Lambda realizza fabbriche AI con cluster di server Supermicro dotati di GPU Blackwell di NVIDIA per fornire infrastrutture AI di nuova generazione pronte per la produzione su larga scala

SAN JOSE, California, 25 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per AI/ML, HPC, cloud, storage e 5G/edge, oggi ha annunciato che Lambda, il cloud per la superintelligenza, ha implementato un ampio portafoglio di server Supermicro ottimizzati per GPU, tra cui sistemi basati sull'architettura Blackwell di NVIDIA, per espandere la propria infrastruttura AI e fornire ai clienti sistemi a performance elevate. Questa collaborazione prende il via a giugno nel data center COL4 ScalelogixSM di Cologix a Columbus, Ohio, e offre alla regione del Midwest l'accesso a soluzioni di elaborazione AI di livello aziendale.

"Supermicro è entusiasta di collaborare con Lambda su una tecnologia potente che supererà i confini delle infrastrutture AI", ha affermato Vik Malyala, vicepresidente senior per la tecnologia e l'AI di Supermicro. "La nostra ampia gamma di server ottimizzati per GPU consente a leader come Lambda di offrire soluzioni potenti, flessibili ed efficienti dal punto di vista energetico, in grado di gestire carichi di lavoro AI impegnativi".

Per maggiori informazioni su questa collaborazione visitare https://www.supermicro.com/en/success-story/lambda

Per soddisfare la crescente domanda dei clienti di server ad alte prestazioni, Lamba ha selezionato un mix di sistemi Supermicro tra cui SYS-A21GE-NBRT con NVIDIA HGX B200, SYS-821GE con NVIDIA HGX H200 e SYS-221HE-TNR, tutti basati sui processori scalabili Xeon® di Intel®. Un punto di forza fondamentale è l'integrazione dell'AI Supercluster di Supermicro con i rack NVIDIA GB200 e GB300 NVL72 in grado di gestire grandi volumi di carichi di lavoro di formazione e inferenza.

"La missione di Lambda è accelerare il percorso verso la superintelligenza costruendo fabbriche AI su scala gigawatt per la formazione e l'inferenza destinate ai migliori laboratori AI, alle aziende e agli hyperscaler in tutto il mondo", ha affermato Ken Patchett, vicepresidente dell'infrastruttura per data center di Lambda. "Dato che siamo impegnati nella creazione di capacità di elaborazione su scala infinita per i nostri clienti, la vastità del portafoglio server di Supermicro rappresenta una risorsa preziosa per soddisfare le nostre esigenze presenti e future".

Grazie a questi progressi, Lambda è riuscita ad avviare una grande fabbrica AI, nuovi server a basso consumo energetico con tecnologia di raffreddamento avanzata e un'architettura unica che aiuta Lambda a distribuire grandi quantità di acceleratori AI di nuova generazione in tempi record.

"Columbus è un polo in rapida crescita per l'innovazione AI, dalla produzione all'assistenza sanitaria, e Cologix è orgogliosa di essere il principale fornitore di servizi di colocation e interconnessione della regione", ha affermato Chris Heinrich, Chief Revenue Officer di Cologix. "Con più data center interconnessi da un anello in fibra ottica diversificato ad alta capacità, e con una continua espansione pianificata, stiamo realizzando la dorsale digitale per l'AI e la superintelligenza. Combinando i sistemi affidabili di Supermicro, la crescente presenza dei clienti di Lambda e la fitta interconnessione fisica e virtuale di Cologix, le aziende di Columbus e del Midwest ottengono l'accesso a bassa latenza, la scalabilità e le prestazioni necessarie per rimanere all'avanguardia".

Supermicro, Lambda e Cologix insieme favoriscono il rapido sviluppo dell'AI nel Midwest e in settori chiave come sanità, finanza, produzione, vendita al dettaglio e logistica, e offrono il percorso più rapido verso un'AI pronta per la produzione e una maggiore flessibilità, per l'integrazione con ambienti hyperscaler.

