LINE DI ATENE NO.1 NELLA CLASSIFICA INAUGURALE DI EUROPE'S 50 BEST BARS 2026

AMSTERDAM, 30 giugno 2026 /PRNewswire/ -- La classifica di Europe's 50 Best Bars 2026 è stata annunciata questa sera durante una cerimonia di premiazione dal vivo tenutasi ad Amsterdam. L'evento ha celebrato la prima edizione annuale di questa nuova classifica stilata da 50 Best, l'organizzazione che ha ideato The World's 50 Best Bars.

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Line di Atene è in testa alla classifica, nominato The Best Bar in Europe, sponsorizzato da Perrier, e The Best Bar in Greece. Rinomato per il suo approccio incentrato sulla fermentazione alla base della produzione artigianale di vini, birre e ingredienti di produzione propria riutilizzati in tutto il menu, Line coniuga tecniche sperimentali con sapori tradizionali.

La classifica del 2026 comprende bar di 22 città. Gli altri bar nella top five sono The Bar in Front of the Bar (No.2); Sips (No.3), The Best Bar in Spain, sponsorizzato da Torres Brandy; Himkok (No.4), The Best Bar in Norway, sponsorizzato da Nikka Whisky, e Bar Nouveau (No.5), The Best Bar in France, sponsorizzato da Rémy Martin.

The Best Bar in Italy, sponsorizzato da Disaronno, è Moebius Milano (No.6). Nouvelle Vague (No.16) si aggiudica The Best Bar in Albania sponsorizzato da Polot 1882. Wax On (No.17) vince The Best Bar in Germany, sponsorizzato da Mr. Black, mentre Bird (No.24) conquista The Best Bar in Denmark, sponsorizzato da Mancino Vermouth. Alma Prague (No.25) riceve il premio The Best Bar in Czechia. Tjoget (No.37) riceve il premio The Best Bar in Sweden e Tag é (No.39) The Best Bar in Poland. Super Lyan (No.42) vince The Best Bar in the Netherlands, sponsorizzato da Ketel One. Late Bloomers è il No.44 e The Best Bar in Switzerland, sponsorizzato da Amaro Lucano, mentre Dunlin conquista The Best Bar in Austria al No.50.

Contatto per i media:Lily Wiggins, LX europes50bestbars@lx-comms.com

Centro stampa: https://mediacentre.theworlds50best.com

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