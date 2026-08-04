La storia dietro la virale maschera al collagene: come Biodance sta ridefinendo il futuro della skincare con la tecnologia all'idrogel

Dal percorso di guarigione della fondatrice alla nascita di un brand globale di skincare che sta rivoluzionando la tecnologia all'idrogel.

SEOUL, Corea del Sud, 4 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Non tutti i brand skincare nascono in laboratorio. Alcuni nascono da un'esperienza personale.

Per Biodance, tutto è iniziato dopo il percorso di guarigione della fondatrice Mihwa Kim a seguito di un grave incidente avvenuto nel 2013. Durante il percorso di guarigione, ha scoperto come l'idrogel di grado medico fosse in grado di creare l'ambiente ottimale affinché la pelle possa rigenerarsi naturalmente. Questa esperienza ha dato origine a una domanda molto semplice: perché non reinventare questa tecnologia per la skincare quotidiana?

Questa domanda è diventata il fondamento della filosofia di Biodance: aiutare la pelle a ripristinare il suo equilibrio naturale attraverso la tecnologia a base di idrogel, routine skincare pensate per sostenere la salute della pelle nel tempo, andando oltre risultati temporanei.

Oggi, Biodance è diventata uno dei brand K-beauty in più rapida crescita a livello globale, con 300 milioni di maschere vendute, 1 miliardo di visualizzazioni video e una presenza in oltre 90 Paesi. Il bestseller del marchio, la Bio-Collagen Real Deep Mask, ha conquistato un fedele seguito in tutto il mondo, contribuendo all'affermazione di Biodance come azienda leader nella skincare con tecnologia a base di idrogel.

Da una maschera virale a una routine di skincare completa

Sulla base del successo globale della sua Bio-Collagen Real Deep Mask, numero 1 della linea, Biodance sta espandendo la sua filosofia basata sull'idrogel trasformandola in una routine completa per la skincare.

All'inizio di agosto 2026, il marchio ha presentato i suoi nuovi Hydrogel Eye Patches e Jelly Serum Mist presso i punti vendita Sephora in 17 Paesi europei, disponibili sia nella collezione Collagen che in quella Caviar PDRN. L'Invisible Collagen Peptide Sun Fluid è già disponibile su Amazon nei principali Paesi europei, rafforzando ulteriormente il crescente portafoglio di prodotti per la skincare di Biodance.

Questi nuovi lanci ampliano l'universo idrogel di Biodance oltre il mondo delle maschere,offrendo trattamenti mirati per il contorno occhi, idratazione giornaliera e protezione UV leggera attraverso la tecnologia ispirata all'idrogel distintiva del marchio.

Mentre Biodance continua a crescere attraverso Sephora, Douglas, Amazon e i principali partner retail europei, il marchio mira a presentare ai consumatori europei non solo prodotti innovativi, ma anche una filosofia skincare basata sul recupero, sull'equilibrio e sulla salute della pelle nel lungo periodo.

Informazioni su Biodance

Fondata in Corea del Sud, Biodance è un marchio di skincare nato dalla visione della fondatrice Mihwa Kim secondo cui una pelle sana nasce dalla capacità naturale della pelle di rigenerarsi e ritrovare il proprio equilibrio. Famoso per la sua innovativa tecnologia all'idrogel e per la celebre Bio-Collagen Real Deep Mask, diventata virale in tutto il mondo, il marchio continua a espandere la propria gamma di prodotti skincare innovativi, portando l'universo dell'idrogel ai consumatori di tutto il mondo.

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