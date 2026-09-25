Lo ha comunicato la Kba, l'autorità tedesca per i trasporti: sono coinvolti circa 2,16 milioni di veicoli Volkswagen e 700.000 veicoli del marchio Audi

Il costruttore Volkswagen sta richiamando oltre 2,8 milioni di veicoli dei marchi Volkswagen e Audi in tutto il mondo, di cui un terzo in Germania, a causa di un rischio di corrosione del sistema di sterzo. Lo comunica la Kba (l'autorità tedesca per i trasporti), secondo cui il problema può portare alla "rottura delle viti", che a sua volta può "causare un guasto allo sterzo". Nel dettaglio, sono coinvolti circa 2,16 milioni di veicoli Volkswagen e 700.000 veicoli del marchio Audi.

Volkswagen, richiamati veicoli dal mercato

In particolare, per quanto riguarda Volkswagen, i cinque modelli interessati sono Golf, Golf variant, Tiguan, Touran e Caddy (prodotti tra il 2013 e il 2024); mentre per Audi il ritiro interessa il modello Q3 fabbricato tra il 2017 e il 2024. "Un fenomeno di corrosione sulla vite" è stato rilevato durante i controlli di qualità dei veicoli, ha confermato un portavoce di Volkswagen all'Afp. "Stiamo richiamando i veicoli interessati a titolo precauzionale; non si sono verificati danni a persone", ha assicurato.

Secondo il portavoce, il pericolo non è "così grave da richiedere l'immediata immobilizzazione dell'auto". "È possibile continuare a guidare fino all'appuntamento presso il concessionario" per la sostituzione con viti più resistenti alla corrosione, ha aggiunto. Si tratta di un nuovo duro colpo per il colosso in crisi dell'industria automobilistica tedesca, che a inizio settembre ha siglato un accordo con i sindacati prevedendo ulteriori 50.000 tagli di posti di lavoro entro il 2030, portando così a circa 100.000 la riduzione complessiva dell'organico.