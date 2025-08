L'innovazione prende vita: Narwal porta a IFA 2025 la nuova frontiera della pulizia profonda.

MILANO, 5 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Narwal, leader globale nella pulizia intelligente dei pavimenti e tra i primi cinque marchi di aspirapolvere al mondo, conferma la sua partecipazione a IFA 2025, in programma dal 5 al 9 settembre alla Messe Berlin. In occasione della fiera, l'azienda presenterà in anteprima il modo in cui sta ripensando il concetto di pulizia intelligente e svelerà il prossimo passo nella sua missione e racconterà come intende rendere la pulizia profonda e intelligente sempre più facile e accessibile a tutti.

Per Narwal, la vera pulizia non si ferma alla superficie. È questo il principio alla base di ogni innovazione: creare dispositivi che non si limitano a pulire, ma che sanno davvero come prendersi cura della casa in modo intelligente e intuitivo. All'IFA 2025, questa visione prende forma con Flow, una soluzione all'avanguardia che porta la pulizia smart a un nuovo livello e rappresenta l'impegno concreto di Narwal per una pulizia davvero profonda.

Il 4 settembre, Narwal terrà un evento esclusivo all'interno di IFA Next. I dettagli verranno svelati in quell'occasione, ma sarà un momento chiave per il brand: non solo verrà presentato il robot aspirapolvere più avanzato mai realizzato da Narwal, ma si aprirà anche uno sguardo sul futuro dell'azienda, che punta ad ampliare la propria offerta oltre la robotica, verso un ecosistema completo dedicato alla cura dei pavimenti.

Durante tutta la fiera, i visitatori potranno scoprire da vicino la visione del brand presso lo stand 119 nel Padiglione 9. Lo spazio espositivo offrirà un'esperienza immersiva che va oltre la semplice presentazione di nuovi prodotti: sarà l'occasione per entrare nel cuore della filosofia Narwal, fatta di ingegneria avanzata, intelligenza adattiva, design ergonomico e tecnologie di lavaggio e aspirazione estremamente precise. Ed è proprio qui che Flow si racconta, attraverso linee pulite, movimenti guidati e un'integrazione perfetta con l'ambiente domestico.

All'IFA 2025, Narwal invita tutti a guardare oltre la superficie: non solo per scoprire le novità, ma per immaginare ciò che ci riserva il futuro.

Chi è Narwal

Narwal è dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi che trasformano la vita quotidiana. La nostra gamma di soluzioni affronta sfide comuni, ponendo particolare attenzione alla comprensione e soddisfazione delle esigenze degli utenti grazie a un'intensa attività di ricerca e sviluppo. Questo impegno ha portato a innovazioni uniche nel settore, come il mocio auto-lavante, la tecnologia AI DirtSense e il sistema Zero-Tangle.

Curiamo ogni dettaglio per garantire che i nostri prodotti siano funzionali ed esteticamente gradevoli, puntando a un perfetto equilibrio tra design e performance per migliorare la vita di tutti i giorni.

Come uno dei primi cinque brand globali nel settore degli aspirapolvere, Narwal serve oltre 4 milioni di famiglie in 30 paesi, tra cui Europa, Nord America, Corea del Sud e Australia.

