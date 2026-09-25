Lancio internazionale del marchio FREELANDER previsto per il 29 settembre ad Abu Dhabi

SHANGHAI, Cina, Sept. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- FREELANDER, marchio britannico di veicoli fuoristrada intelligenti di alta gamma, sarà presentato a livello mondiale all’Emirates Palace Mandarin Oriental di Abu Dhabi il 29 settembre, segnando una tappa fondamentale nella sua espansione a livello internazionale. Rappresentando gli Emirati Arabi Uniti (EAU) il primo mercato internazionale, l’evento presenterà FREELANDER e il suo primo modello strategico, FREELANDER 8, al pubblico internazionale, in un momento in cui il marchio si trova nella fase successiva della sua espansione a livello mondiale.

L’evento del lancio fa seguito all’annuncio di FREELANDER in occasione del Goodwood Festival of Speed 2026, in occasione del quale il marchio ha confermato gli Emirati Arabi Uniti come primo mercato internazionale, presentando il programma per il lancio ad Abu Dhabi. FREELANDER ha poi confermato le partnership con concessionarie degli Emirati Arabi Uniti come Al Tayer Motors per Dubai e gli Emirati del Nord e Premier Motors per Abu Dhabi, creando così la propria rete di concessionarie locali in vista del lancio internazionale del marchio. Partendo dal Medio Oriente come prima tappa strategica del piano d’azione globale, FREELANDER si sta preparando nella regione per espandersi maggiormente nei mercati internazionali.

Il Medio Oriente rappresenta inoltre un contesto importante in cui FREELANDER può dimostrare le proprie capacità in vari scenari d’uso reali. In vista della propria espansione internazionale, FREELANDER ha condotto una serie di test su strada a livello regionale in ambienti desertici, costieri e urbani, contribuendo a verificare le prestazioni dei veicoli, la gestione termica e l’affidabilità fuoristrada in condizioni locali particolarmente impegnative.

FREELANDER 8 rappresenterà il fulcro del lancio mondiale del marchio: primo modello strategico ed espressione chiave dei suoi tre pilastri portanti, ovvero artigianalità britannica, sistema di sicurezza intelligente e libertà di movimento su ogni tipo di terreno. Progettato per l’era dei veicoli NEV e i diversi mercati internazionali, FREELANDER 8 coniuga un design di alta gamma, tecnologia intelligente e funzionalità fuoristrada per soddisfare le esigenze di mobilità in continua evoluzione di chi è sempre alla ricerca di libertà.

Il lancio mondiale del marchio previsto per il 29 settembre offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere più da vicino la visione del marchio FREELANDER, la sua strategia globale e la versione internazionale di FREELANDER 8. L’evento segnerà una nuova fase nella crescita mondiale del marchio, considerata la presenza consolidata di FREELANDER negli Emirati Arabi Uniti e la sua espansione sempre più ampia a livello internazionale.

Mentre FREELANDER si impone sempre più sulla scena internazionale, Abu Dhabi segnerà l’inizio di un viaggio globale più ampio, che avvicinerà la filosofia di Beyond the Legend agli spiriti liberi di tutto il mondo.

Informazioni su FREELANDER

FREELANDER è un marchio britannico di veicoli fuoristrada intelligenti di fascia alta, sviluppato congiuntamente da Chery e Jaguar Land Rover. JLR offre un design all’avanguardia e un DNA di alta gamma, mentre Chery apporta tecnologia avanzata e capacità di catena di approvvigionamento di prim’ordine a livello globale. Il marchio può contare su una solida base globale, che comprende oltre 5.000 dipendenti, cinque centri strategici e competenze pienamente integrate che spaziano dalla progettazione alla ricerca e sviluppo, dalla produzione alle operazioni globali.

Contatti:Vincent CHENfreelander.international@mychery.com https://www.cheryinternational.com/

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