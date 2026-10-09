La ricerca esce dall’università e incontra imprese e Pubblica Amministrazione in Camera di Commercio

Cosenza, 9 ottobre 2026 – Per la prima volta in Italia, una Camera di Commercio ospita un’iniziativa dedicata a portare la ricerca fuori dall’università, mettendola in relazione diretta con le imprese e la Pubblica Amministrazione. È il significato della giornata di studio “La ricerca va dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione”, realizzata dalla Camera di Commercio di Cosenza in collaborazione con l’Università della Calabria, con l’obiettivo di trasformare conoscenze e competenze in opportunità concrete di sviluppo per il territorio.

Ad aprire i lavori è stato il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, che ha ribadito il ruolo dell’ente come punto di raccordo tra ricerca, sistema imprenditoriale e istituzioni, sottolineando l’importanza di anticipare i cambiamenti e tradurre le competenze scientifiche in sviluppo concreto.

«La Camera di Commercio di Cosenza è la prima Pubblica Amministrazione a mettersi in gioco in un percorso di questo tipo, perché crediamo che il futuro non possa essere soltanto atteso, ma debba essere costruito. Per farlo servono visione, collaborazione e capacità di mettere in relazione mondi che troppo spesso procedono separatamente. La ricerca deve poter incontrare le imprese, rispondere ai bisogni della Pubblica Amministrazione e offrire ai giovani la possibilità di trasformare le proprie idee in progetti concreti. Il nostro compito è creare questo ponte, perché è dall’incontro tra conoscenza, capacità imprenditoriale e istituzioni che possono nascere nuove opportunità per il territorio».

Il rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, ha sottolineato l’importanza di rafforzare il rapporto tra università e imprese attraverso progetti condivisi e percorsi formativi capaci di rispondere alle nuove esigenze professionali, soprattutto in ambito digitale. Una collaborazione più stretta può offrire ai giovani nuove opportunità e favorire la scelta di costruire il proprio futuro in Calabria. Greco ha inoltre richiamato la crescita delle iscrizioni ai corsi di laurea magistrale, esprimendo fiducia nelle prospettive del territorio: «È una grande speranza per il futuro».

La sessione plenaria ha visto anche i saluti istituzionali di Franco Ernesto Rubino e Francesco Aiello, direttori dei dipartimenti DiScAG e di Economia, Statistica e Finanza dell’Ateneo. I lavori sono stati aperti da Fabio Piluso, coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche e Aziendali. Sono quindi intervenuti Erminia Giorno, Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza, Vincenzo Fortunato, direttore della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche dell’Unical, Massimo Pollio, console onorario della Repubblica dell’Uzbekistan per la Lombardia e la Liguria, e Antonino Daniele Laganà, funzionario presso il Segretariato Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca. La sessione è stata moderata dalla giornalista Francesca Russo.

Le conclusioni sono state affidate a Giulio Veltri, capo dell’Ufficio legislativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha evidenziato il valore di un’iniziativa capace di mettere in relazione ricerca, giovani e sistema imprenditoriale. Accompagnare i giovani nella trasformazione delle idee e dei risultati scientifici in progetti concreti e nuove imprese rappresenta un’opportunità significativa per generare valore, soprattutto nei settori tecnologici.

La mattinata è proseguita con due tavoli di lavoro paralleli, dedicati rispettivamente alle imprese e alla Pubblica Amministrazione. Il primo ha approfondito temi quali transizione energetica, innovazione digitale e sostenibilità dei modelli di business; il secondo si è concentrato su efficienza amministrativa, gestione delle risorse pubbliche e sostenibilità. Un confronto tra ricercatori e rappresentanti del territorio per avvicinare la ricerca alle esigenze concrete del sistema produttivo e degli enti pubblici.

Al termine dei tavoli di lavoro, il Presidente Klaus Algieri ha annunciato un secondo appuntamento in Camera di Commercio, durante il quale saranno presentate e discusse le ricerche realizzate dai dottorandi e saranno organizzati incontri di tipo B2B per favorire il confronto diretto tra i protagonisti del sistema economico e istituzionale. Sarà coordinato anche il dialogo tra imprese e sindaci, con l’obiettivo di far incontrare le esigenze del tessuto produttivo e degli enti locali con le competenze e i risultati della ricerca. Un ulteriore momento di confronto per trasformare il lavoro scientifico in proposte, collaborazioni e soluzioni concrete, rafforzando il legame tra università, imprese e Pubblica Amministrazione.

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