La soluzione Digital Training 2.0 di Huawei, un balzo in avanti nella formazione intelligente

BARCELLONA, Spagna, 12 marzo 2025 /PRNewswire/ -- In occasione del forum Cultivating ICT Talent to Amplify Digital Education (Coltivare i talenti ICT per amplificare la formazione digitale) dell'MWC di quest'anno, Huawei ha lanciato la sua soluzione Digital Training 2.0, per aiutare le università a formare i migliori professionisti ICT e a soddisfare la domanda di talenti a livello internazionale.

Li Junfeng, vicepresidente di Huawei e amministratore delegato della business unit per il settore pubblico globale, ha affermato: "Le tecnologie intelligenti accelerano il progresso della produttività digitale, con l'economia intelligente che ora funge da motore principale della crescita".

Ramon Iriarte, specialista senior della formazione presso l'UNESCO, e Soledad Patiño, coordinatrice dell'UNESCO Global Skills Academy, hanno sottolineato che l'ICT Academy, in collaborazione con Huawei, ogni anno offre una formazione d'eccellenza a 300.000 studenti.

Frank Huang, direttore tecnologico del settore Formazione della business unit per il settore pubblico globale di Huawei, ha presentato la soluzione Digital Training 2.0,che offre corsi in 22 indirizzi tecnici e gestione progettuale nel mondo, con laboratori di formazione all'estero in 11 discipline tecniche come AI, cloud computing e big data.

Fornire risultati tangibili ridefinendo la formazione grazie alle competenze digitali e intelligenti

Il professor Justin Mendes, dello Shenyang Institute of Technology (SIT), nel corso di un intervento ha sottolineato che, in qualità di istituto industriale internazionale fondato congiuntamente con Huawei, il SIT ha sperimentato un percorso di promozione progressiva dei talenti che aiuta gli studenti a trovare mansioni di alto livello.

Daniele Cesarini, Project Manager e HPC Technology Specialist del CINECA, ha condiviso l'esperienza italiana nella realizzazione di infrastrutture per la ricerca basata sul supercalcolo.

Flora Ng, direttore informatico e responsabile della biblioteca dell'Università di Hong Kong, ha illustrato il modo in cui la soluzione di Huawei per i campus intelligenti sfrutta le tecnologie Wi-Fi 7 per ottimizzare la rete wireless, le applicazioni e l'esperienza O&M, creando un ambiente più efficiente e personalizzato per studenti e insegnanti.

Tea Wang, responsabile dell'ufficio affari internazionali della Quanzhou Vocational and Technical University, ha presentato il dipartimento per l'innovazione dell'industria-centro di formazione industriale congiunto, fondato in collaborazione con Huawei. Il risultato è che 790 studenti, nel 2024, hanno ottenuto le certificazioni Huawei in varie discipline ICT.

Promuovere insieme la formazione intelligente per un futuro più luminoso

Huawei ha lanciato soluzioni basate su scenari "1+3", tra cui Digital Training (Formazione digitale), Smart Classroom (Aula intelligente), Scientific Research Computing (Calcolo per la ricerca scientifica) e Smart Campus (Campus intelligente). Queste soluzioni sono state implementate in oltre 120 paesi e regioni, a beneficio di più di 7.800 clienti nel settore della formazione.

Huawei punta ad approfondire le partnership con le parti interessate globali per velocizzare l'integrazione tecnologica nella formazione e promuovere un futuro in cui la formazione intelligente sia in grado di fornire più strumenti alle persone e di promuovere il progresso sostenibile.

