La Dahua Pro Challenge 2026 celebra l'esperienza globale degli installatori e la collaborazione a lungo termine

HANGZHOU, Cina, 15 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, fornitore leader mondiale di soluzioni e servizi AIoT incentrati sui video, ha riunito i partner installatori di tutto il mondo per Pro Challenge 2026: un'occasione di riconoscimento per la loro competenza professionale e di rafforzamento della cooperazione all'interno della rete globale di partner. L'evento ha incluso dimostrazioni tecnologiche, esperienze pratiche e scambi, esaltando i partner che integrano le tecnologie di Dahua in applicazioni concrete e forniscono assistenza clienti nei mercati locali.

Coinvolgere la comunità globale degli installatori

All'insegna del motto "Build It. Show It. Win It.", Pro Challenge 2026 ha presentato la Social Media Video Challenge e la nuova Partner App Scan Challenge. I due percorsi hanno offerto ai partner diverse modalità di partecipazione, in modo da condividere la propria esperienza con i prodotti e le soluzioni Dahua e ed entrare in contatto con la comunità allargata di installatori.

Durante la cerimonia di apertura, Fu Liquan, Amministratore delegato di Dahua Technology, ha salutato i partner e li ha ringraziati per la fiducia e il supporto continuati. Ha sottolineato il ruolo degli installatori nel tradurre le tecnologie AIoT in applicazioni pratiche che soddisfino le esigenze dei clienti e creino valore. "Solo attraverso una cooperazione aperta e la complementarietà dei punti di forza possiamo cogliere al meglio le opportunità offerte dal cambiamento tecnologico", ha dichiarato.

Jason Zhao, Presidente di Dahua Technology, ha delineato tre priorità per la cooperazione: una maggiore conoscenza dei clienti, un supporto più solido per la crescita dei partner e collaborazioni più durature. Ha sottolineato l'importanza di ascoltare l'esperienza diretta degli installatori e di combinare le tecnologie e le risorse di Dahua con la loro conoscenza del territorio e le loro capacità di assistenza professionale.

Far dialogare tecnologia e competenze locali

Presso la sede centrale e lo showroom globali di Dahua, i partner hanno potuto esplorare prodotti e dimostrazioni tecnologiche relative alla percezione video e alle applicazioni AIoT. Sessioni pratiche e discussioni con esperti Dahua incentrate sulle funzionalità del prodotto e sul loro utilizzo nei progetti dei clienti. Una visita al parco industriale AIoT di Dahua ha permesso di osservare da vicino le attività produttive e le capacità di produzione dell'azienda.

Queste attività hanno offerto ai partner installatori l'opportunità di discutere con i team di Dahua di esigenze del mercato, sfide di implementazione e aspettative dei clienti. Sfruttando la loro esperienza diretta nella selezione dei prodotti, nell'integrazione dei sistemi e nell'assistenza post-vendita, gli installatori hanno condiviso spunti pratici su come i prodotti, le soluzioni e il supporto di Dahua possano rispondere al meglio alle esigenze locali. Questi scambi hanno inoltre permesso ai partner di acquisire conoscenze tecniche e di imparare dai colleghi di diversi mercati.

Riconoscimento per i Golden Pro 2026

La cerimonia di premiazione e il gala Golden Pro Award 2026, tenutisi il 12 novembre, hanno premiato i risultati e i contributi dei partner alla comunità globale di installatori di Dahua. Anche i rappresentanti degli installatori hanno condiviso le loro esperienze, mettendo in evidenza le competenze professionali e le conoscenze pratiche alla base del loro lavoro.

Questo riconoscimento riflette il costante impegno di Dahua nello sviluppo di partnership a lungo termine. Grazie a formazione e certificazione professionale, strumenti digitali, risorse di marketing localizzate e assistenza post-vendita globale, Dahua offre ai suoi partner un supporto continuo per rafforzare le loro competenze e rispondere al meglio alle esigenze in continua evoluzione dei clienti.

Guardando al futuro, Dahua continuerà a integrare il feedback dei partner e le informazioni provenienti dal campo per migliorare i propri prodotti, soluzioni e assistenza. Unendo le competenze tecniche e le risorse di Dahua e la conoscenza dei mercati locali da parte dei partner, l'azienda mira a rafforzare la cooperazione a lungo termine e a supportare un'efficace realizzazione dei progetti e un servizio clienti di qualità in tutti i mercati.

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