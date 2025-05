Sabato 31 maggio 2025, ore 19.00-23.00 Istituto Romano di San Michele - Roma, Tor Marancia

Roma, 22 maggio 2025. Sabato 31 maggio 2025 l’Istituto Romano di San Michele riaprirà al pubblico con visite guidate gratuite a partire dalle ore 19.00 fino alle ore 23.00, con l’evento“La Notte Bianca dell’Arte al San Michele” I visitatori avranno l’opportunità di scoprire una delle più straordinarie architetture moderne d’Italia, un vero borgo dentro la città nel cuore del quartiere Tor Marancia, progettato da un protagonista del Novecento italiano: Alberto Calza Bini.

Gli edifici, dalle linee pulite e razionali, ruotano attorno a una grande piazza alberata centrale e alla chiesa di San Michele Arcangelo. Conclusi nel 1938, questi grandi spazi erano destinati a ospitare centinaia di giovani che qui potevano studiare e imparare un mestiere.

All’interno del complesso si potrà visitare una collezione d’arte fuori dal comune con tre capolavori recentemente restaurati che valgono da soli una visita: la Madonna del cardo di Emma Regis, una delle poche donne pittrici del Novecento, dove la Vergine ha il volto di una grande attrice del cinema muto italiano, Elena Sangro; la Sacra Famiglia con San Giovannino, tavola dipinta nel 1540 dal più grande allievo di Michelangelo Buonarroti, Daniele da Volterra, poco dopo la conclusione del Giudizio Universale nella Cappella Sistina; la Morte di Caino di Giulio Aristide Sartorio, dove il giovane maestro romano, alle prese con un soggetto che condanna la violenza e tutte le guerre, dipinge la scena biblica con grande intensità facendo largo uso delle mani al posto dei pennelli.

L’iniziativa è promossa dall’Istituto Romano di San Michele, presieduto da Giovanni Libanori

La Notte Bianca dell’arte al San Michele”

Le visite guidate all’interno dell’Istituto Romano di San Michele si svolgeranno a partire dalle ore 19.00 di sabato 31 maggio 2025 e hanno la durata di un’ora circa.

L’ultima visita guidata avrà inzio alle ore 22.15.

L’ingresso alla mostra è gratuito, la prenotazione obbligatoria via email.

Per informazioni: www.irsm.it

Per prenotazioni: museodiffuso@irsm.it

Foto opere percorso mostra con didascalie scaricabili al link sottostante

https://drive.google.com/drive olders/1OAoWPcQ62BALbccfi8G6g8SLn0ntcp1P

SCHEDA INFO MOSTRA

Titolo La Notte Bianca dell’arte al San Michele

Luogo Istituto Romano del San Michele

Indirizzo Piazzale Antonio Tosti, 4 00147 Roma

Data 31 maggio 2025

Oraro Visite guidate ogni ora dalle 19.00 alle 22.15

Biglietteria Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria

Promossa da Istituto Romano del San Michele, A.S.P.

Realizzazione Ufficio Patrimonio Istituto Romano di San Michele

Curatore Tommaso Strinati

Assistente curatore Anna Budkova

Assistente amministrativo Esmeralda Tyli

Fotografie Mauro Coen, Roberto Sigismondi

Produzione Istituto Romano del San Michele, A.S.P.

Info e prenotazioni museodiffuso@irsm.it

