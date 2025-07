L’importanza della tutela previdenziale il parere degli esperti, gli Avvocati Garattoni e Tomassoli

Rimini, 25 Giugno 2025 - Studio Legale a Rimini in pieno centro storico, con collocazione in corso D’Augusto n.134 l’Avvocato Gianfrancesco Garattoni e, con lui, l’Avvocato Filippo Tomassoli, che si occupano a tempo pieno di materia previdenziale per la tutela di ragionieri, commercialisti, giornalisti, solo per citare alcune categorie.

Presente a Rimini da ben 25 anni, lo Studio si occupa di tematiche previdenziali su territorio nazionale, con centinaia di processi ogni anno, numerosi ogni giorno, e nel solo 2025 ben 150 pronunce in Cassazione Cassazioni; nell’anno 2024, in una sola giornata, oltre 50 procedimenti impegnando interamente la Corte di Appello Veneziana per quella data.

“Abbiamo sempre lavorato su temi di nicchia, come marchi d’autore, trust e successivamente in diritto previdenziale” - dicono gli Avvocati - “abbiamo depositato ricorsi su pensioni di ragionieri, Cassa dei commercialisti, pensione dei Giornalisti, occupandoci della circostanza del divieto di cumulo per i pensionati, ottenendo alcune specifiche pronunce in Cassazione e facendo restituire tutti i soldi ai clienti”.

Tra i nomi, ovviamente tutti top secret, ci sono anche importanti Direttori di testate e TG, sui quali c’è il massimo riserbo sia per ragioni di privacy che di obbligo deontologico; la pensione, si sa, è una tematica di grande attualità, perché negli anni costituisce la tutela del professionista in un momento delicato della vita di una persona, nel rispetto del capitale versato che, prima, veniva calcolato sui migliori 10 anni di reddito, ora, invece, è sull’intera vita del professionista.

“La realtà è che oggi le Casse di Previdenza, perdendo molti processi, se non tutti, propongono ricorsi in sede di Corte di Appello, vanno in Cassazione e quest’ultima emette condanne, a titolo sanzionatorio, al pagamento di somme a favore della “Casse delle Ammende”, istituto sanzionatorio appositamente creato anni fa, al quale si viene condannati al versamento di denaro, che sarà poi destinato alla ristrutturazione delle carceri”.

Continuano a riferire gli Avvocati Garattoni e Tomassoli: “Il professionista assume non solo un impegno professionale, ma anche una sorta di obbligo morale che ne determina azioni anche di principio, in ordine a certe tematiche così delicate come quella previdenziale, considerato che la materia pensionistica riguarda non solo la tutela di fasce sostanzialmente deboli come quella dei pensionati ma, al momento della loro dipartita, anche quella dei familiari superstiti secondo il sistema della reversibilità.

Raggiunta una certa soglia di età il lavoro del professionista, fisiologicamente, diminuisce, si invecchia, soprattutto non si hanno più energie fisiche e soprattutto mentali, per impegnarsi nel lavoro come in giovane età.

Numerosi importanti e strutturati Studi Professionali che seguiamo, ci rappresentano che, però, quel quid ogni mese fa comodo anche psicologicamente.

E’ stata una tematica che ci ha permesso di creare un plan economico di tutto il Paese. Il commercialista è il contabile delle aziende italiane, lavora grazie all’impegno di soggetti che ha superato i 70 o addirittura gli 80 anni di età, e ha un’altra scuola di vita alle spalle, quella della esperienza che supera ogni altra capacità professionale.”.

Molte pensioni sono calcolate per difetto, secondo quanto spiegano gli Avvocati Garattoni e Tomassoli, mentre per ottenere il ricalcolo della pensione secondo i corretti parametri di legge, e far ottenere al professionista del caso tutti gli arretrati, lo Studio Garattoni e Tomassoli, ha studiato e messo a punto un nuovo trattamento procedurale che prevede vadano liquidati sia gli interessi, sia la valutazione della pensione, essendo una rendita vitalizia di natura previdenziale.

In casi di presenza di disabilità del professionista, o in casi un cui il predetto soggetto ha situazioni di grandi patologie nel proprio nucleo familiare, poi, come attestato di recente, è possibile far riscattare ai figli la pensione di reversibilità con gli stessi diritti di una moglie.

“In Italia si quantifica, per errore, la pseudo ricchezza in base alla proprietà di una casa o alla pensione. Le casse previdenziali hanno introdotto il tetto nazionale pensionistico a non più di 82.000 euro annue qualsiasi siano gli emolumenti previdenziali versati in favore di quella specifica Cassa, , ma grazie alla pronunce della Cassazione da noi adita, abbiamo eliminato nel 2019 questa norma e viene versato al professionista, cio’ che effettivamente egli deve avere.

Ogni piano pensionistico ha natura civilistica e contrattuale, quando viene prospettato una rendita e poi non accade si lede l’aspettativa legittima che è un principio costituzionale.

Le norme sono state fatte senza dare spazio e periodo di adeguamento, ma la pensione resta un fondamento sociale che coinvolge intere famiglie. Il nostro intento è quello prima di tutto di rendere noto che esistiamo a protezione dei diritti dei pensionati, poi come operiamo per rendere edotte le categorie che desiderano vedere tutelati i loro diritti” - concludono gli Avvocati.

