Le aziende europee di fusione lanciano Fusion Europe per unire e accelerare il settore

BRUXELLES, 9 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Aziende di sei paesi europei, nonché le associazioni nazionali dell'industria della fusione spagnola e tedesca (INEUSTAR e ProFusion), hanno unito le forze per lanciare Fusion Europe, una nuova associazione paneuropea che rafforza la posizione dell'Europa nella corsa globale all'energia da fusione commerciale. Fusion Europe rappresenta fin dall'inizio 50 aziende.

Fusion Europe fornisce una voce unificata e indipendente per il settore della fusione privata in rapida crescita in Europa. L'associazione si fonda su una visione condivisa di creazione di un ecosistema dinamico e affidabile del settore della fusione che favorisca le partnership, promuova la leadership tecnologica europea e posizioni l'energia da fusione come pietra angolare della transizione verso l'energia pulita. La sua missione è quella di creare un ambiente equo, sostenibile e favorevole alle opportunità di business e alle innovazioni tecnologiche lungo tutta la catena di fornitura europea.

Il lancio di Fusion Europe avviene in un momento cruciale di evoluzione del panorama dei finanziamenti, di crescita delle partnership pubblico-private e di intensificazione della concorrenza globale per immettere l'energia da fusione nella rete. Un contesto normativo favorevole sarà fondamentale affinché l'Europa possa favorire la crescita di una filiera industriale per l'energia da fusione già leader a livello mondiale, consentendole di sfruttare questa tecnologia generazionale per la competitività, l'indipendenza energetica e una crescita economica sostenibile.

Fusion Europe collabora attivamente con i decisori politici, gli istituti di ricerca e i leader industriali di Bruxelles per amplificare la voce dell'industria europea della fusione al centro del processo decisionale europeo. Coordinando gli sforzi di advocacy politica del settore, mappando le capacità tecnologiche dei membri, organizzando conferenze e iniziative formative e individuando le esigenze tecnologiche, l'associazione svolge un ruolo fondamentale nel dare forma non solo al settore europeo della fusione, ma anche nell'educare l'opinione pubblica sulle potenzialità dell'energia da fusione.

Fusion Europe collabora da vicino con partner europei e internazionali, tra cui la Commissione europea, la Fusion Industry Association (FIA), EUROfusion, Fusion for Energy (F4E), l'Organizzazione ITER e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

"Apertura e collaborazione sono al centro della missione di Fusion Europe", ha dichiarato Erik Fernández, membro del Consiglio di amministrazione di Fusion Europe. "Unendo le aziende private europee di fusione, garantiamo che l'innovazione e la leadership industriale europee svolgeranno un ruolo decisivo nel plasmare il futuro del settore energetico globale".

Per ulteriori informazioni, contattateci all'indirizzo info@fusioneurope.eu.

