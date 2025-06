La Conferenza sullo sviluppo dell'industria turistica nella provincia di Heilongjiang promuove lo sviluppo di un turismo di alta qualità

FUYUAN, Cina, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nelle prime ore del mattino, al Dongji Pavilion di Fuyuan, in cima a una collina, i turisti trattengono il respiro in attesa di un'alba mozzafiato. Presto, lo stendardo della 7a Conferenza sullo sviluppo dell'industria turistica nella provincia di Heilongjiang sventolerà nella città più orientale della Cina.

In questo preciso momento, Fuyuan sta dispiegando tutto il suo fascino per accogliere ospiti provenienti da ogni parte del mondo. Al Shell Beach Camp, una nuova struttura molto popolare tra i giovani, il fiume bacia dolcemente la riva e la spiaggia di sabbia bianca attira i vacanzieri. Al Wild Bear Park sull'isola di Heixiazi, i cuccioli di orso che giocano nell'acqua con le loro mamme rappresentano intensamente l'armonia tra l'uomo e la natura. Alla Cranberry Base, che sembra un immenso mare di rubini, il mix di agricoltura e turismo attira un gran numero di visitatori. Ottimizzando le strutture del porto e snellendo le procedure doganali, la conferenza motiva la città a potenziare i servizi portuali e a promuovere un importante centro di collaborazione regionale nel Nord-Est asiatico.

La conferenza si è svolta con successo a Harbin, Yichun, Heihe, Mudanjiang, Daqing e Qiqihar. Quest'anno il testimone passa a Fuyuan, una giurisdizione di Jiamusi.

Per la popolazione dell'Heilongjiang, la conferenza è stata un evento fondamentale sin da quando il Comitato del Partito e il Governo dell'Heilongjiang hanno deciso di scegliere una città ospitante ogni anno a partire dal 2018. Ora, la settima sessione è alle porte.

Città dopo città, la conferenza ha notevolmente migliorato le infrastrutture turistiche, il sistema dei servizi pubblici e lo sviluppo economico e sociale, stimolando nuove idee, concept e iniziative per il futuro. Di conseguenza, sempre più turisti inseriscono Heilongjiang nella lista delle loro destinazioni. Secondo l'Ufficio di statistica della provincia di Heilongjiang, nel 2024 la provincia ha accolto 282,398 milioni di turisti (con una crescita del 29,1% rispetto all'anno precedente), che hanno speso 370,12 miliardi di yuan (con una crescita del 67,1% rispetto all'anno precedente).

Quest'anno, la conferenza ribadirà i principi di “semplicità, sicurezza e divertimento”, adotterà il tema “creare un nuovo slancio per l'integrazione, condividere nuove opportunità nel turismo”, costruirà piattaforme di cooperazione turistica, applicazioni innovative e aumento dei consumi, migliorerà il funzionamento orientato al mercato, la costruzione standardizzata, la gestione ben regolamentata e le buoni prassi nel turismo, oltre a sbloccare il potenziale di spesa. In ultima analisi, la conferenza dovrebbe aiutare la città a prosperare e portare vantaggi alla comunità.

