LeTueLezioni aiuta gli studenti italiani a migliorare la loro conoscenza della lingua inglese in estate

LONDRA, INGHILTERRA - EQS Newswire - 9 luglio 2025 - LeTueLezioni, il servizio 100% italiano di lezioni private by GoStudent, segnala un forte incremento nella richiesta di insegnanti di lingue durante i mesi estivi: sempre più italiani approfittano delle vacanze per migliorare il proprio livello di inglese, francese e altre lingue straniere.

Con la fine dell’anno scolastico, studenti e genitori attribuiscono un’importanza crescente all’apprendimento linguistico, secondo le statistiche interne di LeTueLezioni. Se in alcuni mesi invernali le richieste per insegnanti di lingue rappresentano circa il 23% del totale, nei mesi estivi si registra un aumento di quasi il 40%.

I dati rivelano anche come le imminenti vacanze siano spesso uno stimolo per iniziare a studiare una lingua. Dopo l’inglese, le lingue più richieste sono il francese, lo spagnolo e il tedesco, dovute alle analoghe destinazioni molto amate dagli italiani per i viaggi all’estero.

Le lingue più richieste su LeTueLezioni:

Inglese – 51% Francese – 10% Spagnolo – 10% Tedesco – 8% Cinese – 2%

Albert Clemente, CEO di LeTueLezioni, commenta:

"Imparare una lingua è una delle esperienze più arricchenti che si possano fare, sia per motivi professionali che per un semplice viaggio. Non c’è niente di meglio che riuscire a comunicare con qualcuno nella sua lingua: anche poche frasi possono fare una grande differenza quando si visita un posto nuovo."

"I bambini hanno una straordinaria capacità di apprendere le lingue, ma con la diffusione dell’intelligenza artificiale e dei traduttori automatici, queste competenze sembrano aver perso importanza. L’estate è il momento ideale per invertire questa tendenza: imparare una lingua può migliorare le prospettive professionali e, senza dubbio, la qualità della propria vita."

"I dati dimostrano che, nella scelta della lingua da studiare, spesso si punta su quella che "sarà più utile" nel breve termine. L’immersione linguistica è uno dei metodi più efficaci per apprendere in modo naturale, e l’esposizione che si ottiene in vacanza può trasformare una semplice lezione in una competenza duratura. LeTueLezioni aiuta ogni mese migliaia di studenti a scoprire la propria passione per le lingue e a prepararsi al meglio per il ritorno a scuola a settembre."

