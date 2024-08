La moda in un’ora a casa tua con Wink Fashion delivery, la tendenza Wink

Wink è l’evoluzione del delivery specializzato nel settore abbigliamento; l’acquisto in negozio non è certo scomparso, ma sono cambiate le modalità.

Roma, 14 agosto 2024. Oggi si vuole tutto subito senza attese. Lo sanno bene due giovani imprenditori, che, dopo 3 anni di studio, hanno fatto partire da un anno un progetto, Wink, iniziando da Roma con 6 negozi e consegna gratis da parte dei sue soci,Manuel Montanari e Alessandro Sorin che si sono messi in gioco personalmente.

La pandemia ha dato la spinta giusta a una tendenza che era già in atto e loro hanno puntato sul settore dell’abbigliamento, partendo da alcuni negozi che hanno aumentato le loro vendite e il loro fatturato, attivando un passaparola tra clienti e ragazzi che usano il loro servizio.

Oggi lavorano con più di 120 negozi a Roma e ne sono previsti 20 a Milano da settembre.

Sì, perché i clienti sono da tempo più propensi all’acquisto online, soprattutto quando vengono abbattuti i tempi di consegna perché Wink è caratterizzata dalla velocità-consegna entro 2 ore- con la novità di ricevere due taglie diverse dello stesso articolo qualora il cliente sia indeciso.

Su Wink è possibile scegliere qualsiasi tipo di capi di abbigliamento, ma anche accessori, e tutto è di tendenza, mentre per il settore lusso verrà lanciato un servizio di nicchia a brevissimo.

“Oggi il fast fashion è gettonato dalla fascia media del pubblico”-dicono i soci di Wink-“le generazioni appassionate al nostro servizio sono la Y e la Z, ma siamo richiesti anche dai Millennials e da coloro che sono impegnati a livello lavorativo e non hanno tempo di uscire a fare giri fisici nei negozi. A Roma, infatti, facciamo moltissime consegne in zona EUR, dove ci sono tantissimi uffici”.

Coprire tutte le richieste di una città come Roma non è certo facile, ci vuole una perfetta organizzazione; “in società oggi siamo 3, oltre a tutti i collaboratori tra Roma e Milano, ma entro 1 anno ci espanderemo in tutta Italia, a Torino, Palermo, Bologna, Firenze e entro 2 anni vorremmo sbarcare in Europa, partendo dalla Spagna”.

A breve anche una App per permettere a tutti di scaricare il link dal sito.

