Lavanderia Stella: igiene, tracciabilità e sostenibilità al servizio di hotel, sale ricevimento, masserie e dell’ospitalità luxury

Controllo digitale dei capi, gestione precisa e igiene certificata per garantire standard elevati nelle strutture ricettive di fascia luxury. Il tutto con grande attenzione al recupero dell’acqua, alla riduzione dei consumi energetici e all’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale.

Bitonto,30/07/2025.Nell’ospitalità luxury, nulla può essere lasciato al caso: l’esperienza dell’ospite si costruisce attraverso dettagli che devono essere impeccabili e coerenti con il livello promesso. Una tovaglia perfettamente stirata, lenzuola fresche e tessuti sempre in ordine trasmettono sensazioni immediate di pulizia, comfort e qualità. Dietro questo risultato, però, c’è un’intera organizzazione che lavora in modo invisibile, garantendo standard elevati di igiene, puntualità e precisione. Eppure, anche in strutture che puntano all’eccellenza, non è scontato che la gestione della biancheria sia davvero in sintonia con i valori di sostenibilità ambientale che una struttura di alto livello intende trasmettere e che oggi i clienti più attenti non solo riconoscono, ma considerano parte integrante dell’esperienza.

Lavanderia Stella, azienda di eccellenza del panorama pugliese, è ormai famosa per aver intrapreso, già anni fa e quando ancora pochi ci credevano, un percorso improntato alla sostenibilità e al controllo industriale dei processi, costruendo un modello di servizio che coniuga efficienza, tracciabilità e rispetto per l’ambiente. Un’impostazione pensata per rispondere alle esigenze di hotel, sale ricevimento, masserie e strutture ricettive luxury, che richiedono continuità operativa, affidabilità assoluta e standard coerenti con l’esperienza offerta al cliente. “All’epoca era un paradosso che volevo abbattere,” racconta Dino Stella, fondatore e presidente dell’azienda, “perché ci trovavamo in un settore energivoro, con un impatto ambientale evidente, ma per troppo tempo il prezzo è stato l’unico criterio con cui si sceglieva un fornitore. Noi abbiamo seguito una strada diversa, più impegnativa, ma in linea con ciò che ritenevamo giusto sin dall’inizio.” Una scelta che in partenza non ha certo rappresentato un vantaggio competitivo: puntare su sostenibilità, controllo e qualità in un mercato dominato dal prezzo significava affrontare un percorso in salita, con il rischio concreto di restare fuori da certe dinamiche. Ma oggi, quello stesso approccio si è dimostrato una scelta vincente e rappresenta il vero punto di forza della Lavanderia Stella.

Oggi infatti, uno degli elementi che la distingue è proprio l’integrazione tra qualità, controllo e innovazione, frutto diretto di quella scelta coraggiosa fatta anni fa. Il processo di lavaggio è interamente ottimizzato per garantire risultati costanti e verificabili: ogni capo è tracciato digitalmente grazie a microchip RFID, che permettono una gestione precisa e selettiva, evitando mischiature tra tessuti, colori o formati, e assicurando che ogni tovaglia venga trattata separatamente dai tovaglioli, secondo protocolli rigidi e costantemente monitorati. “Per chi lavora con una clientela attenta ed esigente, come quella dell’ospitalità luxury, poter contare su un’organizzazione così strutturata significa avere la certezza che ogni capo venga gestito in modo corretto e selettivo,” sottolinea Dino Stella. “Il nostro sistema di tracciabilità consente di evitare qualsiasi confusione tra tessuti, colori o linee diverse, offrendo al cliente una gestione ordinata e impeccabile.”

Accanto a questi aspetti, c’è naturalmente anche una forte attenzione alla sostenibilità ambientale, che non si limita alla dichiarazione di intenti ma passa per dati concreti: l’acqua di lavaggio viene filtrata e recuperata, consentendo una riduzione dei consumi da 15 a circa 5 litri per ogni chilo di biancheria trattata; il calore generato dai macchinari viene reimpiegato per abbattere il fabbisogno energetico; i detergenti sono certificati e a basso impatto; e parte dell’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili. Ogni scelta, anche tecnica, nasce da una visione precisa: costruire un servizio industriale che coniughi efficienza, trasparenza e responsabilità.

Lavanderia Stella propone un servizio interamente basato sulla formula di noleggio, evitando l’acquisto e la gestione diretta della biancheria da parte delle strutture. Questo approccio snellisce la logistica interna, riduce l’ingombro degli armadi e garantisce sempre capi in perfette condizioni, puliti e pronti all’uso, senza gestioni complesse o investimenti iniziali. “Quando ho iniziato – ricorda Dino Stella – molti lavoravano ancora con metodi tradizionali a costi inferiori e poca attenzione all’impatto ambientale. Quella differenza sembrava un limite, ma oggi è diventata una risorsa: sapere che viene apprezzata è per me la soddisfazione più grande.”

Il successo di Lavanderia Stella nasce dall’adozione di tecnologie all’avanguardia: grazie a sistemi RFID integrati con cabine e tunnel di lettura, ogni capo viene tracciato con precisione sia in ingresso che in uscita. A questo si affiancano macchinari di ultima generazione per il lavaggio e la stiratura, progettati per garantire risultati impeccabili ottimizzando i consumi energetici. “La digitalizzazione dei processi è stata una svolta fondamentale,” spiega Dino Stella, “perché ci ha permesso di evolvere verso un modello industriale che non solo preserva la qualità, ma la migliora, rendendola misurabile e sempre verificabile.”

Lo sguardo ora si estende anche verso nuove direzioni: l’idea è quella di rendere accessibile questo stesso modello a realtà più piccole, come B&B, agriturismi o persino utenze private, che oggi si affidano ancora a servizio di lavaggio più semplici e non certificati, con tutti i limiti e le inefficienze che questo comporta. Offrire loro un’alternativa professionale significa garantire igiene certificata, semplificare la gestione quotidiana e, soprattutto, ridurre l’impatto ambientale di una miriade di piccoli lavaggi non ottimizzati. Lavanderia Stella continua ad anticipare i tempi, così come ha sempre fatto, trasformando ogni nuova esigenza in un’opportunità concreta di evoluzione.

