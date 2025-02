La rivoluzione dell’abbigliamento di Psicopatici Italia sbarca al White Milano

Milano, 26 Febbraio 2025. Manca davvero poco all’inizio del White Milano 2025, uno degli eventi di riferimento dell’abbigliamento mondiale, che da giovedì 27 febbraio fino a domenica 2 marzo, vedrà la partecipazione di migliaia di aziende, buyer, addetti stampa e operatori del settore che si daranno appuntamento in questa vetrina internazionale nel cuore del Tortona Fashion District per conoscere le collezioni e i nuovi cataloghi di importanti brand e talenti emergenti nazionali e internazionali.

Tra questi spicca Psicopatici Italia, un’azienda 100% italiana che con la sua mission fondata su un perfetto mix tra innovazione e artigianalità è destinata a rivoluzionare il settore dell’abbigliamento. Ecco come.

Psicopatici Italia: quando la tradizione incontra il futuro

Psicopatici Italia è una fusione perfetta tra la tradizione dell’eccellenza dell’artigianato sartoriale italiano e l’innovazione nel mondo della moda, rappresentando un unicum nel panorama fashion italiano e internazionale. Fondato come un laboratorio artigianale a Napoli, il brand si è evoluto mantenendo salde le proprie radici nella storica tradizione sartoriale partenopea.

La mission del brand si basa su un'attenzione maniacale ai dettagli, orientata sempre alla ricerca della perfezione e su un approccio all’avanguardia, con un modello di business che rappresenta un’assoluta novità nel settore fashion e che trova la sua massima espressione nel Totem Touch Interattivo.

Questo strumento, ideato da Psicopatici Italia si configura infatti come un vero e proprio punto di rottura nel commercio al dettaglio, in grado di rivoluzionare non solo il rapporto tra azienda e cliente ma anche e soprattutto quello tra azienda e negozio e che verrà presentato dal brand al prossimo White Milano.

Attraverso il totem il cliente può selezionare uno degli innumerevoli prodotti presenti nel grande catalogo Psicopatici Italia, e procedere con una personalizzazione massima dell’articolo individuato, divenendo lo “stilista di sé stesso”, potendo dare sfogo a tutta la sua creatività ed esprimendo a pieno la propria personalità e distinguendosi dalla massa, con un’interfaccia intuitiva e accessibile a tutti, che migliora e trasforma completamente l’user experience.

Ogni prodotto è completamente customizzabile, permettendo ai clienti di scegliere tra una vasta gamma di impunture e preziosismi, tessuti, colori e bottoni, garantendo non solo l’unicità di ogni pezzo, ma anche una qualità che si distingue nello scenario della moda contemporanea, grazie alla presenza di maestri artigiani e talenti geniali che lavorano con passione per trasformare le idee in realizzazioni tangibili. La dedizione e la cura che mettono in ogni fase della produzione sono evidenti negli articoli finiti, tutti rigorosamente realizzati artigianalmente in Italia, con collezioni che rappresentano egregiamente la sapienza, la qualità e l’unicità sartoriale che da sempre contraddistingue il capoluogo campano e il nostro Paese in generale.

Un’opportunità unica per le boutique

Dal punto di vista dei buyer e delle boutique, il totem diventa uno strumento destinato a cambiare per sempre il modo di intendere il commercio al dettaglio. A differenza delle classiche modalità di fornitura, chi decide di diventare partner di Psicopatici Italia, non dovrà affrontare nessun investimento iniziale e, soprattutto, nessuna spesa di magazzino o dover gestire le rimanenze, ma semplicemente doterà il suo negozio di questo strumento, dovendo dedicargli uno spazio ridotto per l’installazione e per mettere un piccolo stand per mostrare solo una parte minima delle creazioni del marchio, così da poter apprezzare la qualità dei materiali e l’artigianalità 100% made in Italy degli articoli.

Una volta inviato l’ordine ed effettuato il pagamento direttamente dal totem, partirà il processo di produzione con un approccio just in time e il prodotto potrà essere inviato direttamente al cliente o spedito al negozio. Per ogni acquisto finalizzato, il negoziante potrà godere di una provvigione pari al 30% del totale, e del 10% per i futuri acquisti effettuati in modalità multicanale. Inoltre, attraverso un gestionale, sarà possibile monitorare in tempo reale le vendite e le provvigioni maturate, mediante report personalizzati, garantendo quindi la massima trasparenza e lealtà.

Durante i giorni del White Milano, le boutique presenti potranno partecipare a una selezione per poter ottenere in comodato d’uso gratuito il totem, o candidarsi online fino al 7 marzo sui canali di Psicopatici Italia. Nelle successive tre settimane, fino al 28 marzo, il management del brand analizzerà le candidature in rete e i contatti raccolti alla fiera e individuerà le 20 attività che avranno il privilegio e il piacere di usufruire dell’installazione in comodato d’uso gratuito. Finita questa promozione, coloro che vorranno dotare il proprio negozio del totem interattivo, potranno scegliere di sborsare la somma richiesta o di ottenerlo rinunciando alle provvigioni nei primi mesi del contratto.

Come intuibile, con questa innovazione il brand risponde a un’esigenza reale del retail attuale, superando quegli ostacoli e problematiche, prime tra tutti le spese di fornitura, che stanno creando non pochi problemi di sostenibilità economica a coloro che operano nel mercato dell’abbigliamento.

Per maggior informazioni:

Psicopatici SRL

Via Ferrante Imparato 190 - 80146 - Napoli

P.IVA: 08842551213

Psicopatici.com