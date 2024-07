L'IMOU Fest prende il via questo luglio: ottieni enormi sconti sulle migliori telecamere di sicurezza

ROMA, 15 luglio 2024 /PRNewswire/ -- IMOU, azienda leader nel settore IoT, ha annunciato oggi la campagna IMOU Fest che si terrà per tutto il mese di luglio. Quest'estate, i clienti potranno usufruire di grandi sconti sulla gamma di telecamere di sicurezza IMOU, inclusi nuovi modelli sia per interno che per ed esterno, compreso la gamma premium.

Goditi l'IMOU Fest e l'Amazon Prime Day

Questo luglio, ottieni prodotti IMOU scontati, comprese le famose telecamere di sicurezza wireless, con sconti fino al 28% presso i rivenditori italiani MediaWorld, Unieuro, Euronics, Euronics Dimo, Euronics Rimep, Comet, Ires Sme .

Dal 16 al 17 luglio, goditi fantastici sconti Amazon fino al 30% sulle più recenti e popolari telecamere di sicurezza IMOU: sistemi per interni, esterni e a doppia ottica.

Fotocamere doppia ottica IMOU

Le telecamere di sicurezza a doppio ottica rappresentano uno sviluppo importante nella tecnologia di sorveglianza, poiché utilizzano due obiettivi per catturare i momenti da più prospettive. Con Ranger Dual e Cruiser Dual, ogni angolo della tua casa è completamente coperto e protetto.

Ranger Dual e Cruiser Dual sono entrambi dotati di obiettivi PT e fissi, ciascuno dotato di algoritmi IMOU Sense AI, sviluppati internamente da IMOU, comprese funzionalità avanzate come il riconoscimento preciso di persone e veicoli, nonché la distinzione tra persone e animali domestici. La funzione di monitoraggio intelligente garantisce un controllo completo con una precisione senza precedenti.

Ranger Dual offre il controllo completo per la sicurezza domestica interna, mentre Cruiser Dual offre tranquillità per le aree esterne. Con funzioni simili, Cruiser Dual ha anche ottenuto la classificazione IP66 per resistere a qualsiasi condizioni meteo come tempestose e polvere. Altre funzionalità personalizzabili includono visione intelligente dei colori, programmazione degli allarmi e toni di allarme personalizzati, che lo rendono la scelta definitiva per soluzioni di sicurezza domestica su misura.

Telecamere wireless IMOU alimentate a batteria

Le telecamere di sicurezza wireless IMOU sono la soluzione ideale per scenari di sicurezza esterni in cui potrebbe non essere disponibile una presa di corrente. La nuova Cell 3C appena lanciata da IMOU è dotata di una batteria da 5000 mAh che offre fino a 120 giorni di protezione con una singola carica, mentre il Kit Cell 3C e il Cell 3C All-in-one sono anche compatibili con efficienti pannelli solari che consentono di risparmiare più energia e fornire sorveglianza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sorveglianza.

Cell Go è progettata per essere posizionata ovunque e in qualsiasi momento. Durante la tua prossima festa in giardino, installa Cell Go per registrare la scena e catturare i ricordi. Essendo piccola, wireless al 100% e portatile, puoi anche scegliere di installare Cell Go in qualsiasi luogo di interesse all'interno della casa: la stanza dei giochi dei bambini, il garage o qualsiasi spazio in cui la sicurezza è un problema.

Il kit Cell PT è progettato per il monitoraggio esterno a lungo termine, dispone di una grande batteria da 15.000 mAh che può alimentarlo fino a 280 giorni con una singola carica e supporta un pannello solare per ottenere un'alimentazione infinita. Il kit Cell PT dispone anche di funzionalità di pan & tilt per offrire una copertura completa della tua proprietà.

Quest'estate, IMOU offre risparmi significativi sulla sua famosa gamma di telecamere di sicurezza durante l'IMOU Fest. Per un periodo limitato, le offerte online di IMOU su Amazon sono scontate fino al 30%, mentre modelli selezionati sono disponibili presso i principali rivenditori, tra cui MediaWorld, Unieuro, Euronics, Euronics Dimo, Euronics Rimep, Comet, Ires Sme con sconti fino al 29%.

Informazioni su IMOU

IMOU, fornitore leader di IoT intelligente, si impegna a creare uno stile di vita più semplice, intelligente e sicuro per gli utenti e le loro famiglie attraverso tecnologie avanzate e prodotti intelligenti. I 4 principali sistemi di prodotti di IMOU - Sicurezza, Robot, Luci e Collegamento - sfruttano l'intelligenza artificiale e la tecnologia cloud per fornire soluzioni diversificate su misura per scenari di utilizzo eterogenee. IMOU si è espanso in oltre 100 paesi, con oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo che godono della sicurezza e della comodità delle sue soluzioni.

