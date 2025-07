La stampante 3D Flashforge MJP Wax è stata incoronata best seller mondiale del 2024, dominando il settore della produzione di gioielli

HANGZHOU, Cina, 9 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Flashforge, una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di soluzioni per la stampa 3D di gioielli, ha annunciato oggi che la sua serie di stampanti 3D a cera MultiJet Printing (MJP) è stata certificata come stampante 3D a cera MJP n. 1 al mondo nelle vendite globali del 2024 da SHANGPU GROUP. Questo riconoscimento sottolinea la forza tecnologica di Flashforge e la sua crescente posizione dominante nella produzione di gioielli di precisione.

La serie WaxJet è diventata la soluzione preferita dai migliori marchi di gioielli e dai produttori professionali di tutto il mondo. WaxJet 510, lanciato nel 2024, vanta una risoluzione ultra-elevata all'avanguardia pari a 2900×2900×1700 DPI, uno spessore dello strato di 15 μm e una precisione dimensionale di ±0,04 mm/20 mm, ideale per applicazioni complesse come micro-pavé e filigrana. Il volume di stampa di 289×208×100 mm consente una produzione ad alta precisione su scala industriale.

Nel 2025 Flashforge ha lanciato il modello WaxJet 530 (WJ530) migliorato, dotato di un'architettura a tripla testina di stampa che aumenta la velocità di stampa a 6,35 mm/h, ovvero dal 25 al 50% più veloce rispetto alle alternative più diffuse. In grado di produrre circa 12 kg di modelli in cera al mese, la WJ530 consente ai produttori di soddisfare la domanda dei periodi di punta con maggiore efficienza e scalabilità.

Per far fronte all'impennata dei prezzi dell'oro, Flashforge ha inoltre lanciato una soluzione di produzione intelligente per gioielli in oro duro, integrando la tecnologia MJP, materiali in cera ad alta precisione, gestione intelligente dei materiali e produzione di massa automatizzata. Ciò consente un dettaglio di 15 μm, una bassa perdita di oro e uno spreco minimo di materiale, soddisfacendo i più elevati standard sia in termini di precisione che di aspetto. È la soluzione ideale per progetti personalizzati di alto valore.

Sin dalla sua fondazione nel 2011, Flashforge ha mantenuto fede alla sua mission – rendere la tecnologia avanzata più accessibile – offrendo in tutto il mondo soluzioni per la stampa 3D altamente performanti, facili da usare e dal costo contenuto. Flashforge ha creato un solido ecosistema per le tecnologie FDM, MJP e DLP. La sua stampante FDM desktop, la Adventurer 5M (AD5M), è al top nelle vendite globali su Amazon, mentre i prodotti Flashforge sono distribuiti in oltre 70 paesi, servendo quasi un milione di utenti in più di 200 regioni.

"Questo onore spetta a tutti i partner che hanno scelto Flashforge", ha affermato Kenny Chen, direttore vendite e marketing presso Flashforge. "Essere classificati al primo posto non è solo una conferma della nostra capacità di innovazione, ma alimenta anche il nostro desiderio di continuare a superare i limiti. Continueremo a offrire prodotti all'avanguardia e contribuiremo a far passare la stampa 3D da nicchia a mainstream, dando impulso alla trasformazione digitale in tutti i settori industriali ovunque nel mondo".

Visitare il sito: https://enterprise.flashforge.com/pages/wj-530-3d-printer

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2727482/Flashforge_Recognized_as_the_World_s_No_1_MJP_Wax_3D_Printer_Brand_in_2024_Global_Sales.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2727481/Flashforge_WJ530_Wax_3D_Printer_in_Operation_with_Hard_Gold_Production_Solution.jpg

