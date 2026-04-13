PHILADELPHIA, 13 aprile 2026 /PRNewswire/ -- La seguente dichiarazione è stata rilasciata dalla Kroll Settlement Administration per conto del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in merito al Programma di remissione della criptovaluta OneCoin ("Programma di remissione").

Di cosa si tratta?

Il Dipartimento di Giustizia ha avviato una procedura di richiesta di remissione per risarcire le vittime di frode che hanno investito nella piattaforma di criptovaluta fraudolenta, OneCoin, tra il 2014 e il 2019. L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha intentato una serie di procedimenti penali relativi a OneCoin nel Distretto Meridionale di New York.

Tra il 2014 e il 2019, Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood, co-fondatori di OneCoin Ltd., insieme ad altri, hanno orchestrato un vasto schema di investimento internazionale in criptovaluta, truffando gli investitori di tutto il mondo. Lo schema prevedeva la commercializzazione e la vendita di criptovaluta fraudolenta, causando ingenti perdite finanziarie alle vittime in tutto il mondo. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel distretto meridionale di New York ha perseguito la confisca penale dei proventi della frode, e i proventi netti di tali beni confiscati saranno disponibili per risarcire le vittime attraverso il processo di remissione. Le vittime coinvolte nella truffa OneCoin possono presentare una richiesta di remissione per ricevere un risarcimento.

Chi ha diritto al risarcimento?

Le vittime che hanno acquistato criptovaluta OneCoin tra il 2014 e il 2019 e hanno subito una perdita netta dell'investimento nel contabilizzare eventuali prelievi completati o recuperi di garanzie collaterali, potrebbero avere diritto a ricevere un risarcimento in tale ambito. Tuttavia, la presentazione di una richiesta di remissione non garantisce il pagamento. Né il Dipartimento di Giustizia né l'Amministratore della remissione applicano commissioni per la presentazione di una richiesta o per la partecipazione al processo di remissione. Inoltre, non è necessario un avvocato per presentare una richiesta.

Quali opzioni hanno le vittime?

Ottieni maggiori informazioni

Questo è solo un riepilogo. Maggiori dettagli sulla procedura di richiesta di remissione e le istruzioni su come presentare una richiesta sono disponibili come segue:

Visitare il sito: www.onecoinremission.com

Chiamare: 1-833-421-9748

E-mail: info@OneCoinRemission.com

Scrivere a: OneCoin Remission, c/o Kroll Settlement Administration LLC, P.O. 225391, New York, NY 10150-5391

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/le-vittime-di-frode-che-hanno-investito-nella-criptovaluta-fraudolenta-onecoin-tra-il-2014-e-il-2019-e-hanno-subito-una-perdita-netta-potrebbero-avere-diritto-a-ricevere-un-risarcimento-tramite-la-procedura-di-richiesta-di-remis-302740942.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.