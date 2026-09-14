Le Fonti Awards® 2026: Milano celebra l’eccellenza nel business

Milano - 14 settembre 2026. Il 14 ottobre 2026, nella prestigiosa sede di Palazzo Mezzanotte a Milano, si terrà la XVI edizione dei Le Fonti Awards®, uno degli eventi di riferimento a livello internazionale dedicati all’eccellenza nei settori del business, dell’imprenditoria e delle professioni.

L’iniziativa rappresenta un momento di alto profilo nel panorama corporate globale, offrendo a aziende, manager e professionisti l’opportunità di accrescere la propria visibilità, consolidare la reputazione e sviluppare relazioni strategiche con protagonisti del mercato nazionale e internazionale.

Stagira CEO Summit: il centro strategico dell’evento

Elemento cardine della giornata sarà lo Stagira CEO Summit, un forum esclusivo pensato per favorire il confronto tra i principali decision maker del mondo economico e finanziario.

Il summit riunisce CEO, imprenditori, top manager, rappresentanti istituzionali e professionisti di alto livello, creando un contesto altamente qualificato per l’analisi delle dinamiche economiche attuali e future.

Durante lo Stagira CEO Summit i partecipanti potranno:

ascoltare interventi e speech di leader e innovatori di settore prendere parte a tavole rotonde dedicate a innovazione, sostenibilità e governance aziendale sviluppare attività di networking strategico con stakeholder nazionali e internazionali

Grazie a questa struttura, il summit si configura come un vero e proprio laboratorio di idee e strategie, dove vengono analizzati trend emergenti, nuovi modelli di crescita e scenari di sviluppo. L’obiettivo è favorire una visione evolutiva del business e stimolare nuove opportunità di collaborazione.

Cerimonia Le Fonti Awards® 2026: il riconoscimento all’eccellenza

Al termine del summit, la giornata prosegue con la cerimonia ufficiale dei Le Fonti Awards® 2026, dedicata alla celebrazione delle realtà e dei professionisti che si sono distinti per risultati, innovazione e capacità di leadership.

Durante l’evento vengono premiate diverse categorie di eccellenza, tra cui:

aziende leader nei rispettivi mercati di riferimento studi legali e professionali distintisi per competenza e reputazione manager e imprenditori capaci di guidare processi di trasformazione e crescita

Ricevere un Le Fonti Award® significa ottenere un riconoscimento indipendente di autorevolezza e prestigio, sempre più rilevante nel contesto economico internazionale.

La serata si conclude con un esclusivo gala dinner di networking, pensato per facilitare nuove connessioni professionali e rafforzare relazioni strategiche tra i principali attori del mercato globale.

Le Fonti Awards®: una piattaforma globale di networking e visibilità

Il valore dei Le Fonti Awards® risiede nella loro forte dimensione internazionale e nella capacità di connettere una community globale di oltre 10,5 milioni di professionisti distribuiti in hub economici strategici come New York, Londra, Dubai, Hong Kong e Singapore.

Negli ultimi anni, il brand ha consolidato una presenza sempre più significativa a livello mondiale. Tra i risultati più rilevanti del 2025 spicca l’evento organizzato a Times Square, con la proiezione del video istituzionale sulla torre Nasdaq, un’iniziativa che ha rafforzato il posizionamento internazionale del network.

Questa espansione contribuisce a rendere i Le Fonti Awards® 2026 una piattaforma di grande valore per:

rafforzare il branding aziendale a livello globale aumentare la visibilità sui mercati internazionali sviluppare relazioni di networking ad alto profilo intercettare nuove opportunità di crescita e business

Perché partecipare ai Le Fonti Awards® 2026

Partecipare alla XVI edizione dei Le Fonti Awards® significa accedere a un ecosistema esclusivo dedicato all’eccellenza professionale e aziendale.

I principali vantaggi per partecipanti e vincitori includono:

visibilità internazionale su media e canali globali rafforzamento della brand reputation e dell’autorevolezza del brand accesso a un network selezionato di CEO, executive e decision maker opportunità di crescita attraverso momenti di confronto e summit strategici

Per aziende, studi professionali e manager che puntano a distinguersi nel proprio settore, i Le Fonti Awards® 2026 rappresentano una leva strategica di comunicazione, posizionamento e sviluppo del business.

Contatti:

Le Fonti S.r.l.

Per maggiori dettagli sulla partecipazione alla XVI edizione dei Le Fonti Awards®, è possibile consultare i canali ufficiali:

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Le Fonti S.r.l.