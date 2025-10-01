L’evento enogastronomico più alto al mondo festeggia 25 anni: in cima al Sass Pordoi torna Top Wine, la degustazione a un passo dal cielo

Più di venti cantine del Trentino Alto Adige ed etichette selezionate irpine, siciliane e francesi. La Cantina Terlano protagonista della masterclass. L’evento organizzato il 17 e il 18 ottobre dalla Società Incremento Turistico Canazei SpA.

Christian Rabensteiner di Società Incremento Turistico Canazei: «Top Wine non è soltanto una degustazione in quota, ma un’occasione per far dialogare le eccellenze del vino nella cornice straordinaria delle Dolomiti»

Roberto Anesi, sommelier: «In alta quota il vino rivela sfumature nuove, più sottili ed eleganti»

Canazei, 1 ottobre 2025 – Torna l’appuntamento che unisce il fascino delle Dolomiti all’eccellenza del vino: il Simposio Top Wine 2950, alla sua 25ª edizione, andrà in scena il 17 e 18 ottobre al Rifugio Maria, sulla cima del Sass Pordoi. A quasi tremila metri d’altezza, quasi venti cantine del Trentino-Alto Adige incontreranno etichette selezionate di Irpinia, Sicilia e Francia per la degustazione enogastronomica più alta al mondo. Un’esperienza che Goethe avrebbe definito «il canto della terra al sole», sospesa tra la bellezza del paesaggio e la raffinatezza dei calici.

Un appuntamento sempre più partecipato che sarà aperto venerdì 17 ottobre con la masterclass dedicata alla Cantina di Terlano, guidata dal sommelier Roberto Anesi. Un percorso esclusivo attraverso i bianchi eleganti e longevi di una delle realtà vitivinicole più rappresentative dell’Alto Adige, con un focus speciale sul celebre blend Terlaner e sull’iconico Primo. Il cuore dell’evento sarà sabato 18 ottobre: un’intera giornata dedicata alla degustazione di vini e specialità gastronomiche, in un’atmosfera conviviale attorniati dalle cime più affascinanti del mondo.

Lunar Tour e Pian da Mur, il Sass Pordoi continua a stupire

Il contesto naturale del Sass Pordoi continua a stupire. Dopo l’inaugurazione del Lunar Tour nel 2024, un percorso che attraversa un paesaggio d’alta quota dalle sembianze lunari, quest’anno gli ospiti potranno ammirare anche il nuovo lago di Pian da Mur, visibile dall’alto della Terrazza delle Dolomiti: uno specchio d’acqua che arricchisce ulteriormente l’offerta paesaggistica del Pordoi. Il Simposio Top Wine 2950 è organizzato dalla Società Incremento Turistico Canazei Spa, in collaborazione con l’Associazione Sommelier di Fassa e Fiemme, Cedea Mineral Water, N’Outa Val di Fassa e Trentino Catering.

«Top Wine non è soltanto una degustazione in quota, ma un’occasione per far dialogare le eccellenze del vino con gli appassionati, nella cornice straordinaria delle Dolomiti– spiega Christian Rabensteiner della Società Incremento Turistico Canazei SpA–. In venticinque anni è cresciuto fino a diventare un appuntamento capace di richiamare appassionati da tutta Italia e dall’estero, rafforzando l’immagine del nostro territorio come luogo di cultura, ospitalità e qualità».

«Assaporare un vino a quasi tremila metri è un’esperienza unica – spiega il sommelier Roberto Anesi –: a quell’altitudine il nostro corpo deve adattarsi e anche il vino sembra inizialmente più timido, per poi rivelare sfumature nuove, più sottili ed eleganti. È un contesto che invita a rallentare, osservare il paesaggio e degustare con maggiore consapevolezza».

Il programma

Venerdì 17 ottobre si comincerà con la Masterclass Cantina Terlano (ore 14.00 – 16.30), un viaggio guidato dal sommelier Roberto Anesi tra i vini simbolo di una delle più importanti realtà dell’Alto Adige. Sabato 18, l’appuntamento principale, la degustazione (ore 10 - 17) a quota 2950 metri con oltre venti cantine, piatto Top Wine firmato dallo chef Giovanni Gabrielli e selezione di finger food.

Le cantine

Come ogni anno, ampio spazio ai prodotti vitivinicoli del territorio ma non solo. Saranno presenti: Baron Longo, Cantina Convento Muri Gries, Cantina St. Pauls, Cantina Terlano - Andriano, Cantina Zanotelli, Cantine Monfort - Maso Cantanghel, Castelfeder, Corvèe, Donnafugata, Gandolfi Distribuzione Vini Francesi, Grigolli Bruno, Irpinia Consorzio Tutela Vini, Madonna delle Vittorie, Maxentia, Peter Zemmer, San Leonardo, Simoncelli, Spagnolli, Tenuta Peter Sölva, Teroldego Evolution.

La partecipazione al Top Wine 2950 (18 ottobre) ha un costo di 85 €, comprensivo di biglietto funivia A/R, bicchiere serigrafato con porta-bicchiere, degustazioni di vini, piatto Top Wine, finger food e gadget. La partecipazione alla Masterclass Cantina Terlano (17 ottobre) ha un costo di 60 €, comprensivo di biglietto funivia A/R e degustazione guidata. Le prenotazioni sono obbligatorie e disponibili online sul sito: www.valdifassalift.it

