicata alla mountain bike. I trail del comprensorio diventano così anche terreno di allenamento per atleti di livello internazionale, rafforzando ulteriormente la reputazione della località.

Un’estate all’insegna della mountain bike

La Kronplatz King Marathon, i Test Days e la presenza del Cube Action Team raccontano la crescita costante di Plan de Corones come destinazione dedicata alla mountain bike.

Grazie a una rete di trail in continua evoluzione, investimenti mirati e un calendario ricco di eventi, il comprensorio altoatesino continua ad attrarre sportivi, famiglie e rider di ogni livello. Il weekend dell’11 e 12 luglio rappresenta così molto più di una gara: è una vera festa della mountain bike, capace di unire competizione, divertimento e scoperta del territorio in uno degli scenari più spettacolari delle Dolomiti.

Contatti:

KTP.Agency

emiliano.stampa@gmail.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di KTP.Agency