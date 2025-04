Let's Play Terrazzo: Agglotech Porta Al Fuorisalone 2025 Creatività, Sostenibilità E Innovazione

Agglotech, leader europeo nella produzione di terrazzo, presenta al Fuorisalone 2025 "Let’s Play Terrazzo", un’installazione interattiva realizzata in collaborazione con l’architetto Michael Vincent UY (MVUY) e ospitata a Milano in Corso Monforte 4. Un invito rivolto a designer, professionisti e appassionati a esplorare le infinite possibilità creative del terrazzo e il suo ruolo come elemento versatile e sostenibile nel design moderno.

Milano, 10/04/2025 – "Let's Play Terrazzo" rappresenta una provocazione creativa che esplora su due livelli le potenzialità espressive del materiale: la miscelazione degli agglomerati e la ricerca di nuove forme. L'installazione, perfettamente allineata con il tema "Mondi Connessi" del Fuorisalone 2025, assume la forma di una tenda – simbolo di movimento, libertà e adattabilità, che riflette la natura versatile del terrazzo. All'interno dello spazio espositivo, le pareti rivestite da tende verdi effetto terrazzo creano un affascinante legame tra la fluidità del tessuto e la versatilità del materiale. Il biliardo in terrazzo con biglie coordinate diventa non solo un elemento di design, ma un vero emblema di interazione sociale e condivisione creativa. Il pavimento a scacchiera, con i suoi contrasti cromatici, celebra l'armonia visiva dimostrando come visioni apparentemente opposte possano coesistere in perfetto equilibrio. «L'installazione si configura come un autentico salotto sociale, uno spazio di incontro dove i visitatori possono confrontarsi ed esplorare nuove interpretazioni del terrazzo» spiega Marco Bellamoli, Managing Director di Agglotech. «Non volevamo creare una semplice esposizione, ma un vero e proprio manifesto della creatività che invita designer e architetti a sperimentare senza limiti».

La scelta di presentare "Let's Play Terrazzo" durante il Fuorisalone 2025 non è casuale. Questo evento rappresenta da sempre una piattaforma privilegiata per espressioni creative che sfidano le convenzioni, un contesto ideale per reinterpretare materiali tradizionali in chiave contemporanea. Proprio in questo spirito innovativo, Agglotech, fondata a Verona – culla di una ricca tradizione artistica e architettonica – ha saputo reinterpretare il terrazzo, un tempo considerato un materiale umile nato dal riutilizzo di scarti di marmo, elevandolo a protagonista del lusso e del design contemporaneo. «Il terrazzo moderno non è più solo una finitura: è diventato un linguaggio artistico capace di dialogare con l'architettura contemporanea» aggiunge Bellamoli.

L'approccio creativo e proattivo dell'azienda si esprime già nella fase progettuale: non si tratta semplicemente di proporre un catalogo di finiture, ma di affiancare i professionisti nella realizzazione di progetti unici. La produzione interna, interamente gestita negli stabilimenti di Marzana e Grezzana (VR), vanta un archivio di oltre 7.000 colori custom e processi innovativi che combinano elementi naturali a tecniche all'avanguardia. «Abbiamo fatto della personalizzazione uno dei nostri punti di forza» continua Bellamoli «I nostri clienti possono scegliere colore, granulometrie degli inerti e finiture, per dare a ogni progetto un'impronta distintiva». Il risultato è un prodotto che, pur rimanendo fedele alla tradizione, si apre a nuove prospettive, adattandosi a contesti d'uso variegati ed esigenti.

La sostenibilità, valore imprescindibile per Agglotech, si esprime in ogni fase della produzione. «Il nostro terrazzo è privo di resine e additivi chimici ed è composto esclusivamente da componenti naturali» aggiunge Bellamoli «Il processo produttivo a freddo riduce l’impatto ambientale e rende il prodotto riciclabile al 99%, ponendo grande attenzione anche alla qualità dell’ambiente lavorativo e al benessere delle persone».

"Let's Play Terrazzo" rappresenta molto più di un'installazione temporanea: è un invito aperto alla sperimentazione creativa con un materiale che, pur affondando le radici nella tradizione, guarda costantemente al futuro. «Con questa installazione al Fuorisalone vogliamo lanciare una sfida al mondo del design» conclude Bellamoli «Il terrazzo diventa un mezzo espressivo dalle potenzialità ancora in gran parte inesplorate. Vogliamo vedere come architetti, designer e creativi sapranno reinterpretarlo per rispondere alle esigenze estetiche e ambientali del nostro tempo».

UFFICIO STAMPA:

Sgaravato Srl

Via A. Meucci, 2

I – 37135 – Verona (VR)

Tel. +39 045 8205050

comunicazione@sgaravato.it – www.sgaravato.it

Contatto: AGGLOTECH Spa Sb

Via Monte Santa Viola, 16

I – 37142 – Verona (VR)

Tel. + 39 045 551777

www.agglotech.it

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi