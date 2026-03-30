La rete globale di ricerca e sviluppo di Beko progetta il futuro della domotica con intelligenza artificiale, flessibilità e innovazione al servizio del consumatore

Con 28 centri di ricerca e sviluppo in 12 Paesi e oltre 2.000 dipendenti dedicati, l'azienda trasforma la tecnologia avanzata in funzionalità concrete che anticipano le esigenze delle persone

ISTANBUL, 30 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Beko, azienda leader nel settore degli elettrodomestici, rafforza la propria leadership tecnologica attraverso un ecosistema globale di ricerca e sviluppo progettato per trasformare le scienze emergenti in soluzioni domestiche sostenibili, intelligenti e sicure dal punto di vista digitale, dai frigoriferi basati sull'intelligenza artificiale alle tecnologie avanzate che preservano più a lungo le vitamine negli alimenti freschi, e molto altro ancora.

Considerando la ricerca e lo sviluppo come uno dei motori fondamentali della propria crescita, Beko punta a colmare il divario tra la ricerca tecnologica avanzata e le funzionalità concrete che anticipano le esigenze delle persone. Le competenze di Beko in ambito di ricerca e sviluppo possono contare sulla forza di una rete globale unificata composta da 28 centri di ricerca e sviluppo distribuiti in 12 Paesi, i quali formano un polo collaborativo che dalla sede centrale in Turchia – dove sorgono 13 centri – si estende fino ai principali hub europei situati in Italia, Polonia, Slovacchia e Romania. Questo modello decentralizzato ma strettamente interconnesso consente a ingegneri e progettisti di lavorare in sinergia, affinché le idee possano evolvere rapidamente dalla fase iniziale di ricerca alla realizzazione di soluzioni interoperabili integrate nei prodotti, per creare valore reale nella vita di tutti i giorni; in questo senso, gli hub italiani di Cassinetta e Fabriano svolgono un ruolo fondamentale nel guidare il design e l'innovazione integrata nel cuore dell'ecosistema europeo degli elettrodomestici.

L'efficacia dell'infrastruttura di ricerca e sviluppo di Beko è certificata da oltre 4.500 domande di brevetto internazionali e oltre un milione di test condotti ogni anno per garantire il massimo livello di affidabilità e prestazioni ottimali. Al fine di accelerare ulteriormente questo sviluppo, Beko ha integrato l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali nei propri processi fondamentali. Applicando l'apprendimento automatico alla ricerca sui materiali per prevedere le prestazioni strutturali e sfruttando l'IA generativa per una progettazione e uno sviluppo più rapidi dei software, l'azienda offre un livello di competenza tecnica che si adatta alle mutevoli esigenze dei consumatori finali.

Dal laboratorio alla cucina: trasformare l'innovazione in azione

L'ulteriore conferma della validità degli investimenti di Beko in ricerca e sviluppo e della sua infrastruttura globale risiede nei prodotti stessi, che rappresentano il risultato tangibile del rigore scientifico dell'azienda. Queste innovazioni sono esemplificate da tecnologie come HarvestFresh, che utilizza un esclusivo sistema di illuminazione a tre colori che riproduce il ciclo naturale di 24 ore del sole e preserva le vitamine nei prodotti ortofrutticoli freschi1, e dagli elettrodomestici Beko dotati di AI-Sense e HomeWhiz. Questi sistemi sono un esempio concreto delle notevoli capacità della rete di ricerca e sviluppo, che utilizza l'intelligenza artificiale per apprendere le abitudini di utilizzo dei consumatori, ottimizzare le prestazioni dei frigoriferi e monitorare il consumo energetico. Grazie a questo approccio integrato, Beko assicura che ogni investimento nei suoi oltre 2.000 dipendenti dell'area di ricerca e sviluppo, unitamente ai centri dislocati in tutto il mondo, si traduca in prodotti di valore e all'avanguardia nel mondo della domotica moderna.

Riflettendo su questo approccio guidato da una roadmap ben precisa, Nihat Bayız, Chief Production and Technology Officer di Beko, ha dichiarato: "La nostra ambizione è quella di essere un'azienda che non si limiti ad adottare la tecnologia, ma la sviluppi e la porti nelle case di tutto il mondo. Bilanciando scrupolosamente i nostri obiettivi di innovazione a breve, medio e lungo termine, siamo in grado di trasformare le approfondite conoscenze acquisite nel campo della ricerca e sviluppo in soluzioni scalabili, capaci di stare al passo con le mutevoli esigenze dei consumatori. Che si tratti di intelligenza artificiale che apprende come una famiglia utilizza il frigorifero per risparmiare energia, o di una luce che consente di preservare le vitamine negli alimenti freschi, i nostri team puntano a trasformare gli investimenti in innovazioni che migliorino concretamente la vita di tutti i giorni".

Informazioni su Beko

Beko è un'azienda internazionale di elettrodomestici con una forte presenza globale, che opera tramite filiali in oltre 55 Paesi con una forza lavoro di circa 45.000 dipendenti e impianti produttivi distribuiti in diverse regioni, tra cui Europa, Asia, Africa e Medio Oriente. Beko possiede 22 marchi di proprietà, o li utilizza con licenza limitata (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar). Beko è la più grande azienda di elettrodomestici bianchi in Europa per quota di mercato (in base ai volumi) e ha raggiunto un fatturato consolidato di 10,7 miliardi di euro nel 2025. I 28 centri e uffici di ricerca, sviluppo e progettazione di Beko dislocati in tutto il mondo ospitano oltre 2.000 ricercatori e detengono oltre 4.500 domande di brevetto internazionali registrate fino ad oggi. L'azienda ha ottenuto il punteggio più alto nella S&P Global Corporate Sustainability Assessment (Valutazione della Sostenibilità d'Impresa a livello globale, CSA) nel settore DHP Household Durables (Beni di consumo durevoli per la casa) per il settimo anno consecutivo (sulla base dei risultati del 16 ottobre 2025).** L'azienda è stata riconosciuta come la 17ª azienda più sostenibile nella lista delle aziende più sostenibili al mondo stilata dalla rivista TIME Magazine e da Statista per il 2025. La visione di Beko è "Rispettare il mondo, essere rispettati in tutto il mondo".

www.bekocorporate.com

*Licenziatario limitato a determinate giurisdizioni. **I dati presentati appartengono ad Arçelik A.Ş., una società madre di Beko.

1 Test effettuato da Intertek sulla base delle misurazioni dei livelli di vitamina C e vitamina A in pomodori, peperoni verdi, carote, spinaci, sedano, prezzemolo, coriandolo, peperoni rossi e cavolo riccio esposti direttamente alla tecnologia luminosa, confrontati con le condizioni del giorno 0 su un periodo di 5 giorni.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2943082/Nihat_Bayiz.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2452759/5830412/Beko_Logo.jpg

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